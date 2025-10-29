Koin Meme Terbaik untuk Dibeli Setelah ETF Solana Bitwise Debut dengan Aliran Dana $69,5 Juta

Bagikan Disalin Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 29, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) mendapatkan aliran dana mencapai $69,5 juta atau setara Rp1,1 triliun (kurs 1 USD = Rp16.578) dan volume perdagangan $56 juta atau Rp928 miliar pada hari pertama perdagangan. Capaian tersebut menjadikan BSOL sebagai debut ETF kripto terbesar sejak Ethereum.

Seiring dengan momentum yang terus berkembang, koin meme terbaik seperti PEPENODE dan MAXI berpotensi memberikan pengembalian signifikan bersama dengan sejumlah altcoin lainnya. Pada artikel ini seberapa besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh para investor kedua meme coin tersebut.

ETF Solana Bitwise Meroket di Hari Pertama Perdagangan

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) — alias ETF Solana Staking pertama yang disetujui untuk diperdagangkan di AS — melakukan debut yang menghebohkan pada Selasa, 28 Oktober 2025. ETF ini menjadi salah satu peluncuran ETF kripto terbesar sejak Ethereum, dengan modal awal sebesar $222,9 juta dan arus masuk yang mengesankan sebesar $69,5 juta pada hari pertama.

Sebagai perbandingan, ETF Solana Staking milik REX Osprey hanya mencatat $12 juta sebagai arus masuk pada hari pertama. Artinya, angka yang diperoleh Bitwise sekitar 480% lebih tinggi.

$BSOL is beginning life with $220m in assets. Impressive, already half the size of $SSK. Surprised they didn't hold off tho and have it come in on Day One to get volume and flows higher. Good news is now we'll have only organic, easier to measure true demand pic.twitter.com/bHXQuCRw1Z — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 28, 2025

Pertumbuhan mengesankan pada hari pertama ini menandakan bahwa industri ini masih haus akan opsi investasi yang ramah pengguna, khususnya terhadap produk yang terkait dengan Solana.

Selain itu, mengingat $BSOL menawarkan imbalan tahunan lebih dari 7% dengan mempertaruhkan 100% $SOL Anda, $BSOL secara alami akan menjadi pilihan utama bagi investor Solana yang berniat untuk menyimpan asetnya (HODL).

Persetujuan sejumlah ETF ini—dan sambutan antusias dari masyarakat—menandakan meningkatnya kepercayaan dan penerimaan terhadap kripto sebagai kelas aset yang sah. Ini merupakan tanda bahwa industri ini sedang bergerak ke arah yang benar, yaitu menuju adopsi yang lebih luas di kalangan mainstream.

Apabila Anda ingin memaksimalkan momentum yang sedang berkembang ini, terutama dalam kasus Solana, ada baiknya untuk melihat aset-aset yang kurang dikenal tetapi berpotensi memberi imbal hasil lebih tinggi.

Demi membantu Anda untuk menemukan koin meme terbaik, kami telah mempelajari sejumlah koin kripto yang berpotensi naik dan perlu dipertimbangkan pada Q4 2025 ini.

PEPENODE (PEPENODE) — Koin Meme Terbaik dengan Model Mine-to-Earn Unik dan Potensi Imbalan Nyata

Meskipun kripto memiliki filosofi terbuka untuk semua orang, kenyataannya penambangan kripto tetap menjadi salah satu bidang paling eksklusif di industri ini. Hal itu dikarenakan biaya setup dan pemeliharaan yang tinggi serta keahlian teknis yang diperlukan.

PEPENODE akan mengubah penilaian tersebut. Proyek kripto baru ini membawa penambangan kripto ke pengguna biasa melalui ekosistem yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan mekanisme mine-to-earn inovatif, PEPENODE menyulap penambangan kripto dengan sentuhan gamifikasi untuk memberikan pengalaman interaktif.

Tanpa perlu keahlian teknis maupun setup mahal, PEPENODE membuka pintu penambangan kripto untuk semua orang hanya dengan token $PEPENODE. Segera setelah mendapatkan token tersebut, pengguna akan diberikan ruang server virtual kosong yang dapat diisi dengan node penambangan digital.

