Prediksi Harga Crypto Hari Ini 9 September – XRP, Dogecoin, Pi Coin

Prediksi harga crypto hari ini menunjukkan tren yang semakin positif, dengan total kapitalisasi pasar mengalami kenaikan sebesar 1% dalam 24 jam terakhir hingga menyentuh Rp65.273 triliun ($3.95 triliun).

Beberapa aset digital utama di pasar menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan, termasuk Dogecoin yang mencatatkan kenaikan lebih dari 7%.

Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai performa DOGE, Pi Network (PI), dan XRP—yang juga tampil impresif dengan mengungguli rata-rata pasar hari ini.

Kami akan menjelaskan perkembangan terkini dari ketiga aset tersebut dan memproyeksikan arah pergerakan harganya ke depan, di mana akhir tahun 2025 berpotensi membawa pasar menuju fase bull run yang kuat.

Prediksi Harga Crypto Hari Ini 9 September

Prediksi Harga XRP (XRP) – Altcoin Menunjukkan Sinyal Reversal Bullish Menjelang Keputusan Suku Bunga FOMC

Harga XRP saat ini berada di kisaran Rp48.192 ($2.92), mengalami kenaikan sebesar 3% dalam 24 jam terakhir, dan naik sekitar 3,5% dalam sepekan terakhir.

Secara bulanan, harganya masih terkoreksi sekitar 12%, tetapi secara tahunan, XRP telah mencetak kenaikan luar biasa sebesar 450%, mencerminkan kekuatan tren jangka menengah dan panjang.

Nama Koin XRP XRP Harga $2.97 XRP ATH $3.92 (January 4, 2018) XRP Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 3.04% XRP Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 7.26% XRP Kapitalisasi Pasar $176.78B Sirkulasi Pasokan 59.61B

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Terdapat sejumlah faktor yang mendukung sentimen bullish terhadap XRP, baik dari sisi fundamental maupun teknikal.

Dari sisi fundamental, perusahaan Ripple menunjukkan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun ini, terutama setelah menyelesaikan sengketa hukumnya dengan SEC pada awal Agustus.

Dengan lepas dari tekanan regulasi, Ripple kini lebih leluasa untuk melakukan ekspansi. Hal ini terlihat dari akuisisi perusahaan stablecoin Rails dan peluncuran stablecoin RLUSD di kawasan Afrika.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan penguatan ekosistem Ripple, dan hal ini turut tercermin pada pergerakan harga XRP yang mulai menunjukkan potensi reversal bullish.

Secara teknikal, indikator Relative Strength Index (RSI) mulai menanjak kembali setelah sebulan berada di bawah level 50.

Harga XRP juga baru saja menembus pola ‘pennant’ yang terbentuk sejak pertengahan Juli, sebuah sinyal teknikal yang cenderung bullish.

Dengan kondisi ini, harga XRP berpotensi menuju Rp49.524 ($3) dalam beberapa hari ke depan dan bisa menyentuh Rp57.778 ($3.50) pada Oktober, terutama jika The Fed memangkas suku bunga bulan ini.

Prediksi Harga Dogecoin (DOGE) – Token Meme Siap Ungguli Pasar di Kuartal Keempat

Dogecoin mencatat performa terbaik hari ini, dengan harga saat ini di kisaran Rp3.867 ($0.234), naik sebesar 7,5% dalam 24 jam terakhir.

Secara mingguan, DOGE menguat 7%, dan meskipun sempat turun 1% dalam sebulan terakhir, secara tahunan DOGE masih menguat hingga 140%.

Nama Koin Dogecoin (DOGE) Dogecoin Harga $0.23 Dogecoin ATH $0.73 (May 8, 2021) Dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 6.76% Dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 12.54% Dogecoin Kapitalisasi Pasar $36.08B Sirkulasi Pasokan 150.86B

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Fakta bahwa Dogecoin melampaui rata-rata pasar hari ini menjadi sinyal bahwa aset ini memiliki potensi untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan altcoin lain menjelang akhir tahun.

Walaupun saat ini masih turun sekitar 68% dari harga tertingginya sepanjang masa (ATH) sebesar Rp12.099 ($0.7316), kondisi ini bisa dianggap sebagai peluang untuk reli besar berikutnya.

Dari sisi teknikal, DOGE saat ini telah menembus batas atas pola bullish pennant, menandakan kemungkinan breakout yang signifikan.

Indikator RSI juga menunjukkan kekuatan karena telah naik di atas level 50 dalam 24 jam terakhir, sementara indikator MACD mulai mendekati zona positif.

Kondisi ini membuat DOGE menjadi aset yang menarik untuk dibeli saat ini. Harganya masih tergolong murah, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan momentum.

