Prediksi Harga XRP, Ethereum, dan Pi Coin Menurut DeepSeek AI dari China Menjelang Akhir 2025

Ethereum berhasil mencetak rekor tertinggi baru di angka $4.950 (sekitar Rp811.405) pada bulan Agustus, menegaskan dominasinya sebagai altcoin terdepan. Lonjakan ini membawa efek positif pada proyek-proyek dalam ekosistem ETH dan menghidupkan kembali euforia pasar altcoin sebelum akhirnya mengalami penurunan.

Meskipun demikian, sentimen pasar masih didominasi oleh optimisme, terutama setelah regulator menunjukkan sikap yang semakin ramah terhadap industri crypto. DeepSeek memproyeksikan bahwa tren ini akan terus berlanjut dalam jangka panjang.

Sementara itu, Bitcoin sempat merosot tajam dari puncaknya di bulan Agustus yang mencapai $124.000 (sekitar Rp20,303,160) menjadi di bawah $107.000 (sekitar Rp17,546,730), namun berhasil kembali naik ke atas $110.000 (Rp18,028,900). Walaupun demikian, pasar masih terasa rentan, dan potensi koreksi tetap terbuka.

Dengan adanya kemungkinan sebesar 96% bahwa suku bunga akan dipotong pada bulan September, kondisi makro masih penuh ketidakpastian. Namun, DeepSeek AI tetap konsisten dengan prediksi jangka panjang yang bersifat bullish.

XRP (Ripple): DeepSeek AI Perkirakan Tembus Rp81.950 Jika ETF Disetujui

Beberapa prediksi dari DeepSeek mungkin terdengar ambisius, namun jika melihat performa XRP sepanjang tahun 2025, proyeksi tersebut masuk akal. Tahun ini menjadi titik balik bagi Ripple, terutama setelah memenangkan gugatan melawan SEC, harga XRP berhasil melesat melewati $1 (Rp16.390) dan mencatatkan kenaikan lebih dari 400%. DeepSeek menilai tren positif ini masih jauh dari selesai, dan gelombang berikutnya sedang dalam persiapan.

Seorang whale misterius, yang belakangan diketahui terafiliasi dengan Kraken, baru-baru ini memindahkan XRP dalam jumlah besar dalam satu transaksi. Aksi ini dinilai sebagai sinyal bahwa investor besar mulai mengakumulasi XRP menjelang kenaikan berikutnya, memperkuat prediksi bullish dari berbagai analis, termasuk DeepSeek.

Di sisi lain, Donald Trump juga terlihat semakin pro-crypto. Ia bahkan dilaporkan sudah menjalin kesepakatan untuk membeli 684,4 juta CRO, menunjukkan bahwa adopsi crypto di kalangan elit politik dan investor institusional sedang mengalami percepatan.

XRP sendiri mencatat berbagai pencapaian signifikan tahun ini. Peluncuran kartu kredit XRP Mastercard menandai ekspansi ke sektor kartu kredit bernilai triliunan dolar. Selain itu, Bloomberg memperkirakan peluang ETF XRP untuk disetujui pada bulan Oktober mencapai 85%. Jika ini terjadi, maka potensi masuknya dana institusional akan meningkat drastis.

Jaringan B3, sebuah layer-3 chain yang berjalan di atas Base, juga telah menjalin kemitraan dengan XRP Commons untuk menghadirkan fitur gaming di XRPL. Langkah ini memperluas kegunaan XRP di dunia nyata dan memperkuat ekosistem Ripple secara keseluruhan.

Prediksi jangka panjang untuk XRP tetap mengarah ke atas. Meskipun bulan September biasanya menjadi periode menantang bagi pasar crypto, potensi pemangkasan suku bunga bisa menjadi katalis positif. XRP diperkirakan dapat menembus angka $5 (sekitar Rp81.950), meskipun volatilitas masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Grafik harian menunjukkan bahwa XRP telah menemukan level support kuat setelah berbulan-bulan konsolidasi di sekitar harga $2.80 (Rp45.892). Jika harga berhasil menembus $3.60 (Rp59.004), seperti yang diproyeksikan DeepSeek, maka peluang menuju rekor tertinggi baru akan terbuka lebar. Adapun zona reversal kunci berada di level $2.50 (Rp40.975) dan $2.30 (Rp37.697).

