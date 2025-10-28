Kemitraan Citi-Coinbase Dorong Adopsi Stablecoin dan Best Wallet Token (BEST)

Bagikan Disalin Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 28, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Citi telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Coinbase untuk mengintegrasikan kemampuan pembayaran aset digital bagi 200 juta kliennya. Seiring bank-bank beralih ke blockchain, permintaan terhadap dompet kripto yang aman melonjak, dan Best Wallet Token (BEST) berada dalam posisi tepat untuk memanfaatkan momentum ini.

Dengan platform yang ramah pengguna, berbagai fitur untuk mendukung aktivitas on-chain, dan keamanan tingkat institusi, Best Wallet tampil menonjol di ruang dompet non-kustodian, yang mendorong perolehan presale Best Wallet Token mencapai $16,6 juta atau sekitar Rp275 miliar (kurs 1 USD = Rp16.615).

Kemitraan Strategis Citi-Coinbase

Sebagai langkah strategis lain untuk menggabungkan perbankan tradisional dan keuangan blockchain, Citi telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Coinbase. Kemitraan tersebut bertujuan untuk menyediakan kemampuan pembayaran aset digital bagi klien institusionalnya.

Citi berencana memanfaatkan on/off ramps Coinbase, guna mempermudah pembayaran fiat pada tahap pertama, dengan rencana sistem pembayaran fiat ke stablecoin di masa depan. Hal ini diharapkan dapat menarik kas korporasi besar ke dalam kolam likuiditas berbasis blockchain.

Citi kini terhubung dengan 300 jaringan kliring secara global. Kemitraan ini akan memperluas jangkauan tersebut ke jaringan blockchain untuk pembayaran tanpa batas, menjadikan Citi sebagai jembatan kunci antara keuangan tradisional dan terdesentralisasi.

Seperti yang diposting oleh Brian Foster dari Coinbase, “Batasan antara keuangan tradisional dan aset digital semakin kabur.”

Excited to work with Citi. 🚀



The lines between traditional finance and digital assets are blurring.



Stablecoin-powered payments enable 24/7 settlement anywhere in the world. @coinbase is building the infrastructure institutions need to thrive in a digital-first world. https://t.co/2ZitxAOpYr — Brian Foster (@brian__foster) October 28, 2025

Bagi Citi, kemitraan ini menandai tonggak penting dalam upayanya memfasilitasi pembayaran yang dapat diprogram dan bersyarat menggunakan stablecoin untuk berbagai kasus penggunaan, termasuk pembayaran supplier, penyelesaian faktur, dan transfer kas.

Menurut Ronit Ghose dari Citi, kapitalisasi pasar stablecoin sebesar $316 miliar diperkirakan akan tumbuh menjadi $1,6 triliun sampai $3,7 triliun dalam lima tahun ke depan—dan data mendukung klaim ini.

Stablecoins at a “ChatGPT moment”



Citi Institute GPS report: stablecoin market to grow from $230bn today to $1.6 trillion (base case) to $3.7 trillion (bull case) by 2030Ehttps://t.co/GRDG6XsHEN — Ronit Ghose (@ronitA380) April 24, 2025

Sebagai permulaan, lebih dari $10 miliar pembayaran stablecoin diproses secara global hanya pada Agustus 2025.

Pilihan Citi terhadap Coinbase sangat masuk akal, mengingat infrastruktur kripto global dan rekam jejak kepatuhan regulasi exchange crypto terbaik itu. Coinbase sudah bekerja sama dengan lebih dari 250 lembaga keuangan, menyediakan infrastruktur untuk penyimpanan, staking, pembayaran, spot, dan derivatif.

Seiring bank tradisional mengadopsi penyelesaian on-chain, permintaan akan opsi penyimpanan yang aman dan ramah pengguna akan semakin meningkat.

Di sinilah Best Wallet menonjol berkat arsitektur non-kustodiannya, perlindungan multi-sig, dan integrasi on dan off ramp yang mulus. Token asli platform ini, Best Wallet Token (BEST) tengah menunggangi gelombang adopsi kripto dan mengumpulkan lebih dari $16,6 juta dalam presale.

