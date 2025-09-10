Prediksi Harga SOL: SEC Tinjau ETF Spot Solana Milik Franklin di Tengah Akumulasi Whale – Apakah Target Rp4 Juta Berikutnya?

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 10, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Prediksi harga SOL kini menunjukkan sinyal bullish yang semakin kuat setelah Solana berhasil menembus level resistensi 8 bulan di angka $220 (sekitar Rp3.623.180), memicu harapan akan terjadinya reli jangka panjang.

Dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) yang saat ini sedang meninjau ETF Spot Solana milik Franklin dan meningkatnya akumulasi besar-besaran dari whale serta Digital Asset Treasuries (DAT), momentum Solana menuju harga tertinggi sepanjang masa di tahun 2021 sekitar $250 (Rp4.116.670) kini kembali menguat.

Dokumen terbaru dari SEC menunjukkan bahwa batas waktu peninjauan ETF Solana milik Franklin kini diperpanjang hingga 14 November 2025.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Keputusan Final SEC: Tenggat Waktu November Bisa Picu Peluang Kenaikan SOL hingga 99%

Keputusan dari SEC ini menjadi perpanjangan kedua setelah penundaan awal pada April lalu, yang menggeser tenggat waktu ke bulan Juni, saat proses peninjauan resmi dimulai dengan jendela waktu keputusan wajib selama 180 hari.

Data dari The Block Intelligence menunjukkan bahwa pemain besar lain seperti Grayscale, VanEck, dan 21Shares juga telah mengajukan proposal ETF untuk Solana.

Mayoritas pengajuan tersebut diperkuat dengan dokumen tambahan, namun tetap menghadapi tantangan serupa dengan tenggat keputusan di bulan Oktober.

Kepercayaan pasar terhadap potensi reli Solana saat ini sangat tinggi. Prediksi dari Polymarket menunjukkan kemungkinan sebesar 99% bahwa ETF Solana akan disetujui sebelum akhir tahun 2025.

Data dari Arkham Intelligence juga mengungkapkan bahwa empat wallet Solana yang baru dibuat menerima 222.644 SOL senilai sekitar $48,2 juta (Rp793,419,580,000) dari Coinbase Prime. Masing-masing wallet menerima 55.661 SOL, mengindikasikan bahwa semua alamat tersebut kemungkinan besar dimiliki oleh satu entitas yang tengah melakukan akumulasi besar-besaran terhadap SOL.

🚨Whale Alert: Four freshly created Solana wallets have received 222,644 $SOL worth $48.2M from Coinbase Prime, with each receiving 55,661 $SOL, suggesting all addresses may belong to one entity accumulating $SOL. pic.twitter.com/Yfd04oGWpq — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 9, 2025

Pada 8 September, Forward Industries mengumumkan komitmen private placement senilai $1,65 miliar (Rp27,159,843,500,000) dalam bentuk tunai dan stablecoin untuk mengakumulasi Solana. Pendanaan ini dipimpin oleh Galaxy Digital, Jump Crypto, dan Multicoin Capital.

Langkah serupa juga dilakukan oleh DeFi Development Corp yang baru saja menambahkan 196.141 SOL ke dalam treasury-nya. Dana sebesar $39,76 juta (Rp653,957,924,000) dikeluarkan untuk memperluas total kepemilikan menjadi lebih dari 2,02 juta SOL yang kini bernilai sekitar $444 juta (Rp7.297.236.000.000).

Analis dari BingX, Nebraskan Gooner, mengungkapkan bahwa Solana kini sudah setengah jalan menuju pola breakout yang mengarah ke target $250 (Rp4.116.670).

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Prediksi Harga SOL: Breakout Teknikal Buka Jalan Menuju Rp4,1 Juta

Dari sisi teknikal, grafik pasangan SOL/USDT menunjukkan bahwa Solana tengah berada dalam fase bullish yang kuat setelah harga berhasil menembus level resistensi utama di kisaran $200 (Rp3.293.360) dan kini diperdagangkan di sekitar $221 (Rp3.641.749).