Ethereum: Koreksi Teknis Sebelum Potensi Rebound Besar

DeepSeek AI tak ragu dalam menyampaikan prediksi untuk Ethereum, terutama setelah ETH mencetak rekor tertinggi baru dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mencapai $4.950 (Rp811.405), harga Ethereum mengalami koreksi dan kini bertahan kuat di kisaran $4.280 (sekitar Rp701.532), yang menjadi zona support penting saat ini.

ETH berada di titik krusial karena sedang menguji support utama. Jika bull berhasil mempertahankan posisi ini dan mendorong harga kembali ke atas $4.490 (Rp736.411), maka tantangan berikutnya berada di area $4.700–$4.800 (Rp771.290 – Rp787.680). Jika harga mampu melewati zona tersebut, jalur menuju $5.100 (Rp836.889) akan terbuka lebar.

Indikator RSI kini berada di angka 36, mengindikasikan kondisi oversold dan potensi rebound teknikal. Meskipun MACD masih berada di zona negatif, pergerakan harga bisa berbalik arah dengan cepat jika tekanan beli meningkat. Untuk jangka pendek, ETH memang terlihat masih bergejolak.

Namun, selama level $4.070 (Rp667.654) tetap terjaga, potensi pemulihan masih terbuka. Jika ETH mampu bergerak bersih di atas $4.490, maka peluang untuk mencetak rekor baru kembali menguat, bahkan mungkin menyentuh level yang sebelumnya diprediksi oleh DeepSeek.

Sejak peluncurannya, harga PI Coin terus mengalami penurunan bertahap, anjlok sekitar 88% dari level tertinggi $2.80 (Rp45.892) menjadi di bawah $0.34 (sekitar Rp5.573). Meski demikian, DeepSeek tetap mempertahankan proyeksi bullish untuk sisa tahun ini. Faktor utama yang menjadi alasannya adalah kekuatan komunitas PI yang besar dan terus bertumbuh.

Pi Network juga telah meluncurkan berbagai pembaruan signifikan. Salah satunya adalah rilis versi Linux untuk perangkat lunak node mereka, yang akan memudahkan lebih banyak validator dan developer untuk ikut bergabung. Di sisi lain, mereka juga memperkenalkan Pi App Studio, sebuah platform yang memungkinkan pengguna non-programmer untuk membuat aplikasi di jaringan Pi. Fitur ini berpotensi mendorong tingkat adopsi yang lebih luas.

RSI saat ini berada di sekitar angka 44, menunjukkan masih adanya ruang untuk kenaikan. Sementara itu, MACD masih datar, namun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda awal pergeseran momentum.

Level resistance penting yang perlu diperhatikan berada di kisaran $0.80 (Rp13.112), $1.10 (Rp18.029), dan $2.50 (Rp40.975). Jika PI berhasil menembus semua level ini, maka target $4.00 (Rp65.560) yang disebutkan DeepSeek bukan tidak mungkin tercapai. Jika skenario ini terjadi, maka hal tersebut membuktikan betapa besar peran kekuatan komunitas dalam mendorong keberhasilan proyek crypto.

Alasan inilah yang juga menjelaskan mengapa banyak memecoin berhasil berkembang, dan menjadi titik masuk bagi proyek seperti PepeNode yang saat ini menjadi salah satu crypto paling hot yang banyak diburu di pasar.

Dukungan Komunitas dan Utility Nyata Jadi Kunci: PepeNode Tampil sebagai Alternatif Menarik

Setelah melihat bagaimana komunitas mampu menjadi penggerak utama kesuksesan XRP, kini sorotan mulai bergeser ke proyek crypto lain yang mengedepankan kekuatan kolektif komunitas—yakni PepeNode. Proyek ini tengah menarik perhatian luas karena menggabungkan tren memecoin dengan pendekatan inovatif berbasis mekanisme “Mine-to-Earn”.

