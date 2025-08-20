Wall Street Pepe Expand ke Solana – WEPE Bertujuan Jadi Alpha di Pusat Meme Coin

Bagikan Disalin Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 20, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Wall Street Pepe (WEPE) mulai memasang trading desk meme coin frekuensi tinggi di Solana (SOL). Keputusan ini membuka peluang bagi para tradernya untuk melawan manipulasi whale di dunia crypto.

Solana kini menjadi tempat paling sengit bagi aksi meme coin. Di sini, perubahan nilai bisa terjadi dalam hitungan menit. Meme berdampak lebih cepat daripada intervensi market maker.

Ekspansi ke Solana tidak hanya membuat transaksi lebih murah. Integrasi NFT juga menjadi lebih lancar. Hal ini penting menjelang rilis Wall Street Pepe 5.000 collection dengan free‑mint pada 22 Agustus. Komunitas juga akan mendapat akses ke aplikasi terukur dan token-gated tools dengan lebih mudah.

Ekspansi ini dipermudah oleh Best Wallet (BEST), salah satu crypto wallet terbaik saat ini. Best Wallet kini mendukung blockchain tercepat dunia, Solana.

Dengan Best Wallet, pemegang WEPE bisa mengelola aset dan ikut dalam berbagai utilitas di Ethereum dan Solana dengan lebih nyaman.

WEPE tetap beroperasi sebagai ekonomi dual-chain antara Ethereum dan Solana. Kehadiran WEPE di pusat meme coin membuktikan bahwa perjalanan frog ini baru dimulai. Pemegang token harus siap-siap.

Frog ini juga memamerkan website baru nan ramping. Roadmap tampil jelas di depan mata. Ini baru tanda pembukaan (opening bell).

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Mekanisme Dual‑Chain Economy WEPE

Wall Street Pepe memiliki total token supply maksimum 200 miliar WEPE, yang sebelumnya hanya ada di Ethereum. Jumlah maksimum tersebut tidak berubah. WEPE di Solana akan menggunakan pool yang sama.

Nilai WEPE selalu memiliki peg harga: satu Solana WEPE selalu setara satu Ethereum WEPE. Saat ada pembelian baru di Solana, nilai yang sama di Ethereum akan dibeli dan langsung diburn.

Keseimbangan itu dikunci saat Token Generation Event (TGE). Pada hari TGE, seluruh alokasi awal di Solana dimint dan airdrop langsung ke peserta. Pada waktu bersamaan, jumlah WEPE yang setara di Ethereum dibakar secara permanen.

Selanjutnya, likuiditas dibiakkan di DEX Solana. Peg harga antara ETH dan SOL WEPE ditegakkan melalui model burn-and-mint serta arbitrase CEX.

Hasilnya ekspansi yang Netutral terhadap supply. WEPE dapat beroperasi di jalur cepat Solana tanpa memperbesar cap atau merugikan pemegang token.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Alasan Solana Menjadi Alasan Strategis untuk Wall Street Pepe

Bergerak ke Solana menjadi langkah strategis murni untuk Wall Street Pepe. Setahun terakhir, Solana berubah menjadi arena utama bagi meme coin, apalagi sejak supercycle dimulai. Launchpad paling terkenal yaitu Pump.fun (PUMP) sudah meluncurkan lebih dari 12,3 juta token, mendominasi pasar meme coin.

Bagi WEPE Army, ini kabar menggembirakan. Mereka adalah trading group yang aktif melakukan trading hingga 10x setiap minggu. Kekuatan komunitas ini juga dioptimalkan lewat Alpha Chat yang hanya bisa diakses oleh pemegang WEPE.

Bagi pemegang WEPE, beralih ke Solana berarti transaksi jadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih mulus. Saat ekosistem sepenuhnya pindah, keuntungan bertambah: peluncuran NFT lebih lancar, aplikasi lebih ramping, dan kerangka kerja yang lebih efisien untuk fase selanjutnya.

Waktu ekspansi ini sangat tepat. Koleksi NFT Wall Street Pepe akan diluncurkan pada 22 Agustus.

Make NFTs great again. 🐸⚔️



5k generative official Wepe NFT drop.

30 day quest campaign starts today.

$50 daily in prizes.



Everything you need to know:



Complete quests + hold wepe = stack points for free NFT whitelist.



Connect wallet. Stack points. Earn your NFT PFP for… pic.twitter.com/wlvu53vi64 — Wall Street Pepe (@WEPEToken) May 9, 2025

Ekosistem juga meningkat saat ini. Ada game futures, trading leaderboard, misi rahasia invite-only—semua berjalan lebih kuat di Solana.

Best Wallet menjadi pendukung utama. Dengan dukungan solana dirilis pada 15 Agustus, pengguna sekarang bisa membuat wallet, swap token, dan memindahkan SOL atau aset Solana hanya dalam beberapa klik.

Sertifikasi WalletConnect dan antarmuka yang mudah dipakai memastikan pemegang WEPE memiliki cara andal untuk kelola token antar chain dan tetap siap untuk reward di masa depan.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Dari Solana Menuju Penguasaan Crypto secara Menyeluruh: Bab Selanjutnya dari WEPE

Sistem dual-chain baru permulaan saja. Roadmap terbaru Wall Street Pepe menunjukkan bahwa Crypto Street takeover semakin digas. Likuiditas dan utilitas akan semakin berfokus pada Solana, dengan listing besar di exchange, operasi gamified, bahkan WEPE Army Awards sedang dipersiapkan.

Frog ini menyimpan sejumlah rencana. Saat ini trading di Ethereum tetap aktif. Semua alokasi WEPE berbasis Solana baru akan diimbangi oleh burn dari sisi ETH, menjaga supply antar chain tetap seimbang.

Saat ini sedang berlangsung fase early access. Pengguna bisa mengamankan alokasi WEPE berbasis Solana sebelum TGE.

Cara ikut: beli WEPE di Solana dengan ETH, SOL, USDT, USDC, atau menggunakan kartu. Atau swap WEPE berbasis ETH 1:1 pasca peluncuran.

Ikuti Wall Street Pepe di X dan Telegram untuk update terbaru.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.