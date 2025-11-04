Mengapa Harga Kripto Turun Hari Ini? Bitcoin Anjlok di Bawah $106K Saat Kepanikan Hantam Meme Coin

Pasar kripto kembali mengalami penjualan massal setelah Bitcoin turun di bawah $106.000, memicu likuidasi senilai lebih dari $1,29 miliar. Kapitalisasi pasar kripto turut merosot hingga $156 miliar dalam waktu 24 jam terakhir.

Meme coin, altcoin, dan trader yang menggunakan leverage mengalami dampak terparah dari anjloknya sentimen risiko ini. Penurunan mendadak ini dipicu oleh komentar hawkish pejabat The Fed, yang menyebut bahwa kemungkinan tidak ada lagi pemotongan suku bunga pada Desember mendatang, menyebabkan investor institusional memilih untuk mengambil keuntungan.

Pasar Kripto Turun, Bitcoin Anjlok — Ketidakpastian Pemotongan Suku Bunga The Fed Jadi Penyebab

Kebijakan moneter dengan cepat telah menyebabkan keruntuhan pasar terbaru. Pada 29 Oktober lalu, ketua The Fed, Jerome Powell, menyatakan tidak ada jaminan pemotongan suku bunga lainnya pada Desember, meskipun telah dilakukan pemotongan sebesar 25 basis poin pada Oktober. Pernyataan ini diinterpretasikan sebagai hawkish, yang memicu aversi risiko.

Alat CME FedWatch kini menunjukkan 69,3% kemungkinan pemotongan suku bunga, turun dari hampir 78% sebelumnya. Menteri Keuangan Scott Bessent, memperingatkan bahwa pengetatan kebijakan moneter yang berlanjut dapat mendorong sektor seperti perumahan ke dalam resesi—semakin menekan aset spekulatif.

Seiring penguatan dolar AS, aset kripto mengalami penjualan besar-besaran. Bitcoin untuk pertama kalinya menembus level dukungan $110.000, kemudian dengan cepat terus turun ke bawah $106.000, menghapus trader yang bertaruh pada reli pemulihan.

Likuidasi Lebih Dari $1,29 Miliar Saat Altcoin dan Meme Coin Terpuruk

Ini bukan sekedar koreksi, melainkan peristiwa likuidasi yang gila. Menurut CoinGlass, lebih dari 334.000 trader dilikuidasi dalam satu hari, dengan lebih dari $1,29 miliar posisi dihapus:

Ethereum : $85,6 juta

: $85,6 juta Bitcoin : $74,6 juta

: $74,6 juta Solana : $35 juta

: $35 juta Dogecoin : turun 6,9%

: turun 6,9% Uniswap: turun 9%

Total kapitalisasi pasar kripto turun drastis menjadi $3,52 triliun, turun dari puncak intraday sebesar $3,81 triliun. Indeks Crypto Fear & Greed juga turun ke 21, memasuki wilayah ‘Ketakutan Ekstrem’.

Para trader jelas berada dalam mode risk-off, beralih dari meme coin dan altcoin ke aset yang lebih stabil—atau bahkan keluar sepenuhnya.

Penjualan Massal Picu Aliran Dana Keluar ETF Lebih Dari $1,15 Miliar

Penjualan besar-besaran semakin diperparah oleh aliran keluar dana institusional dari ETF Bitcoin Spot. Data dari Fairsides menunjukkan bahwa ETF Bitcoin spot AS mengalami penarikan dana sebesar $1,15 miliar dalam seminggu terakhir, dipimpin oleh BlackRock, ARK Invest, dan Fidelity.

ETF-ETF ini sebelumnya membantu mendorong kenaikan harga Bitcoin untuk menembus level $110.000. Namun, setelah momentum melemah, arus keluar justru terjadi dengan sangat cepat.

Pergeseran arus dana institusional menunjukkan aksi ambil untuk strategis di level resistensi teknis, disertai kekhawatiran terhadap ketidakpastian makroekonomi.

Dominasi Bitcoin naik menjadi 60,15%, menandakan penarikan dana secara luas menuju aset yang dianggap lebih aman. Namun, dengan meme crypto dan altcoin yang mengalami kerugian besar, banyak investor ritel terpaksa menahan kerugian selama penurunan pasar.

Zona Support Berikutnya: $101K dan $100K Menjadi Sorotan

Analis kini memantau $101.000-$100.000 sebagai garis pertahanan terakhir Bitcoin. Penurunan dari garis tersebut dapat memicu likuidasi sebesar $6 miliar, yang berpotensi mendorong harga turun ke $95.000 atau bahkan lebih rendah lagi.

Apabila Bitcoin stabil dan kembali naik di atas $108.000, cryptocurrency terbaik ini kemungkinan dapat kembali merebut posisi $110.000, memulihkan kepercayaan dalam jangka pendek.

Namun, sentimen pasar tetap rapuh, terutama dengan katalis mendatang, seperti laporan tenaga kerja dan data inflasi AS.

Pemulihan harga ke atas mungkin terbatas pada $112.500, sementara rebound pasar yang lebih luas dapat mendorong total kapitalisasi pasar kembali di atas $3,67 triliun. Saat ini, para trader masih berhati-hati, pembeli ritel disarankan untuk tetap terinformasi serta memilih dompet dan platform yang dirancang untuk siklus fluktuasi pasar ekstrem seperti ini.

Best Wallet Alami Lonjakan Permintaan Seiring Trader Mencari Alat Penyimpanan Terbaik

Di saat pasar mengalami kepanikan, alat seperti Best Wallet semakin populer di kalangan pengguna kripto yang mencari infrastruktur stabil dan alat masuk yang cerdas. Best Wallet telah mengumpulkan lebih dari $16,7 juta melalui presale token $BEST, token asli platform ini.

Dompet crypto ini tampil menonjol di tengah persaingan platform penyimpanan kripto karena beberapa hal, seperti:

Mendukung 330+ bursa terdesentralisasi

30 jembatan lintas rantai melalui Rubic

Dukungan asli untuk ETH, SOL, BNB, dan USDT

Pertukaran yang mulus dan segera menghadirkan fitur transfer token tanpa biaya gas

Dompet ini juga dilengkapi dengan fitur bernama Upcoming Tokens, fitur yang akan membawa pengguna untuk dapat berpartisipasi pada presale kripto baru potensial. Fitur tersebut telah terbukti memberikan keuntungan signifikan kepada pengguna saat WEPE dan PEPU diluncurkan, mencatat pengembalian hingga 7.000%.

Model keamanan Best Wallet juga menarik bagi pengguna yang sangat mengutamakan keamanan. Dengan 2FA, pembagian kunci pribadi MPC-CMP, dan protokol anti-penipuan, Best Wallet memprioritaskan kontrol pengguna selama kondisi yang volatil.

Token $BEST juga akan memberi diskon biaya transaksi kepada pemegang, termasuk akses awal ke presale kripto terbaru. Selain itu, pemegang $BEST juga akan memiliki hak tata kelola untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan proyek.

Saat ini token $BEST masih ditawarkan dengan harga jauh dari harga listing yang ditetapkan, hanya $0,025895 per token. Token ini akan diluncurkan dalam waktu kurang dari 25 hari, yang berarti ini menjadi kesempatan terakhir untuk membeli $BEST dengan harga diskon.

Baca panduan lengkap cara beli Best Wallet Token dan prediksi harga Best Wallet Token untuk memperkaya referensi Anda sebelum memutuskan untuk bergabung dalam presale proyek ini.