PepeNode bukan sekadar memecoin biasa. Dengan pendekatan virtual mining rig berbasis node, para pengguna bisa membangun server room mereka sendiri, mengatur strategi mining, dan menerima reward berupa token meme populer seperti $PEPE dan $FARTCOIN. Model ini memperkenalkan gameplay baru ke dunia crypto yang sebelumnya terlalu teknikal bagi pemula.

Roadmap PepeNode: Dari Presale Menuju Era Mining Virtual

Proyek ini telah membagi pengembangannya ke dalam beberapa fase utama:

Presale Phase: PepeNode membuka kesempatan awal bagi investor untuk membeli token dengan harga dasar sebelum diluncurkan ke publik. Hingga kini, presale sudah berhasil mengumpulkan $727.826 dari target $774.248 (sekitar Rp11,933,472,140 dari Rp12,696,737,920, menggunakan kurs Rp16.390/USD).

PepeNode membuka kesempatan awal bagi investor untuk membeli token dengan harga dasar sebelum diluncurkan ke publik. Hingga kini, presale sudah berhasil dari target $774.248 (sekitar Rp11,933,472,140 dari Rp12,696,737,920, menggunakan kurs Rp16.390/USD). TGE (Token Generation Event): Setelah presale selesai, distribusi token akan dilakukan secara resmi dan pengguna mulai bisa membangun rig mining virtual mereka menggunakan $PepeNode.

Setelah presale selesai, distribusi token akan dilakukan secara resmi dan pengguna mulai bisa membangun rig mining virtual mereka menggunakan $PepeNode. Mine-to-Earn Game Launch: Pengguna akan dapat mengatur node mining, melakukan upgrade server, dan mulai memanen token $PepeNode serta bonus dari memecoin lain. Sistem ini menempatkan strategi sebagai kunci untuk mendapatkan hasil maksimal.

Cara Beli Token PepeNode Secara Mudah dan Aman

Untuk ikut serta dalam presale PepeNode, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

Siapkan Wallet Crypto: Gunakan wallet seperti Best Wallet atau Metamask. Jika belum punya akun, proses pendaftaran sangat sederhana. Isi Wallet dengan Crypto: Transfer sejumlah crypto seperti USDT ke wallet Anda melalui exchange pilihan. Kunjungi Website PepeNode: Klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet” untuk menghubungkan wallet Anda dan memulai proses pembelian.

Pilih Jumlah Token: Tentukan berapa banyak $PepeNode yang ingin dibeli. Tersedia juga opsi pembelian sekaligus staking. Pembayaran via Kartu: Jika ingin membeli dengan kartu debit/kredit, cukup install wallet mobile atau ekstensi browser, lalu pilih metode pembayaran kartu setelah wallet tersambung.

Harga saat ini adalah $0.0010449 per token, setara dengan Rp17,12. Harga akan naik begitu soft cap tercapai, menjadikan ini waktu yang ideal untuk bergabung lebih awal.

Sistem Staking dan Insentif Bonus Menarik

PepeNode mengusung sistem staking yang mendorong pengguna untuk menahan token lebih lama dan mendapatkan imbal hasil lebih besar. Token yang distake digunakan dalam proses mining dan akan meningkatkan produktivitas node di server virtual pengguna.

Selain itu, pengguna yang masuk leaderboard mining teratas akan mendapatkan airdrop dalam bentuk $PEPE, $FARTCOIN, dan memecoin lainnya. Skema ini menciptakan daya tarik kompetitif sekaligus loyalitas pengguna terhadap ekosistem.

Keunggulan Unik PepeNode Dibanding Memecoin Lain

Beberapa fitur yang menjadikan PepeNode berbeda di tengah persaingan memecoin adalah:

Virtual Mining Rig: Tidak butuh perangkat keras fisik atau listrik besar. Semua rig mining bersifat digital dan sepenuhnya berbasis blockchain.

Tidak butuh perangkat keras fisik atau listrik besar. Semua rig mining bersifat digital dan sepenuhnya berbasis blockchain. Strategi Kombinasi Node: Setiap node memiliki karakteristik unik. Dengan mengombinasikan node tertentu, pengguna bisa mengaktifkan bonus mining yang lebih besar

Setiap node memiliki karakteristik unik. Dengan mengombinasikan node tertentu, pengguna bisa mengaktifkan bonus mining yang lebih besar Desain Gamefi dan Edukatif: Proses mining menjadi pengalaman edukatif dan menyenangkan, sangat cocok untuk pemula yang baru masuk dunia crypto.

