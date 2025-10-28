Prediksi Harga Bitcoin: BTC Targetkan $124K Seiring Optimisme Perdagangan dan Permintaan Institusional

Prediksi harga bullish Bitcoin terus membentuk ulang pasar global. Lender kripto Ledn telah melampaui $1 miliar dalam pinjaman yang didukung Bitcoin, dolar AS melemah seiring optimisme perdagangan yang kembali. Sementara itu, American BTC, perusahaan yang terkait dengan Trump, telah memperluas kepemilikannya menjadi $445 juta.

Berbagai peristiwa di atas menyoroti kepercayaan institusional yang menguat, seiring investor semakin menggunakan BTC untuk likuiditas, leverage, dan mempertahankan nilai jangka panjang.

Ledn Lampaui $1 Miliar dalam Pinjaman Berbasis Bitcoin Seiring dengan Meningkatnya Permintaan

Pemberi pinjaman kripto, Ledn, telah menerbitkan lebih dari $1 miliar dalam pinjaman berbasis Bitcoin tahun ini. Hal tersebut menandai lonjakan tajam dalam permintaan kredit kripto seiring investor memilih untuk meminjam daripada menjual selama pasar bullish.

Sejak didirikan, perusahaan ini telah menyalurkan $2,8 miliar pinjaman BTC, termasuk $392 juta pada kuartal ketiga lalu. Kini, Ledn beroperasi di lebih dari 100 negara, dengan penghasilan sekitar $100 juta per tahun.

Dengan harga Bitcoin yang berada di atas $115.500 atau setara Rp 1,9 miliar (kurs 1 USD = Rp16.618), lebih banyak pemegang Bitcoin membuka likuiditas ketimbang menjual, menyoroti peran Bitcoin yang semakin luas sebagai jaminan keuangan dan penyimpanan nilai jangka panjang.

Dolar AS Melemah Seiring Harapan Kesepakatan Perdagangan Mengangkat Pasar Global

Dolar AS melemah pada Selasa (28/10) terhadap sejumlah mata uang utama, termasuk Euro, Yuan, dan Dolar Australia, seiring optimisme yang muncul terhadap potensi kesepakatan perdagangan AS-China yang mengangkat sentimen pasar global.

Presiden Donald Trump mengatakan bahwa kedua belah pihak hampir menyelesaikan kesepakatan dan akan bertemu di Korea Selatan pada akhir pekan ini. Kabar tersebut memperkuat kepercayaan investor dan mengurangi permintaan terhadap Dolar AS sebagai aset safe-haven.

Yuan China naik ke level tertinggi dalam rentang waktu sebulan setelah Bank Rakyat China menetapkan tingkat tengah yang lebih kuat. Sementara itu, Dolar Australia menguat setelah komentar agresif dari gubernur bank sentral negara tersebut.

Seiring dengan meningkatnya selera risiko dan kenaikan pasar saham global, para trader memantau apakah kemajuan perdagangan dan penguatan mata uang Asia akan memperpanjang penurunan Dolar AS minggu ini.

American BTC Tingkatkan Cadangan Bitcoin Menjadi $445 Juta

American Bitcoin, yang didirikan bersama oleh Eric Trump dan Donald Trump Jr., telah meningkatkan cadangan Bitcoinnya menjadi 3.865 BTC atau senilai $445 juta. Kenaikan cadangan Bitcoin tersebut terjadi setelah perusahaan membeli tambahan BTC sebesar 1.414 koin atau setara $163 juta.

Eric Trump menegaskan kembali keyakinan jangka panjang perusahaan terhadap BTC, menekankan misinya untuk meningkatkan rasio “Bitcoin per saham” secara bertahap.

Perusahaan tersebut go public di bursa Nasdaq dengan kode saham ABTC pada bulan September setelah merger dengan Gryphon Digital Mining. Debutnya memicu minat pasar yang kuat, dengan harga saham melonjak lebih dari 80% pada hari perdagangan pertama.