Pengguna dapat bereksperimen di ruang server virtual tersebut, memadukan node penambangan untuk menemukan kombinasi terbaik guna mencapai keuntungan yang lebih besar. Kunci dari platform ini adalah menemukan kombinasi yang tepat, karena setiap node penambangan bersifat unik, yang memiliki kemampuan, karakteristik, dan efisiensi berbeda-beda.

Hal menarik dari PEPENODE adalah ini bukan hanya sekedar permainan, melainkan dapat menghasilkan hadiah nyata.

Tujuan Anda sebagai penambang di PEPENODE adalah menduduki posisi tertinggi di papan peringkat. Posisi di papan peringkat didasarkan pada poin yang terkumpul dari aktivitas penambangan virtual Anda.

Semakin tinggi posisi di papan peringkat, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan hadiah nyata seperti token $PEPENODE, $PEPE, $FARTCOIN, atau meme crypto terbaik lainnya.

Dengan platform inovatif ini, $PEPENODE berpotensi diadopsi secara massal, terutama setelah penambangan virtual on-chain diluncurkan. Apabila tingkat adopsi meroket, prediksi harga PEPENODE pada tahun 2026 dapat mencapai $0,0072—mencerminkan keuntungan sebesar 542% dari harganya saat ini $0,0011227.

Telusuri cara beli PEPENODE secara aman dan cepat melalui situs web resminya untuk dapat membeli token dengan harga diskon. Imbalan staking mencapai 649% APY menanti para investor yang membeli $PEPENODE pada tahap presale saat ini.

Maxi Doge (MAXI) — Sepupu Jauh Doge yang Berambisi Menjadi Koin Meme Terbaik

Jangan berpikir bahwa Maxi Doge (MAXI) hanyalah koin meme biasa yang hanya ingin memanfaatkan popularitas koin meme bertema anjing di pasar. Faktanya, koin ini memiliki potensi untuk menjadi Dogecoin berikutnya.

Salah satu alasan utamanya adalah kombinasi narasi anti-Dogecoin yang absurd tetapi menarik dengan hype investor yang besar. Hype awal di sekitar proyek ini menjadikannya sebagai salah satu ICO crypto terbaik dan perlu dipertimbangkan di tahun 2025.

Menurut cerita MAXI, ia adalah sepupu jauh Dogecoin—seseorang yang masa kecilnya hancur karena popularitas sepupu tuanya, mendominasi sorotan global ketika mereka sedang tumbuh besar.

Namun, MAXI tidak tinggal diam. Ia berhasil mengubah dirinya menjadi ‘dawg’, rajin berolahraga di gym, angkat beban berat, membesarkan otot, dan merancang strategi sempurna untuk menggeser dominasi Dogecoin.

Rencana besar MAXI adalah menjadi viral secara gila-gilaan, itulah yang membuatnya menyisihkan 40% dari total pasokan untuk upaya pemasaran. Ini termasuk kolaborasi dengan influencer ternama, kampanye media sosial, dan upaya PR besar-besaran.

Lebih dari itu, Maxi Doge juga berencana untuk terdaftar di CEX dan DEX, sekaligus diluncurkan di platform perdagangan berjangka. Kombinasi tersebut menjadikannya sebagai alat ultimate bagi trader koin meme yang suka berdagang dengan leverage dan mengejar keuntungan layaknya seorang paus kripto

Berdasarkan prediksi harga Maxi Doge kami, token MAXI berpotensi naik ke $0,0058 pada 2026. Artinya, investasi $100 pada hari ini dapat berubah menjadi $2.100 dalam kurun waktu beberapa bulan.

Maxi Doge masih dalam masa presale, dengan harga token yang masih terjangkau, hanya $0,0002655 per token. Lebih dari $3,8 juta sudah terkumpul, mengindikasikan tingginya minat terhadap koin meme ini.

Silakan baca panduan cara beli Maxi Doge untuk mendapatkan langkah-langkah komprehensif berpartisipasi dalam presale ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.