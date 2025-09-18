Pudgy Penguins Pimpin Reli Kripto dengan Kenaikan Harian 14% – PENGU Siap Tembus 40%?

Pudgy Penguins kembali mencuri perhatian pasar setelah mengalami konsolidasi selama beberapa minggu. Altcoin ini melonjak tajam 14% dalam 24 jam terakhir dan kembali merebut posisi sebagai aset kripto dengan performa terbaik hari ini.

Saat ini, PENGU diperdagangkan di harga $0,03836 atau sekitar Rp629, dengan kapitalisasi pasar yang telah menembus angka $2,4 miliar atau sekitar Rp39,39 triliun. Pencapaian ini berhasil mendorong PENGU masuk ke jajaran 50 besar aset kripto dengan nilai pasar terbesar.

Sejumlah analis kini mulai menyusun argumen bullish berdasarkan paparan institusional terhadap brand PENGU serta kekuatan teknikal grafik, yang dinilai berpotensi mendorong breakout sebesar 40% menuju rekor tertinggi baru di atas $0,06 (sekitar Rp984).

Wall Street Lirik Pudgy Penguins

Pada tanggal 17 September, perusahaan Bullish yang terdaftar di bursa saham New York, menampilkan Pudgy Penguins dan token $PENGU dalam laporan keuangan kuartal kedua dan presentasi bagi investor bernilai tinggi.

Pudgy Penguins & $PENGU were just featured in the Q2 @Bullish ( $BLSH on @NYSE ) earnings report and call.



Take a look at these slides that were just shown to all of Wall Street.



Institutions will huddle. pic.twitter.com/GciY2efbZI — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) September 17, 2025

Paparan institusional terhadap koleksi NFT Pudgy Penguins ini semakin memperkuat daya tarik PENGU sebagai memecoin yang dilirik kalangan profesional.

Seorang investor NFT dan anggota tim di protokol Shards menyampaikan bahwa Pudgy Penguins saat ini menjadi satu-satunya proyek NFT/memecoin yang secara konsisten mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar institusi di Wall Street.

If there’s one thing @pudgypenguins did that other NFT/meme projects didn’t, it’s that they went for Wall Street



I haven’t seen other NFTs or memecoins cook with the likes of @Bullish & @vaneck_us



Now, $PENGU became featured in Wall Street a few times



Institutional Penguins 🐧 pic.twitter.com/AulrL2R4tO — JBond (@jbondwagon) September 18, 2025

Pada bulan Juni, PENGU yang berbasis di jaringan Solana berhasil menyedot perhatian setara Bitcoin, dengan rata-rata interaksi harian mencapai 850 juta kali di platform Tenor dan Giphy.

Strategi ekspansi viral ini bahkan membawa Pudgy Penguins tampil sebagai maskot kripto dalam pembukaan bel pasar NASDAQ bersama perusahaan manajemen aset VanEck.

Selain itu, PENGU juga sempat muncul dalam berbagai kanal seperti iklan ETF, acara televisi, arcade, ritel Walmart, hingga platform gim.

Pengu is in Walmart.

Pengu is in Target.

Pengu is in arcades.

Pengu is in ETF commercials.

Pengu is on your favorite influencers' streams.

Pengu is in gifs sent by your mom.

Pengu is in Comic Con.

Pengu is partnering with PEZ candy.

Pengu is the meta and we haven't even started. pic.twitter.com/6R9COkwWqN — pp 🐧 (@ppmctweets) January 30, 2025

Pada akhir Agustus lalu, tim Pudgy mengumumkan bahwa gim seluler mereka bertajuk Pudgy Party telah resmi tersedia secara global di App Store dan Google Play Store.

Kurang dari sebulan setelah peluncuran, gim tersebut berhasil mencatat lebih dari 100.000 unduhan dengan rating 4,1, dan mendapatkan label “New Games We Love” dari Apple di App Store.

We’re thrilled to announce that Pudgy Party, our mobile game, is now live on the @Apple App Store and @Google Play Store, globally.