Salah satu pola paling menonjol dalam grafik ini adalah arah pergerakan naik yang ditunjukkan oleh panah biru. Pola ini memproyeksikan target berikutnya berada di sekitar level ekstensi 1.314, yaitu $250–$260 (Rp4.116.670–Rp4.278.338). Jika momentum saat ini terus berlanjut, target lebih tinggi bisa dicapai di level ekstensi 1.618, yaitu sekitar $280 (Rp4.605.704).

Level tertinggi yang paling ambisius berada di area ekstensi 2.144, yaitu sekitar $320 (Rp5.270.944), asalkan tren saat ini tidak kehilangan kekuatan.

Namun, jika Solana gagal mempertahankan harga di atas $200 (Rp3.293.360), kemungkinan besar harga akan mundur ke kisaran $180–$190 (Rp2.964.024–Rp3.128.692) sebelum mencoba reli berikutnya.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Presale Snorter Bot Diuntungkan dari Reli Harga Ekosistem Solana

Kembalinya SOL dalam radar investor membawa dampak positif pada ekosistem memecoin berbasis Solana yang saat ini mengalami lonjakan signifikan.

Token dari platform peluncuran memecoin ternama PumpFun (PUMP) telah mengalami kenaikan lebih dari 120% dalam sepekan terakhir. Sementara itu, memecoin Solana lainnya seperti FARTCOIN, BONK, dan PENGU mulai menunjukkan sinyal kebangkitan.

Namun, banyak investor kini mencari token dengan potensi pertumbuhan terbaik dalam fase pasar ini. Token presale dengan fondasi proyek yang kuat menjadi daya tarik utama dalam rotasi modal.

Di sinilah Snorter Bot ($SNORT) hadir. Platform ini memanfaatkan Telegram untuk menyediakan bot trading berkualitas bagi trader dan investor, dengan biaya rendah serta fitur sniper bot yang membantu pengguna mendeteksi memecoin baru dan melakukan pembelian dengan aman di jaringan Ethereum maupun Solana.

Token Snorter ($SNORT) menjadi aset utama di balik sistem bot tersebut, dan hingga kini telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $3,84 juta (Rp632.409.960.000) dari para investor yang ingin mengamankan alokasi mereka sejak awal.

Harga Token dan Cara Ikut Presale Snorter Bot

Saat ini, jendela presale masih dibuka dengan harga per token SNORT senilai $0.1039 (Rp1.711). Harga ini akan meningkat ketika target pendanaan melampaui $4,28 juta (Rp704.782.320.000).

Bagi yang ingin berpartisipasi, cukup kunjungi situs resmi Snorter Bot Token dan lakukan pembelian menggunakan berbagai metode, mulai dari SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, hingga kartu kredit.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Jangan Ketinggalan – Ini Cara Paling Mudah Beli Token Snorter Sekarang!

Jika Anda ingin ikut dalam potensi presale yang tengah dibicarakan banyak analis, langkah awalnya sangat sederhana. Anda bisa membeli token SNORT hanya dengan beberapa klik lewat Ethereum, Solana, BNB, USDT, hingga kartu kredit. Situs resmi Snorter Bot menyediakan proses aman dan cepat. Dengan harga token saat ini masih di bawah $0.11, peluang upside masih terbuka lebar. Pelajari cara selengkapnya di panduan Cara Beli Snorter agar Anda tidak tertinggal dari para early investor.

Sniper Bot Ini Bisa Bantu Anda Dapatkan Meme Coin Baru Sebelum Meledak!

Jika Anda tertarik pada memecoin seperti FARTCOIN, BONK, atau PENGU yang kini mengalami lonjakan, maka Anda tidak boleh melewatkan satu proyek yang sedang naik daun. Snorter Bot menghadirkan sistem trading berbasis Telegram dengan kemampuan sniper bot untuk mendeteksi dan membeli token sebelum listing besar terjadi. Bot ini dirancang untuk pasar Ethereum dan Solana, cocok bagi investor yang ingin menangkap peluang di awal. Bukan hanya itu, pengguna juga bisa menikmati biaya rendah dan interface yang intuitif. Tak heran jika antusiasme presale terus meningkat. Simak ulasan lengkapnya di Apa Itu Snorter dan temukan mengapa token ini bisa jadi kuda hitam bulan ini.

