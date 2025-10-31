Prediksi Harga Bitcoin DeepSeek: BTC Kembali ke $115K?

Prediksi harga Bitcoin menurut DeepSeek menunjukkan bahwa BTC berpotensi kembali ke level harga $115.000 atau sekitar Rp1,9 miliar per koin (kurs 1 USD = Rp16.646). Selain itu, prospek jangka panjang BTC juga masih kuat, dengan menemukan level dukungan di 200 EMA yang telah terbukti menjadi titik awal pada reli sebelumnya.

Sementara itu, presale Bitcoin Hyper, solusi layer-2 untuk Bitcoin masih berlangsung. Ini menjadi kesempatan bagi investor cerdas untuk mendapatkan eksposur terhadap Bitcoin sebelum lonjakan besar berikutnya.

Prediksi Harga Bitcoin Menurut DeepSeek

Banyak investor merasa kecewa karena Bitcoin justru mengalami penurunan harga setelah pengumuman pemangkasan suku bunga oleh The Fed.

Beberapa analis kripto menilai dampak yang tidak diharapkan itu dikarenakan para investor sudah memperhitungkan penurunan suku bunga tersebut. Di samping itu, komentar hawkish dari Ketua The Fed, Jerome Powell, yang menyiratkan bahwa tidak akan ada lagi pemangkasan suku bunga tahun ini telah membuat para investor merasa cemas.

Bitcoin turun hampir 6% dari level tertinggi baru-baru ini di $115.000, yang kini terbukti menjadi level resistensi penting.

Sebelumnya, ketika Bitcoin mencoba rebound setelah peristiwa likuidasi besar pada 10 Oktober, level yang sama ini bertahan dengan kokoh dan menyebabkan Bitcoin turun di bawah $105.000.

Meskipun Bitcoin bergerak sideways, DeepSeek AI telah menyoroti alasan yang membuat Bitcoin dapat mempertahankan level saat ini dan berpotensi naik setidaknya kembali ke level $115.000.

Pertama, Bitcoin kini menemukan dukungan di 200 EMA pada grafik harian. Ini merupakan level dukungan dinamis yang penting dan telah terbukti sebagai yang paling signifikan dalam sejarah Bitcoin. Pada awal 2023, ketika Bitcoin memantul dari 200 EMA menghasilkan kenaikan lebih dari 40%.

Seperti yang ditekankan oleh DeepSeek, pola ini terus berulang. Sebagai contoh, ada lonjakan besar 217% pada 2023-2024, kemudian reli 80% pada akhir 2024. Terbaru, lonajak sebesar 45% sejak April sampai Agustus 2025—semua berasal dari sekitar 200 EMA.

Kedua, Bitcoin saat ini diperdagangkan di sekitar $110.000, yang juga merupakan zona dukungan penting. Di situlah Bitcoin menemukan permintaan dan melonjak 15% dalam hitungan minggu bulan lalu.

Dengan Bitcoin yang kemungkinan berada dalam zona konsolidasi, bergerak bolak-balik antara level harga jangka pendek, mungkin sekarang saatnya untuk melirik Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin Hyper merupakan micro cap crypto bertema Bitcoin yang masih dalam masa presale sehingga masih terlindung dari volatilitas pasar. Bergabung dalam presale $HYPER juga dapat menjadi cara paling menguntungkan jelang reli Bitcoin berikutnya.

Apa Itu Bitcoin Hyper?

Bitcoin Hyper (HYPER) adalah proyek kripto pengubah permainan yang membangun jaringan layer-2 baru untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama menyelimuti Bitcoin: throughput lambat, biaya tinggi, dan dukungan terbatas terhadap web3 serta DeFi.

Meskipun telah menjadi cryptocurrency terbaik dengan kapitalisasi pasar lebih dari $2,19 triliun—hampir lima kali lipat dari Ethereum yang ada di posisi kedua—Bitcoin tersisih dalam hal inovasi blockchain.