Download it here: https://t.co/1y9AxbEt00



More information below. pic.twitter.com/Xy6V5GY4es — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) August 29, 2025

Lebih lanjut, penyertaan NFT Pudgy Penguins dan token PENGU dalam pengajuan ETF oleh Canary Capital sejak Maret lalu memberikan katalis tambahan yang dapat memperluas jangkauan token ini ke segmen investor tradisional.

Beberapa analis kripto bahkan mengungkapkan bahwa PENGU saat ini telah memasuki fase retest bullish yang bisa membawa harga menuju $0,09 (sekitar Rp1.477) — naik sekitar 150% dari level harga saat ini.

Analisis Teknikal: Formasi Breakout PENGU Targetkan Kenaikan 67% Menuju $0,065

Dari sisi teknikal, grafik PENGU/USDT memperlihatkan pola Elliott Wave yang mencerminkan struktur impuls 5-gelombang dari harga dasar awal, diikuti oleh pola korektif ABC yang mencapai titik terendah di sekitar level $0,030 pada bulan September.

Perhitungan gelombang ini menunjukkan bahwa saat ini bisa jadi awal dari gelombang ketiga dalam struktur impuls yang lebih besar — yang dalam teori Elliott Wave biasanya menjadi gerakan terkuat dan paling panjang dalam suatu siklus.

Garis proyeksi harga mengindikasikan target konservatif di sekitar $0,051 (sekitar Rp836) yang mencerminkan potensi kenaikan sekitar 31% dari harga saat ini. Sementara itu, proyeksi yang lebih agresif mengarah pada target $0,058 (sekitar Rp951) dengan potensi upside sekitar 49%.

Sinyal positif ini semakin diperkuat oleh terbentuknya pola bullish pennant yang jelas setelah puncak harga bulan Juli di $0,046 (sekitar Rp755).

Struktur pennant secara historis menandakan kelanjutan tren naik sebelumnya, dan pergerakan harga yang diukur dari pola ini memperkirakan target menuju level $0,065 (sekitar Rp1.067), memberikan potensi keuntungan sekitar 67% dari posisi saat ini.

Korelasi antara panjang gelombang dan ekstensi Fibonacci juga mendukung target yang lebih tinggi ini. Dalam banyak kasus, gelombang ketiga dalam Elliott Wave bisa memperpanjang hingga 1,618 kali panjang gelombang pertama. Sementara itu, konfirmasi breakout dari pola pennant menjadi sinyal lanjutan dari jalur naik yang lebih besar.

Popularitas PENGU Meningkat Lewat Kombinasi NFT, Branding, dan Akses Institusi

Peningkatan nilai PENGU tidak terjadi secara kebetulan. Proyek ini berhasil menciptakan sinergi kuat antara branding yang kreatif, basis komunitas yang aktif, dan perhatian institusional yang terus berkembang.

Strategi pemasaran lintas platform yang dijalankan tim Pudgy Penguins menjadi salah satu alasan utama mengapa token ini berhasil meraih perhatian dari sektor tradisional seperti Wall Street hingga ritel global seperti Walmart.

Kolaborasi mereka dalam berbagai sektor — mulai dari dunia hiburan, game, hingga keuangan — menciptakan eksposur yang sangat luas yang belum banyak dicapai oleh proyek memecoin lainnya.

PENGU tidak hanya diposisikan sebagai aset digital semata, tetapi juga sebagai ikon budaya pop yang menjembatani dunia kripto dan mainstream. Pendekatan ini menjadikan PENGU sebagai proyek yang unik, menggabungkan aspek kolektibilitas NFT dengan daya tarik aset digital yang mudah diakses.

Dengan dukungan dari komunitas yang aktif, adopsi global dari produk seperti gim mobile, dan pengakuan dari institusi besar, PENGU berada pada jalur yang kuat untuk pertumbuhan jangka menengah hingga panjang.

Apakah PENGU Layak Dikoleksi Saat Ini?

