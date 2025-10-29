Prediksi Harga Solana: ETF Dorong SOL ke $250 di November?

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) secara resmi telah menyetujui ETF untuk Solana, Litecoin, dan Hedera, meskipun ada penutupan pemerintah yang sedang berlangsung. ETF Staking Solana dari Bitwise mulai diperdagangkan pada 28 Oktober, menandai ETF pertama di AS dengan eksposur penuh terhadap SOL spot.

Ini mungkin bukan yang terakhir karena VanEck baru saja mengajukan Amandemen No. 6 untuk ETF SOL-nya sendiri, dan persetujuan terhadap pengajuan tersebut mungkin akan segera tiba. Prediksi harga Solana sangat bullish setelah persetujuan ETF tersebut, apakah ini akan mendorong SOL menembus $250 pada November 2025?

Introducing $BSOL — the Bitwise Solana Staking ETF. Starts trading tomorrow.



– First U.S. ETP to have 100% direct exposure to spot SOL

– Maximizing Solana’s 7%+ average staking reward rate*

– Targeting 100% of assets staked

– Staking through Bitwise Onchain Solutions, powered by… pic.twitter.com/Vo8Ko0qOCn — Bitwise (@BitwiseInvest) October 27, 2025

Kapitalisasi Pasar Stablecoin Solana Capai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Pada 14 Oktober lalu, kapitalisasi pasar stablecoin Solana mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $16,25 miliar atau setara Rp269 triliun (kurs 1 USD = Rp16.585). Angka ini merupakan lonjakan besar dari $5 miliar yang menjadi modal awal rantai tersebut di awal tahun, dengan pertumbuhan lebih dari 200%.

Ketika stablecoin di Solana mencapai rekor tertinggi, hal ini menandakan banyak dana nyata mengalir ke jaringan tersebut. Lebih banyak USDT dan USDC di Solana berarti lebih banyak aktivitas perdagangan, penggunaan DeFi yang lebih luas, dan lebih banyak orang memilih Solana ketimbang rantai lainnya.

Meskipun harga SOL belakangan ini bergerak lambat, ini tetap merupakan sinyal bullish yang kuat. Ekosistem Solana terus berkembang, likuiditas meningkat, dan kepercayaan terhadap jaringan ini secara keseluruhan juga terus meningkat.

Prediksi Harga Solana: SOL Pertahankan Level Support Penting, Mampukah Mencapai $250 di November 2025?

Dengan keputusan pemotongan suku bunga The Fed yang akan datang, pidato Powell, dan QT mungkin akan segera berakhir, pasar akhirnya menunjukan tanda-tanda kehidupan kembali. Pasar saham AS saja menambah sekitar $767 miliar dalam kapitalisasi pasar hari ini.

Harga Solana berhasil menembus resistensi di atas level $205 sebelum mundur untuk menguji ulang resistensi sebelumnya di $197, yang kini telah berubah menjadi support. Harga saat ini diperdagangkan sedikit di atas support dan di bawah zona resistensi terdekat, membentuk pola konsolidasi yang seimbang.

Penembusan kuat dan penutupan di atas $205 kemungkinan akan mendorong SOL menuju garis resistensi berikutnya di sekitar $215, dengan level kenaikan tambahan yang ditunjukkan pada grafik. Namun, apabila gagal bertahan di $197, harga dapat turun kembali ke $182, dengan target lebih menjadi mungkin dari sana.

