Stablecoin Dorong Momentum Presale Best Wallet Token

Perusahaan modal ventura, a16z mengungkap kenaikan tren stablecoin dalam laporan terbarunya. Hal ini memperkuat keyakinan jangka panjang terhadap pasar kripto secara keseluruhan.

Volume dan kapitalisasi pasar yang terus meningkatkan menandakan bahwa ekspansi pasar tidak dapat dihentikan, dengan catatan infrastruktur kripto dapat mengikuti peningkatan adopsi tersebut. Laporan ini menjadi kabar baik bagi Best Wallet Token yang sedang berkembang, mengumpulkan hampir $17 juta melalui presalenya.

Stablecoin adalah Kekuatan Makroekonomi Global

Laporan terbaru a16z, State of Crypto, menyebut bahwa stablecoin kini telah menjadi kekuatan makroekonomi global dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Data menunjukkan lebih dari 1% dolar AS yang beredar ada di blockchain publik sebagai tokenized stablecoin.

Mereka memegang lebih dari $150 miliar dalam bentuk obligasi pemerintah AS, meninggalkan negara-negara seperti Arab Saudi dan Jerman di belakang untuk menduduki peringkat ke-17.

Kendati pasar kripto sempat goyah setelah Bitcoin (BTC) mencatatkan rekor tertinggi baru (ATH) awal bulan ini, hal tersebut tidak merusak gambaran jangka panjang stablecoin.

Guncangan yang terjadi beberapa waktu lalu mungkin telah menurunkan BTC dari $110.000, tetapi tren stablecoin menunjukkan bahwa pasar sedang matang dan koreksi harga adalah bagian dari proses tersebut.

Kapitalisasi pasar stablecoin telah melampaui $300 miliar untuk pertama kalinya, dengan volume transaksi naik 106%, melampaui $46 triliun. Sebagai pembanding, menurut laporan a16z, volume stablecoin hampir tiga kali lipat Visa ($16T) dan diperkirakan akan melewati ACH Network ($87T) dalam waktu dekat.

Sejumlah Katalis Telah Bersatu, Memperluas Adopsi Stablecoin

Pada awalnya, stablecoin hanya digunakan oleh para penggemar kripto, tetapi kini banyak negara mengadopsinya karena dianggap sebagai cara paling andal untuk bertransaksi lintas batas. Kemudahan penggunaan ini tentu menjadi faktor utama dibalik adopsinya yang semakin meluas.

Peningkatan adopsi itu tentu tidak lepas dari infrastruktur blockchain yang terus berkembang. Salah satu yang paling mempengaruhi adalah kecepatan jaringan, di mana beberapa jaringan mampu memproses lebih dari 3.400 transaksi per detik.

Regulasi kripto yang kabur telah menghambat adopsi stablecoin selama bertahun-tahun. Namun, regulasi seperti GENIUS Act berhasil mengubah hal itu di Amerika Serikat, dan mulai terlihat di seluruh belahan dunia.

Sebagai contoh, Inggris sedang mempersiapkan kerangka kerja stablecoin yang rencananya akan diluncurkan pada akhir 2026. Raksasa keuangan dan perusahaan fintech juga aktif menjajaki pasar aset digital, mendorong lainnya untuk mengikuti arus.

Bagi investor kripto, laporan yang baru diterbitkan oleh a16z menjadi pengingat untuk memperluas portofolio mereka. Namun, dikarenakan sebagian besar dipatok ke dolar AS, nilai stablecoin mencerminkan pertumbuhan ekonomi AS, bukan pasar kripto.

Salah satu cara untuk mendapatkan eksposur ke sektor yang sedang booming ini adalah melalui proyek infrastruktur kripto yang menjanjikan dan mencerminkan pertumbuhan pasar yang cepat.

Hal itulah yang mendorong banyak investor untuk memborong Best Wallet Token (BEST) selagi masih ditawarkan dengan harga presale.