Dari sisi teknikal dan fundamental, PENGU menunjukkan indikator yang sangat positif. Dengan konfirmasi pola breakout, potensi kenaikan hingga 67% dalam waktu dekat menjadi sangat memungkinkan.

Pola Elliott Wave yang terbentuk, struktur bullish pennant yang valid, dan rasio Fibonacci yang mendukung target harga yang lebih tinggi memberikan dasar teknikal yang kuat bagi para trader.

Sementara itu, katalis fundamental seperti peluncuran gim mobile, kolaborasi dengan brand besar, dan eksposur ke dalam instrumen ETF membuka pintu bagi masuknya dana dari investor tradisional.

Bagi investor yang mencari memecoin dengan fundamental yang relatif solid, branding kuat, dan komunitas besar, PENGU bisa menjadi salah satu pilihan menarik di tengah tren altcoin yang terus berkembang.

Namun, penting untuk dicatat bahwa volatilitas di pasar memecoin tetap tinggi, dan setiap keputusan investasi harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor.

Dari Reli Meme Coin ke Revolusi Layer-2: Bitcoin Hyper Mulai Dilirik Investor Serius

Kesuksesan Pudgy Penguins dalam menarik perhatian institusional dan ritel membuka mata banyak investor terhadap potensi proyek crypto yang berada di persimpangan inovasi teknologi dan daya tarik komunitas.

Namun, ada satu proyek yang kini tengah mencuri spotlight di level yang berbeda — bukan sekadar meme coin, melainkan solusi infrastruktur besar yang bisa mengubah wajah blockchain Bitcoin untuk selamanya: Bitcoin Hyper ($HYPER).

Sama seperti PENGU yang tampil sebagai ikon budaya baru dalam ekosistem Solana, Bitcoin Hyper hadir membawa perubahan struktural untuk jaringan Bitcoin, yakni menghadirkan transaksi cepat, murah, dan skalabel melalui teknologi Layer-2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM).

Bitcoin Hyper: Menjawab Masalah Bitcoin Tanpa Mengorbankan Keamanan

Selama ini, jaringan Bitcoin dikenal lambat dan mahal. Transaksi BTC bisa memakan waktu berjam-jam dengan biaya yang tidak masuk akal, terutama saat jaringan padat. Inilah yang coba diselesaikan oleh Bitcoin Hyper.

Dengan arsitektur Layer-2 yang dibangun di atas SVM, Bitcoin Hyper memungkinkan pengguna untuk:

Mengirim dan menerima BTC secara instan

Melakukan staking dan aktivitas DeFi

Menjalankan dApps langsung di jaringan berbasis Bitcoin

Melakukan withdraw BTC kembali ke Layer-1 secara trustless

Semuanya dilakukan tanpa harus mengorbankan aspek terpenting Bitcoin: keamanan tingkat tinggi.

Mekanisme Kerja Bitcoin Hyper: Dari Deposit Hingga Settlement

Bitcoin Hyper beroperasi melalui jembatan Canonical Bridge, yang secara otomatis memverifikasi transaksi BTC Layer-1 menggunakan kontrak pintar SVM. Setelah diverifikasi, nilai BTC yang setara akan dimintakan di Layer-2.

Selanjutnya, pengguna bisa:

Bertransaksi dengan BTC di jaringan Layer-2 tanpa delay

Mengakses fitur-fitur seperti staking dan DEX

Menarik kembali BTC ke Layer-1 setelah validasi

Keunggulan ini menjadikan Bitcoin Hyper sebagai pionir nyata Layer-2 untuk Bitcoin, berbeda dari solusi seperti Lightning Network yang masih menyisakan berbagai keterbatasan teknis.

$HYPER: Token Presale yang Sedang Diburu Komunitas Crypto

Presale token $HYPER saat ini sedang berlangsung dan berhasil menarik perhatian investor global. Hingga hari ini, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $16,8 juta atau sekitar Rp275 miliar, dengan harga token berada di level $0.012935 (sekitar Rp212).

