Prediksi Gemini AI Milik Google terhadap Harga XRP, Pepe, dan Solana Menjelang Akhir 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Gemini AI, kecerdasan buatan internal Google yang bersaing langsung dengan ChatGPT, memperkirakan bahwa XRP, Pepe, dan Solana berpotensi memberikan imbal hasil yang signifikan bagi investor menjelang akhir tahun 2025.

Kondisi pasar saat ini memberikan sinyal yang mendukung prediksi tersebut. Pada pekan lalu, Bitcoin mencetak rekor harga tertinggi baru di angka US$124.128 (sekitar Rp2.038.894.992), melampaui rekor sebelumnya di US$122.838 hanya sebulan sebelumnya. Namun, momentum ini mulai mereda setelah rilis data inflasi Amerika Serikat bulan Juli yang lebih tinggi dari ekspektasi, memicu koreksi pasar.

Sementara itu, pergerakan regulator juga semakin intensif. Pada bulan Juli, Presiden Trump menandatangani UU GENIUS, undang-undang komprehensif pertama di Amerika Serikat yang mengatur stablecoin dengan mewajibkan jaminan cadangan penuh. Tidak lama setelah itu, SEC meluncurkan Project Crypto, sebuah inisiatif untuk memodernisasi regulasi sekuritas dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi perusahaan aset digital.

Dengan kemajuan regulasi dan meningkatnya optimisme investor, banyak analis percaya bahwa reli berikutnya pada altcoin dan meme coin bisa menyaingi, bahkan melampaui, lonjakan euforia pasar tahun 2021. Jika proyeksi Gemini terbukti akurat, maka XRP, Pepe, dan Solana kemungkinan besar akan memimpin pergerakan tersebut.

XRP (Ripple): Gemini Prediksi Kenaikan 60% Menuju Rp82.070 di Akhir Tahun

Gemini memperkirakan bahwa Ripple (XRP) berpotensi naik hingga US$5 (sekitar Rp82.070) pada akhir 2025. Ini berarti kenaikan lebih dari lima kali lipat dari harga saat ini yang berada di sekitar US$3.00 (sekitar Rp49.242).

Token ini telah menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi volatilitas pasar. Pada 18 Juli lalu, XRP sempat melonjak hingga US$3.65 (sekitar Rp59.928), melampaui rekor 2018 yang berada di US$3.40, sebelum terkoreksi sekitar 15% akibat tekanan ekonomi global.

Secara global, Ripple terus memperluas jaringan pembayaran lintas negaranya. Pada tahun 2024, Dana Pembangunan Modal Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCDF) menyoroti XRP sebagai alat pengiriman uang dengan biaya rendah bagi negara berkembang.

Awal tahun ini, pertarungan hukum berkepanjangan antara Ripple dan SEC akhirnya berakhir setelah SEC secara resmi mencabut gugatannya. Hal ini menyusul keputusan pengadilan tahun 2023 yang menyatakan bahwa penjualan XRP kepada investor ritel tidak termasuk dalam kategori sekuritas. Keputusan ini menghapus ketidakpastian besar yang sebelumnya membayangi Ripple dan altcoin lainnya.

Jika XRP mampu menguji kembali level tertingginya dan mempertahankan momentum positifnya, Gemini melihat target US$5 sebagai hal yang realistis. Beberapa analis bahkan memproyeksikan angka yang jauh lebih tinggi, seperti US$10 atau US$20.

Indikator teknikal juga menunjukkan sinyal positif. Indeks kekuatan relatif (RSI) XRP saat ini berada di level 59, mengindikasikan peningkatan tekanan beli. Keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga dan peluncuran ETF XRP berbasis spot hari ini menjadi dua katalis utama yang mendukung tren harga.

Dalam 12 bulan terakhir, XRP telah melonjak 440%, jauh melampaui pertumbuhan Bitcoin sebesar 95% dan Ethereum sebesar 98% pada periode yang sama.

Pepe ($PEPE): Gemini Prediksi Kenaikan 5 Kali Lipat untuk Meme Coin Non-Dog Teratas

Diluncurkan pada April 2023, Pepe ($PEPE) dengan cepat menjadi salah satu dari tiga meme coin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, yang kini mencapai sekitar US$4,75 miliar (sekitar Rp77,462 triliun). Ini menjadikannya meme token bertema non-anjing terbesar di pasar.

Meski persaingan sangat ketat, Pepe tetap mampu bersaing berkat likuiditas tinggi dan komunitas yang sangat aktif. Elon Musk bahkan sempat menyebut Pepe secara santai di platform X, yang memicu spekulasi bahwa ia juga memegang Pepe selain Dogecoin.