Proses mining menjadi pengalaman edukatif dan menyenangkan, sangat cocok untuk pemula yang baru masuk dunia crypto. Hadiah Multitoken: Reward tidak hanya datang dari $PepeNode, tetapi juga dari token populer lain—membuka peluang diversifikasi portofolio secara instan.

Tokenomics PepeNode: Struktur yang Transparan dan Berorientasi Komunitas

Struktur distribusi token PepeNode menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap komunitas dan pengembangan protokol. Berikut pembagian token menurut kategori:

Economics & Treasury (35%): Digunakan untuk pengembangan bisnis dan aktivasi komunitas.

Digunakan untuk pengembangan bisnis dan aktivasi komunitas. Protocol Development (35%): Fokus pada pengembangan sistem mining dan peningkatan fitur.

Fokus pada pengembangan sistem mining dan peningkatan fitur. Infrastructure & Marketing (15%): Untuk menjangkau komunitas global melalui media dan iklan.

Untuk menjangkau komunitas global melalui media dan iklan. Node Rewards (7.5%): Dialokasikan untuk reward staking dan event komunitas.

Dialokasikan untuk reward staking dan event komunitas. Exchange Listings & Growth (7.5%): Untuk mendukung pencatatan token di berbagai exchange.

Transparansi ini mencerminkan kredibilitas proyek dan kesiapannya dalam menghadapi pasar jangka panjang.

PepeNode Siap Meledak: Waktu Tepat untuk Bergabung di Presale

Dengan semakin dekatnya akhir presale dan TGE, waktu untuk bergabung dengan ekosistem PepeNode menjadi semakin sempit. Proyek ini sudah menarik ribuan transaksi on-chain, dan momentum media terus berkembang, menjadikannya salah satu calon “breakout memecoin” yang wajib diantisipasi.

Bagi investor yang mencari proyek dengan potensi kenaikan tinggi dan kombinasi unik antara gameplay, reward, dan kekuatan komunitas, PepeNode memberikan semua itu. Sektor crypto terus berkembang, dan posisi awal dalam presale dapat menjadi langkah cerdas untuk menghadapi fase bull run berikutnya. Kunjungi web resmi presale PepeNode sekarang juga!

Prediksi dan Peluang PepeNode Menjelang Akhir 2025

DeepSeek AI memproyeksikan masa depan cerah bagi tiga token besar: XRP, Ethereum, dan Pi Coin. Ketiganya menunjukkan sinyal bullish meski pasar mengalami koreksi jangka pendek. Tren makro seperti dukungan regulasi dan potensi ETF menjadi katalis utama lonjakan harga.

Namun, kekuatan komunitas menjadi benang merah yang menghubungkan ketiga proyek ini. Baik XRP dengan kemitraan strategisnya, ETH dengan ekosistemnya, maupun PI dengan update dan partisipasi pengguna, semuanya membuktikan nilai komunitas. Inilah insight utama yang memperkuat narasi bahwa proyek berbasis komunitas memiliki peluang pertumbuhan tinggi.

Di sinilah posisi PepeNode menjadi semakin menarik. Dengan model “Mine-to-Earn” berbasis node dan reward multitoken, PepeNode menciptakan ekosistem memecoin yang fungsional, kompetitif, dan edukatif. Harga yang masih rendah di tahap presale menjadikan ini waktu terbaik untuk masuk lebih awal.

Dengan total presale yang hampir mencapai target dan momentum media yang semakin tinggi, PepeNode berpotensi menjadi breakout altcoin berikutnya. Investor yang ingin masuk sebelum FOMO melanda publik bisa memanfaatkan presale ini sebagai momen strategis.

Jangan tunggu sampai TGE selesai dan harga melonjak di bursa. Ambil tindakan sekarang dengan bergabung di presale PepeNode dan jadi bagian awal dari salah satu proyek paling inovatif tahun ini. Kunjungi web resmi presale PepeNode sekarang juga!

