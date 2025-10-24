Snorter (SNORT) Diluncurkan dalam 3 Hari, Kesempatan Terakhir untuk Bergabung

Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 24, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Presale Snorter (SNORT) secara resmi telah berakhir pada Senin lalu, tetapi proyek ini memperpanjang periode pembelian selama tujuh hari. Periode tersebut memungkinkan investor untuk membeli $SNORT dengan harga $0,1083, sama dengan harga listing yang akan datang.

Setelah $SNORT memulai perdagangan di bursa, tidak ada yang tahu ke mana harga $SNORT akan bergerak, terutama dengan skala proyek yang sedang dibangun. Keyakinan para investor sangat kuat, tercermin dari total pendanaan yang telah mencapai $5,4 juta atau sekitar Rp89,6 miliar (kurs 1 USD = Rp16.608) dan masih terus meningkat dalam 3 hari ke depan.

Token $SNORT akan dapat diklaim pada 27 Oktober mendatang, tepat pada pukul 2 siang UTC.

Alasan Snorter Bot Menonjol di Antara Trading Bot Lainnya

Snorter bot adalah trading bot Telegram generasi berikutnya yang menawarkan biaya transaksi terendah di pasar — hanya 0,85% — yang dapat dinikmati oleh pemegang token $SNORT.

Dibangun secara native di Solana dan dirancang untuk mendukung multi-jaringan, Snorter memiliki kecepatan tinggi dengan biaya gas rendah, yang membedakannya dari bot berbasis Ethereum. Hal ini memberikan keuntungan bagi para pengguna, terutama ketika volume perdagangan sedang berada pada puncaknya.

Pada inti sistemnya terdapat fitur snipping canggih, yaitu mesin deteksi yang memindai antrian transaksi langsung Solana, umpan validator, dan kolam likuiditas untuk mengidentifikasi meme crypto baru yang diluncurkan atau bergerak cepat sebelum menjadi sorotan utama.

Setiap penemuan baru akan melalui sistem penyaringan berlapis, yang secara otomatis menyaring kontrak tidak aman, likuiditas tipis, dan potensi rug pull. Dengan demikian, hanya tersisa peluang dengan potensi tinggi bagi para pengguna bot.

Snorter juga dilengkapi dengan fitur copy trading yang akan sangat berguna bagi para pemula. Fitur ini akan meniru langkah-langkah yang diambil oleh dompet menguntungkan secara langsung dari dalam Telegram.

Pada dasarnya, Snorter bot sedang membangun ekosistem perdagangan yang mudah diakses, memiliki kinerja tinggi, terjangkau, cerdas, dan ramah pemula.

Snorter Berpotensi Menyaingi Banana Gun

Banyak yang mengacu pada bot perdagangan Ethereum, Banana Gun, untuk melihat potensi pertumbuhan Snorter.

Banana Gun populer karena berhasil mengubah perolehan presale $1,2 juta menjadi kapitalisasi pasar $48 juta setelah perdagangan publik dimulai, atau melonjak 40x lipat. Pada puncaknya, proyek ini memiliki valuasi hampir $250 juta atau naik mencapai 208x lipat dari angka yang diperoleh dari presale pribadi.

Menerapkan kerangka kerja tersebut pada Snorter bot, dengan valuasi yang sepenuhnya terdilusi (FDV) sekitar $54 juta berdasarkan total pasokan 500 juta $SNORT, proyek ini menunjukkan potensi kenaikan yang lebih menjanjikan.

Presale Snorter telah mengumpulkan 4,5 kali lipat lebih besar dari apa yang dicapai Banana Gun. Jika SNORT mencapai valuasi $250 juta seperti yang dicatatkan Banana Gun, itu berarti ada lonjakan sekitar 4,6x lipat dari FDV saat ini.

Namun, dibandingkan dengan Banana Gun, Snorter memiliki keunggulan yang nyata, salah satunya dibangun di atas jaringan Solana. Hal ini memberikan pengguna biaya transaksi lebih murah, eksekusi lebih cepat, dan ekosistem yang siap untuk ekspansi multi-jaringan.

Biaya transaksi sebesar 0,85% merupakan yang terendah di pasar AI trading bot, yang telah mendorong pemegang $SNORT untuk menahan token mereka dalam jangka panjang. Skema tersebut akan secara efektif mengurangi pasokan beredar, yang dapat menyebabkan kelangkaan dan terus meningkatkan nilai $SNORT.

Snorter juga memiliki protokol staking token $SNORT , yang saat ini telah menampung lebih dari 24,5 juta token $SNORT. Dengan harga token saat ini, hampir 49% investor presale telah mengunci token mereka di dalam pool staking, menandakan keyakinan kuat terhadap potensi jangka panjang proyek ini.

Kombinasi antara fondasi kuat, dukungan awal komunitas, dan keunggulan teknologi telah membuat analis dan influencer kripto mulai memperhatikan proyek ini. Salah satunya adalah Jacob Crypto Bury, yang baru-baru ini menilai $SNORT berpotensi menjadi koin naik 1000x.

Kesempatan Terakhir untuk Membeli $SNORT dengan Harga Diskon

Hanya tersisa kurang dari empat hari lagi untuk mendapatkan $SNORT dengan harga listing sebelum perdagangan di bursa dimulai. Investor awal masih memiliki kesempatan untuk membeli $SNORT melalui situs web resmi Snorter, menggunakan SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, atau bahkan kartu kredit.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Snorter memiliki mekanisme staking yang dapat dimanfaatkan oleh investor presale untuk mendapatkan penghasilan pasif. Tingkat APY dinamis yang saat ini ditawarkan mencapai 102%.

Untuk dapat membeli token $SNORT, Anda membutuhkan dompet kripto yang kompatibel dengan Solana atau Ethereum. Best Wallet menjadi opsi terbaik karena selain merupakan dompet multi-jaringan, dompet crypto ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik dan rendah biaya.

Best Wallet tersedia dalam versi seluler sehingga Anda dapat memasang aplikasinya di smartphone. Dapatkan aplikasi Best Wallet sekarang juga melalui App Store atau Play Store.

Jika membutuhkan panduan lebih lanjut untuk membeli $SNORT, kunjungi artikel kami tentang cara beli Snorter. Tim analis kami juga telah menyusun proyeksi pertumbuhan token $SNORT yang dapat Anda temukan dalam prediksi harga Snorter.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.