Prediksi Harga Token SNORT Bisa Mengejutkan Anda!

Presale token Snorter bukan hanya tentang hype—data on-chain dan momentum pasar mendukung kenaikan harga yang signifikan. Saat SOL berpotensi menembus Rp4 juta, proyek berbasis Solana seperti Snorter Bot bisa ikut terdongkrak. Volume transaksi yang meningkat menunjukkan bahwa minat pasar terhadap bot berbasis Telegram ini makin kuat. Prediksi para analis menyiratkan potensi upside besar saat listing resmi terjadi. Apakah ini saatnya Anda masuk lebih awal? Temukan jawabannya di Prediksi Harga Snorter sebelum terlambat.

Apakah Token SNORT Aman untuk Investor Pemula?

Investor baru sering kali bingung membedakan antara proyek asli dan penipuan. Snorter Bot menonjol karena memiliki presale transparan, sistem staking, dan dukungan multi-network (ETH + SOL). Sejumlah whale bahkan sudah berpartisipasi, menandakan kepercayaan terhadap ekosistem ini. Tapi bagaimana dengan keamanannya, smart contract, dan rencana jangka panjangnya? Jangan berinvestasi sebelum Anda membaca analisis lengkap di Apakah Snorter Token Legit atau Scam? Fakta dan Analisis Lengkap untuk Investor Pemula.

Catatan Akhir: SOL Menuju Rp4 Juta, Snorter Hadirkan Alternatif Cerdas

Solana telah menunjukkan kekuatan teknikal dan dukungan institusional dengan akumulasi whale dan sorotan ETF Spot dari SEC. Potensi kenaikan hingga Rp4 juta sangat terbuka jika momentum saat ini terus bertahan.

Proyeksi dari Polymarket dan analis on-chain juga menegaskan bahwa pasar yakin dengan persetujuan ETF, memperkuat keyakinan bahwa bull run Solana belum selesai. Dari sisi teknikal, level breakout $220 menjadi kunci menuju ekstensi $250–$320 dalam waktu dekat.

Dalam ekosistem Solana yang kembali panas, Snorter Bot tampil sebagai proyek presale dengan utilitas nyata dan integrasi langsung ke tren Telegram trading bot. Lonjakan memecoin seperti BONK dan FARTCOIN menunjukkan rotasi modal tengah berlangsung—dan Snorter bisa menjadi tujuan berikutnya.

Presale Snorter saat ini masih terbuka dengan harga token hanya Rp1.711. Dengan dana lebih dari Rp632 miliar telah dikumpulkan, ini menjadi sinyal kuat akan minat pasar terhadap proyek ini.

Jika Anda mencari alternatif dari SOL namun masih ingin eksposur ke momentum ekosistemnya, presale Snorter bisa menjadi langkah cerdas. Ikuti perkembangan dan pertimbangkan alokasi sebelum harga naik di fase presale selanjutnya. Kunjungi web resmi presale Snorter sekarang juga!

Gabung Komunitas Telegram untuk Dapatkan Info Tercepat Tentang Presale & Analisis Pasar!

Jangan hanya mengandalkan berita tertunda atau rumor dari X dan Reddit. Untuk mendapatkan insight harian, diskusi investor, serta pengumuman presale terbaru seperti Snorter dan altcoin lainnya, Anda wajib bergabung dengan komunitas resmi. Tim analis Crypto News Indonesia aktif berbagi grafik, berita SEC, hingga peluang token 1000x langsung ke grup. Sudah ribuan trader cerdas yang ikut! Gabung sekarang di Telegram Crypto News Indonesia dan dapatkan informasi eksklusif langsung dari sumbernya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.