Best Wallet — Solusi Dompet Non-Kustodian yang Menghubungkan DeFi, Keamanan, dan Kegunaan Nyata

Sejalan dengan langkah baru Citi, Best Wallet dilengkapi fitur untuk menangani stablecoin, aset tokenized, dan penyelesaian multi-rantai secara mulus.

Sebagai dompet berbasis seluler, Best Wallet memungkinkan Anda untuk membeli, menjual, menukar, dan mempertaruhkan aset di enam rantai utama. Menariknya, kompatibilitas rantai ini akan diperluas menjadi 60+ rantai di masa depan.

Di pasar yang dipenuhi dengan penipuan phising dan berbagai serangan online lainnya, Best Wallet dirancang untuk melindungi aset digital Anda. Dompet ini menghilangkan risiko pihak ketiga dengan mengenkripsi kunci pribadi Anda kemudian menyimpannya secara lokal di perangkat Anda, bukan di server eksternal.

Baik Anda pemula maupun pengguna berpengalaman, dompet crypto ini memudahkan Anda untuk membeli token di berbagai blockchain menggunakan mata uang fiat. Berbagai opsi metode pembayaran tersedia, mulai dari transfer bank, kartu kredit/debit, hingga dompet digital seperti OVO, ShopeePay, dan DANA.

Best Wallet juga berencana meluncurkan kartu debit kriptonya sendiri, bernama BEST Card, pada tahap berikutnya menurut roadmap proyek. Kartu tersebut memungkinkan Anda untuk membelanjakan kripto secara langsung dari dompet di berbagai merchant di seluruh dunia.

Inti dari arsitektur dompet yang skalabel ini terdapat aset asli dompet, Best Wallet Token, yang akan menggerakkan seluruh ekosistem. Dengan memegang token $BEST, pengguna akan mendapatkan berbagai keuntungan, seperti:

Akses awal ke presale crypto terbaru dan terverifikasi.

Biaya transaksi lebih rendah di seluruh ekosistem Best Wlalet

Kesempatan staking dengan APY lebih tinggi menggunakan fitur aggregator staking (diluncurkan pada tahap ketiga).

Hak tata kelola komunitas, memungkinkan Anda memengaruhi keputusan proyek.

Seberapa Potensial Best Wallet di Ruang Dompet Kripto?

Salah satu praktik terbaik untuk menyimpan aset digital Anda adalah menggunakan dompet non-kustodian seperti Best Wallet. Namun, ruang dompet kripto sudah dipenuhi oleh berbagai platform penyimpanan dengan beragam iming-iming terkait keamanan.

Best Wallet memiliki misi untuk merebut 40% pangsa pasar dompet kripto, dan $BEST telah memiliki momentum awal yang kuat dengan kesuksesan presale meraup $16,6 juta. Sejumlah dompet paus sudah dipenuhi dengan token $BEST. Terbaru, dua pembelian jumbo senilai $70,2 ribu dan $50,9 ribu telah terjadi, mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi dompet ini dalam jangka panjang.

Ekosistem Best Wallet yang beragam, serta token $BEST dengan berbagai kasus penggunaannya, sangat mungkin menjadi katalisator bagi proyek ini untuk mewujudkan misi tersebut.

Presale untuk token $BEST masih berlangsung, dengan harga token $0,025855. Harga tersebut akan naik dalam waktu kurang dari tujuh jam ke depan, karena presale akan memasuki tahapan baru.

Apabila Anda tertarik dan memutuskan untuk $BEST sekarang juga, imbalan staking sebesar 79% APY telah menanti. Staking dapat menjadi opsi terbaik untuk menerima penghasilan pasif atas kepemilikan token $BEST Anda.

Cara beli Best Wallet Token juga sangat mudah. Anda hanya perlu mengunjungi situs resminya, menghubungkan dompet, lalu membeli $BEST menggunakan salah satu mata uang kripto yang didukung (ETH/USDT/USDC/BNB).

Tim analis kami juga telah membuat prediksi harga Best Wallet Token. Harga $BEST berpotensi meroket ke $0,051903 pada akhir tahun ini dan $0,143946 pada 2026—mencerminkan pengembalian sekitar 100,7% dalam beberapa bulan dan 456,7% dalam setahun ke depan.

Disclaimer:Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.