Pembelian terbaru ini memperkuat hubungan antara adopsi Bitcoin dan politik AS, menyoroti keterlibatan keluarga Trump yang semakin meningkat di ruang kripto. Setelah pengumuman tersebut, harga Bitcoin naik di atas $115.540, karena investor melihat langkah ini sebagai tanda kepercayaan besar terhadap masa depan mata uang kripto.

Prediksi Harga Bitcoin (BTC): Bulls Targetkan $124K Saat Breakout Mendekat

Bitcoin (BTC/USD) diperdagangkan di sekitar $114.572, mengonsolidasikan diri setelah rebound dari zona support $108.600. Grafik harian menunjukkan pola double-top potensial yang terbentuk di sekitar $117.600, sejalan dengan level retracement Fibonacci 61,8%, yang merupakan level resistensi kunci di mana penjual dapat kembali muncul.

Prediksi harga Bitcoin untuk jangka pendek tetap positif karena Bitcoin diperdagangkan dalam kanal naik, didukung oleh crossover bullish EMA antara rata-rata 20 hari dan 50 hari di sekitar $112.300.

RSI level 54 menandakan momentum netral, memberikan ruang untuk kenaikan lebih lanjut sebelum memasuki wilayah overbought.

Candlestick Doji dan spinning top terbaru menunjukkan ketidakpastian jangka pendek saat bulls menguji batas atas. Penembusan di atas $117.600 dapat memicu kenaikan menuju $120.500 dan $124.100, sementara kegagalan untuk mempertahankan level tersebut mungkin menyebabkan pengujian ulang di $112.250.

Apabila pembeli mempertahankan kendali dan sentimen global menguat, Bitcoin dapat memperpanjang relinya menuju wilayah $130.000 dalam beberapa minggu ke depan.

Bitcoin Hyper: Jaringan L2 Berbasis Solana yang akan Mengevolusi Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) merupakan proyek layer-2 yang mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM) ke dalam ekosistem Bitcoin. Proyek ini memadukan kecepatan tinggi yang dimiliki Solana dengan keamanan Bitcoin yang dikenal sangat kuat.

Ini merupakan solusi layer-2 Bitcoin pertama yang didukung oleh SVM, memungkinkan Bitcoin untuk memiliki kontrak pintar, aplikasi terdesentralisasi, dan koin meme, yang menyulapnya menjadi blockchain modern seperti Ethereum dan Solana.

Kehadiran Bitcoin Hyper akan mengubah wajah Bitcoin, yang selama ini dikenal lambat dan mahal. Inovasi ini telah mendorong investor untuk bergabung dalam presale token $HYPER, token asli Bitcoin Hyper. Sejauh ini, presale tersebut telah mengumpulkan lebih dari $25 juta, menjadi bukti betapa besar antusiasme penggemar kripto terhadap proyek ini.

Token $HYPER saat ini masih tersedia untuk dibeli dengan harga presale, yaitu sebesar $0,013185 per token. Ini merupakan harga terendah yang mungkin dapat Anda temukan, terutama setelah $HYPER mulai diperdagangkan di bursa.

Selama periode presale, harga token juga akan naik secara bertahap mengikuti tahapan presale yang dilalui. Imbalan staking dinamis tersedia untuk para investor presale, dengan nilai imbalan saat ini sebesar 47% APY.

Anda dapat membeli token $HYPER di situs web resminya, menggunakan SOL, ETH, USDT, USDC, atau BNB. Pembelian dapat dilakukan menggunakan dompet crypto yang mendukung token SPL atau ERC-20.

Salah satu opsi dompet terbaik untuk bergabung dalam presale kripto adalah Best Wallet. Dengan menggunakan dompet ini, Anda bahkan dapat terus memantau jumlah token presale Anda dari dalam aplikasi dompet, tanpa perlu mengunjungi situs web presale.

Silakan baca panduan lengkap cara beli Bitcoin Hyper menggunakan aplikasi Best Wallet. Kunjungi juga artikel kami yang membahas tentang prediksi harga Bitcoin Hyper guna menambah wawasan Anda tentang potensi jangka panjang token ini.