Alasan Best Wallet Token Layak untuk Dipertimbangkan

Apabila infrastruktur blockchain tidak berkembang sejalan dengan adopsi kripto yang semakin luas di kalangan ritel dan institusi, mempertahankan pertumbuhan tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat sulit.

Pasar membutuhkan dompet kripto, bursa, dan jaringan yang aman, untuk menarik lebih banyak pengguna kripto ke pasar.

Dompet kripto, khususnya dompet non-kustodial, semakin populer di kalangan investor kripto. Sebab, pengguna dompet memiliki kendali penuh atas kunci pribadi mereka, memastikan hanya pengguna yang dapat mengakses dompet tersebut.

Dengan ratusan ribu pengguna dan ulasan positif di App Store dan Play Store, Best Wallet telah muncul sebagai dompet non-kustodial terpopuler tahun ini. Lalu, apa saja keunggulan dompet ini dibanding dompet kripto lainnya?

Platform ini dilindungi oleh teknologi Fireblocks MPC, menawarkan keamanan canggih setara institusi tanpa mengorbankan pengalaman pengguna.

Sebagai dompet multi-chain, Best Wallet fleksibel dan memungkinkan pengguna untuk beralih aset antar blockchain, seperti Ethereum, Bitcoin, Polygon, dan BNB chain. 50 integrasi jaringan lainnya sedang dalam proses.

Ekosistem Best Wallet tidak terbatas pada solusi penyimpanan kripto. Platform ini juga menawarkan fitur pertukaran lintas rantai dan akses ke presale crypto terbaru, memberinya keunggulan dibanding pemimpin industri seperti MetaMask.

Platform ini berencana untuk meluncurkan kartu belanja kripto sehari-hari bernama BEST Card, sebagai bagian dari misi untuk mendorong adopsi kripto di sektor ritel. Sebagai token asli di ekosistem kripto yang sedang tren di ceruk menjanjikan, Best Wallet Token (BEST) menempatkan dirinya sebagai koin kripto yang berpotensi naik.

Lebih dari sekedar representasi proyek, token $BEST membuka berbagai keuntungan dan hak istimewa di ekosistem. Ini termasuk akses awal ke proyek baru, biaya transaksi lebih rendah, imbalan staking lebih tinggi, dan hak tata kelola komunitas.

Fungsi-fungsi ini dapat bekerja dengan baik untuk memperkuat nilai dan ketahanan token, membantunya bertahan di pasar yang bergejolak dan mempertahankan pertumbuhan yang stabil.

Presale Best Wallet Token (BEST)

Meskipun aplikasi Best Wallet sudah aktif dan memiliki komunitas pengguna yang terus berkembang, token $BEST saat ini masih dalam tahap presale. Kesempatan investasi ini masih baru karena $BEST belum terdaftar di bursa.

Token $BEST saat ini masih berada di fase kedua menurut roadmap proyek, di mana token dapat dibeli dengan harga presale, hanya $0,025835. Harga token akan naik dalam waktu kurang dari 36 jam, sehingga investor yang tertarik dengan harga saat ini harus segera melakukan pembelian.

Dengan ekosistem yang terus berkembang, potensi pasar yang menjanjikan, serta token dengan kasus penggunaan nyata, $BEST memiliki prediksi bullish setelah peluncuran. Prediksi harga Best Wallet Token di akhir tahun ini bahkan dapat mencapai $0,072 atau setara Rp1.196 (kurs 1 USD – Rp16.623).

Jika prediksi tersebut terealisasi, maka akan ada kenaikan sekitar 178% dari harganya pada tahap presale kali ini. Silakan baca artikel tentang prediksi harga Best Wallet Token untuk mempelajari proyeksi jangka panjang token ini.

Imbalan staking 79% APY juga telah menanti para investor presale. Dengan mengunci token di pool staking, investor akan mendapatkan penghasilan pasif, sembari menunggu tanggal resmi peluncuran token.

Apabila Anda belum pernah berpartisipasi dalam presale kripto, silakan kunjungi artikel kami yang membahas tentang cara beli Best Wallet Token untuk mendapatkan panduan selengkapnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.