Setiap hari, wallet baru terus membeli ribuan hingga puluhan ribu token, menunjukkan permintaan tinggi dari para early adopters.

Bagaimana Cara Membeli $HYPER? Panduan Langkah demi Langkah

Bagi yang tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam presale ini, berikut langkah mudahnya:

Siapkan crypto dari exchange favorit. Bisa menggunakan ETH, BNB, atau USDT. Kunjungi website resmi Bitcoin Hyper, lalu klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet.” Pilih jumlah $HYPER yang ingin dibeli, lalu konfirmasi transaksi. Jika ingin langsung staking, pilih opsi “Buy and Stake.” Ingin bayar dengan kartu? Hubungkan wallet browser atau mobile dan pilih “Buy With Card.”

Token akan bisa diklaim di jaringan Solana (untuk pembelian lewat SOL) dan Ethereum (untuk ETH, BNB, atau kartu). Bridge lintas-chain akan tersedia setelah token listing.

Staking $HYPER: Imbal Hasil Hingga 68% per Tahun

Fitur andalan lain dari Bitcoin Hyper adalah sistem staking yang menawarkan estimasi reward sebesar 68% per tahun.

Reward didistribusikan sebesar 199,77 $HYPER per blok ETH, dan berlaku selama dua tahun. Pengguna bisa mengunci token mereka langsung setelah membeli di presale dengan memilih opsi “Buy and Stake.”

Saat ini, total token yang sudah distaking mencapai lebih dari 768 juta $HYPER, menandakan tingginya kepercayaan komunitas terhadap proyek ini.

Tokenomics Bitcoin Hyper: Transparan dan Terfokus pada Pengembangan

Distribusi token $HYPER dirancang dengan strategi yang jelas dan berorientasi jangka panjang:

30% untuk pengembangan proyek dan update Layer-2

25% untuk treasury dan aktivasi komunitas

20% untuk marketing (organik dan berbayar)

15% untuk reward komunitas dan staking

10% untuk listing di berbagai exchange

Dengan tokenomics ini, Bitcoin Hyper memastikan alokasi yang cukup untuk pertumbuhan organik, akuisisi pengguna, dan ekspansi global.

Roadmap: Rencana Besar Menuju Masa Depan Layer-2 Bitcoin

Berikut beberapa tonggak penting dalam roadmap Bitcoin Hyper:

Q3 2025: Peluncuran presale dan pengujian Canonical Bridge

Q4 2025: Peluncuran mainnet Layer-2 dengan SVM

Q1 2026: Listing di exchange CEX/DEX besar

Q2 2026: Ekspansi ekosistem dApps dan tools developer

Q3 2026: Penerapan integrasi wallet besar dan bridge lintas-chain

Roadmap ini menunjukkan ambisi besar Bitcoin Hyper untuk menjadi infrastruktur utama dalam ekosistem Bitcoin yang baru.

Mengapa Bitcoin Hyper Layak Dipertimbangkan?

Investor yang mengikuti perkembangan altcoin seperti PENGU pasti menyadari pentingnya masuk lebih awal dalam proyek berpotensi tinggi. Bedanya, Bitcoin Hyper bukan sekadar memecoin viral — ini adalah fondasi teknologi yang akan mempercepat adopsi Bitcoin secara global.

Dengan kombinasi unik antara skalabilitas ala Solana, keamanan Bitcoin, dan imbal hasil staking tinggi, Bitcoin Hyper membuka peluang bagi siapa pun yang ingin menjadi bagian dari revolusi Layer-2.

Presale ini bisa menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Bitcoin. Investor awal $HYPER bukan hanya membeli token, mereka sedang membeli bagian dari infrastruktur masa depan Bitcoin.

Jika Anda sudah tertarik dengan PENGU dan dunia altcoin, kini saatnya melangkah lebih dalam dengan mengikuti presale Bitcoin Hyper.

Masih ada waktu sebelum harga naik di fase berikutnya. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper sekarang dan amankan posisi Anda.