Hal itu dikarenakan Bitcoin hanya memiliki kemampuan untuk memproses 5-7 transaksi per detik (TPS), menjadikannya salah satu blockchain paling lambat di dunia. Tentu saja kekurangan tersebut sedikit mencoreng nama besar Bitcoin.

Di sisi lain, dunia telah mengenal Ethereum dan Solana, dua blockchain modern yang mendominasi ruang web3 dan DeFi. Solana sendiri merupakan salah satu blockchain tercepat di dunia, yang secara teori dapat memproses hingga 65.000 TPS.

Di sinilah Bitcoin Hyper akan berperan. Proyek ini akan mengerahkan ‘jalan tol’ yang lebih cepat di samping ‘jalan raya’ Bitcoin yang sudah sangat padat. Bitcoin Hyper bertujuan untuk meringankan beban pada rantai utama Bitcoin.

Integrasi Solana Virtual Machine (SVM) bakal menjadi tulang punggung dari proyek ini. SVM memungkinkan Bitcoin Hyper untuk mengeksekusi ribuan transaksi secara bersamaan, selama transaksi tersebut tidak saling berhubungan.

HYPER kemudian akan mengirimkan ringkasan transaksi kembali ke rantai utama Bitcoin untuk penyelesaian. Artinya, transaksi tersebut akan tetap mengandalkan keamanan asli Bitcoin, yang sejauh ini dikenal sebagai yang terkuat di industri.

HYPER Menggerakkan Revolusi Web3 Bitcoin

Selain meningkatkan kecepatan dan menekan biaya jaringan, Bitcoin Hyper juga akan memberdayakan pengembang di Bitcoin untuk membangun kontrak pintar dan dApps di dalam lingkungan Bitcoin yang aman.

Ini berarti pengguna Bitcoin akhirnya akan dapat mengakses aplikasi web3 dan DeFi, termasuk perdagangan, NFT, staking, peminjaman, DAO, tata kelola, dan gaming.

Guna memastikan Anda mendapatkan pengalaman mulus antara jaringan layer-1 dan layer-2, Bitcoin Hyper menawarkan jembatan kanonik yang tangguh, terdesentralisasi, dan non-kustodian.

Berikut ini tugas jembatan kanonik Bitcoin Hyper:

Mengunci Bitcoin (BTC) layer-1 Anda.

Mencetak jumlah token Bitcoin yang terbungkus (wBTC) dengan jumlah yang sama di layer-2 Bitcoin Hyper.

Melepaskan BTC asli Anda kembali ke alamat dompet layer-1 Anda.

Bitcoin Hyper juga memanfaatkan validator terdesentralisasi untuk memastikan koordinasi yang mulus antara pembungkusan (wrapping) dan pelepasan (unwrapping), memberi Anda proses yang sepenuhnya trustless dan tahan sensor.

Harga Diskon Token $HYPER Selama Presale

Tujuan Bitcoin Hyper untuk menyuntikkan utilitas dunia nyata ke dalam Bitcoin telah menempatkan proyek ini di garis depan ICO crypto terbaik tahun ini. Apabila Anda ingin mendapatkan hasil maksimal dari kenaikan harga ini, membeli token $HYPER selagi masih dalam masa presale dapat menjadi opsi menarik.

Saat ini $HYPER hanya ditawarkan dengan harga $0,013195 per token, harga termurah yang mungkin akan Anda lihat, terutama setelah token listing di bursa. Presale ini telah mengumpulkan lebih dari $25,3 juta, yang mencerminkan tingginya kepercayaan dari para investor awal.

Prediksi harga Bitcoin Hyper menurut analis kami adalah $HYPER berpotensi untuk mengalami lonjakan signifikan setelah listing di bursa. Token ini bahkan diperkirakan dapat menyentuh level harga $0,15 pada akhir tahun depan, mencerminkan pertumbuhan sekitar 1.035%.

Tertarik dengan proyek ini? Baca artikel kami yang mengulas tentang cara beli Bitcoin Hyper untuk memudahkan Anda membeli token ini melalui situs resmi presalenya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.