Saat ini, harga Pepe berada di US$0.0000113 (sekitar Rp0.0001855), naik 4% dalam semalam, sejalan dengan lonjakan 4% di seluruh sektor meme coin yang kini bernilai US$90,8 miliar (sekitar Rp1.480 triliun). Dalam seminggu terakhir, Pepe mencatat kenaikan 7%, mengungguli performa Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan Shiba Inu.

Jika berhasil menembus zona resistensi antara US$0.000018 hingga US$0.000022, Pepe berpotensi naik menuju US$0.00003 pada pertengahan musim gugur. Dalam kondisi pasar yang mendukung, Gemini memperkirakan harga Pepe dapat mencapai US$0.00005 (sekitar Rp0.0008207), atau naik lima kali lipat dari harga saat ini.

Secara teknikal, pola wedge menurun yang terbentuk antara bulan November dan Maret memberikan sinyal bullish. Seiring membaiknya iklim regulasi, Pepe tampaknya bersiap untuk kembali mencatat reli besar.

Solana (SOL): Spekulasi ETF dan Pertumbuhan Ekosistem Dorong Potensi Kenaikan 4 Kali Lipat hingga Desember

Solana ($SOL) semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu platform smart contract terkemuka. Kapitalisasi pasarnya saat ini melebihi US$133,6 miliar (sekitar Rp2.193 triliun), dengan total value locked (TVL) sebesar US$12,74 miliar (sekitar Rp209,1 triliun). Aktivitas pengembang dan minat institusional terus meningkat secara konsisten.

Sebagian dari antusiasme pasar terhadap Solana muncul akibat spekulasi mengenai kemungkinan peluncuran ETF spot Solana di AS. ETF ini diperkirakan akan memicu arus masuk dana baru, serupa dengan yang terjadi setelah ETF Bitcoin dan Ethereum diluncurkan.

Situasi ini semakin menarik setelah Presiden Trump pada awal tahun ini mengemukakan wacana untuk memasukkan Solana ke dalam cadangan nasional Bitcoin milik pemerintah AS. Namun, dalam rencana tersebut, Solana hanya akan disimpan jika diperoleh dari penyitaan pemerintah, bukan dari pembelian langsung di pasar terbuka.

Kinerja harga Solana juga menunjukkan perbaikan signifikan. Setelah mencapai puncaknya di US$250 (sekitar Rp4.103.500) pada Januari, sempat turun ke US$100 (sekitar Rp1.641.400) di April, lalu kembali naik ke US$247 (sekitar Rp4.054.658). Saat ini, harga Solana hampir menyamai level tertingginya sepanjang tahun berjalan (YTD).

Pola teknikal juga mendukung proyeksi Gemini. Breakout dari pola wedge menurun membuka peluang kenaikan hingga US$1.000 (sekitar Rp16.414.000) di akhir tahun. Level ini akan melampaui rekor tertingginya sebelumnya di US$293,31 (sekitar Rp4.814.073). Namun, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada kejelasan regulasi yang akan dikeluarkan oleh SEC dalam beberapa bulan ke depan.

Maxi Doge (MAXI): Alternatif Berisiko Tinggi Selain Dogecoin

Bagi investor yang mencari peluang di luar pilihan utama Gemini, Maxi Doge ($MAXI) hadir sebagai opsi meme coin dengan potensi tinggi namun berisiko besar. Proyek ini memposisikan diri sebagai versi Dogecoin yang lebih berani dan satirikal.

Dogecoin telah berkembang menjadi aset bernilai miliaran dolar yang kini lebih sering mengikuti pergerakan Bitcoin dan Ethereum. Volatilitas ekstrem yang dulu menjadi ciri khasnya kini mulai mereda.

Maxi Doge mengambil pendekatan berbeda. Proyek ini menargetkan investor dengan toleransi risiko tinggi dan menekankan keterlibatan komunitas melalui cerita satir dan pendekatan komunitarian. Presale Maxi Doge telah mengumpulkan lebih dari US$2,3 juta (sekitar Rp37,752 miliar) hanya dalam bulan pertama peluncurannya.

Dibangun di atas standar Ethereum ERC-20, MAXI fokus pada pertumbuhan komunitas melalui kampanye di Telegram dan Discord, kontes trading, serta kolaborasi dengan proyek crypto lainnya.

Dari total suplai sebesar 150,24 miliar token, 25% dialokasikan ke Maxi Fund untuk mendukung pemasaran dan kemitraan. Program staking juga sudah aktif, menawarkan imbal hasil (APY) sebesar 142% saat ini, meskipun persentase tersebut diperkirakan akan menurun seiring meningkatnya partisipasi.

Harga presale saat ini berada di US$0.000258 (sekitar Rp4,234), dengan jadwal kenaikan harga dalam waktu kurang dari tiga hari.

Investor dapat mengikuti presale melalui situs resmi Maxi Doge menggunakan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet.

Ikuti pembaruan terbaru melalui akun resmi Maxi Doge di platform X dan Telegram.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.