Walaupun belum ada kabar besar dari sisi fundamental, potensi pengumuman dari platform X (sebelumnya Twitter) terkait integrasi pembayaran digital bisa menjadi pemicu kenaikan harga DOGE.

Tanpa katalis besar sekalipun, harga Dogecoin diperkirakan bisa mencapai Rp6.610 ($0.40) pada akhir Oktober dan mungkin menyentuh Rp9.915 ($0.60) di akhir tahun.

Pi Network (PI) – Altcoin Oversold yang Bisa Bangkit Saat Bull Rally Akhir Tahun

Berbeda dengan dua aset sebelumnya, Pi Network mengalami kenaikan yang lebih terbatas sebesar 1% hari ini.

Dengan harga saat ini di kisaran Rp5.735 ($0.3472), PI justru mencatatkan penurunan sebesar 1,5% dalam seminggu terakhir dan turun 13% dalam 30 hari terakhir. Hal ini menandakan kesulitan PI dalam mempertahankan momentum sejak peluncurannya pada Februari lalu.

Coin data not available

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Bahkan, sejak mencetak harga tertinggi sebesar Rp49.404 ($2.99) pada akhir Februari, harga PI sudah terkoreksi hingga 88%, yang tentu menjadi catatan penting bagi para investor.

Namun, tim pengembang Pi tidak tinggal diam. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka meluncurkan sejumlah pembaruan penting, termasuk versi Linux untuk Pi Node.

Learn more about the significance of the newly released Pi Linux Node version https://t.co/N9xIujj97I pic.twitter.com/QUgL2tJyra — Pi Network (@PiCoreTeam) August 29, 2025

Langkah ini bisa membuka jalan bagi pemulihan harga PI dalam beberapa bulan mendatang. Secara teknikal, pasar telah memperlakukan PI sebagai aset oversold terlalu lama, dan hal ini membuka peluang rebound yang signifikan.

Jika Federal Reserve memangkas suku bunga pekan depan, sentimen pasar terhadap PI bisa berubah drastis, dan harga PI berpeluang kembali ke level Rp16.508 ($1) dalam beberapa minggu ke depan.

Jika bull run terjadi pada akhir tahun, harga Pi bahkan bisa kembali menyentuh Rp33.016 ($2).

PEPENODE (PEPENODE) – Token Baru “Mine-to-Earn” Raup Dana Rp13,2 Miliar dari Presale

Investor sebaiknya tidak hanya fokus pada aset top-100, tetapi mulai mempertimbangkan diversifikasi portofolio ke proyek-proyek baru berpotensi tinggi yang sering kali mampu mengungguli pasar secara signifikan.

Salah satu segmen yang menarik perhatian adalah token presale. Jenis aset ini sering mencetak reli besar saat pertama kali listing di bursa, tergantung dari seberapa besar dan populer penjualannya.

Salah satu token yang saat ini sedang menjalankan presale dengan antusiasme tinggi adalah PEPENODE (PEPENODE). Token ERC-20 ini menarik perhatian investor berkat sistem staking unik yang mereka sebut dengan mekanisme “mine-to-earn”.

PEPENODE lets you build your own virtual meme coin mining rig. ⛏



Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/T7PyMqASiN — PEPENODE (@pepenode_io) September 6, 2025

Presale PEPENODE telah berlangsung selama beberapa minggu dan berhasil mengumpulkan lebih dari $800.000 atau sekitar Rp13.206.400.000, sebuah pencapaian signifikan yang menunjukkan besarnya minat investor sejak awal.

PEPENODE menawarkan konsep staking yang dikemas dalam bentuk permainan. Pemilik token dapat membangun rig penambangan virtual, di mana mereka perlu menggunakan token PEPENODE untuk membeli node tambahan.

Semakin banyak node yang dimiliki, maka potensi yield staking yang diterima juga semakin tinggi. Mekanisme ini menciptakan efek gamifikasi yang berpotensi mendorong permintaan besar terhadap token PEPENODE di pasar.

Token ini memiliki total pasokan sebanyak 210 miliar PEPENODE, dan saat ini investor dapat bergabung ke dalam presale-nya langsung melalui situs resmi PEPENODE.

Harga token saat ini adalah $0.0010491, atau sekitar Rp17,31 per token, dan nilai ini diperkirakan akan meningkat lagi mulai besok.

Bagi investor yang ingin menjadi bagian dari proyek sejak awal dan berpotensi mendapatkan keuntungan saat token ini listing di bursa utama, PEPENODE bisa menjadi salah satu peluang yang patut dipertimbangkan.

Kunjungi situs resmi PEPENODE untuk berpartisipasi dalam presale.

