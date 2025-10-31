Presale Crypto Terbaik untuk Dibeli Saat Pump.fun dan Virtuals Protocol Terpuruk

Pump.fun (PUMP) dan Virtuals Protocol (VIRTUAL) kompak terpuruk masing-masing di 20% dan 15% dalam likuidasi ekstrim beberapa waktu lalu. Kendati demikian, sejumlah presale crypto terbaik mampu tetap mendapatkan perhatian signifikan dari investor kripto global.

Best Wallet Token (BEST) dan PEPENODE (PEPENODE) menjadi dua dari sedikit presale crypto yang masih mampu meraup aliran dana masuk dalam jumlah besar meski pasar sedang sangat volatil.

Penurunan Tajam Pump.fun dan Virtuals Protocol

Pemangkasan suku bunga The Fed terbaru justru memicu penjualan besar-besaran di pasar kripto. Perubahan sentimen ini sebagian besar disebabkan oleh pernyataan Ketua The Fed, Jerome Powell, yang menyebut kemungkinan besar tidak akan ada pemangkasan suku bunga di bulan Desember.

Tren penurunan ini telah benar-benar merembes ke token-token yang didorong oleh hype, yang seringkali menjadi korban terbesar setiap kali terjadi likuidasi besar-besaran. Dua altcoin yang paling menonjol saat ini adalah Pump.fun (PUMP) dan Virtuals Protocol (VIRTUAL).

Pump.fun telah kehilangan hampir 20% dalam 48 jam terakhir, sementara Virtuals Protocol turun 15% sejak puncak tertinggi terbarunya di sekitar $1,68 atau sekitar Rp27.975 (kurs 1 USD = Rp16.652).

Ini bukanlah kasus yang terisolasi. Bahkan, meme crypto terbesar di industri ini, seperti $PENGU, $SPX, dan $APE, masing-masing telah kehilangan nilainya antara 10%-15% dalam seminggu terakhir, menandakan penurunan yang lebih luas.

Namun, sebelum Anda terpengaruh oleh FUD dan menjual semua kripto Anda, ada baiknya untuk melihat grafik dengan lebih seksama. Grafik-grafik ini menunjukkan bahwa penurunan saat ini kemungkinan besar hanya jeda sebelum momentum bullish jangka panjang kembali.

$PUMP misalnya, saat ini sedang menguji ulang level $0,0044, yang berhasil ditembusnya setelah mengatasi resistensi di zona yang sama dengan kenaikan 55% hanya beberapa minggu lalu.

Sementara itu, $VIRTUAL terlihat lebih positif. Pekan lalu, koin ini menembus garis resistensi menurun yang panjang dan signifikan—yang telah menahan koin ini sejak Mei 2025. $VIRTUAL sepertinya hanya mengalami koreksi yang sehat.

Pada intinya, kendati pasar altcoin saat ini sedang berkonsolidasi, gambaran bullish jangka panjang masih tetap utuh. AS dan China saat ini sudah lebih dekat dengan kesepakatan perdagangan, yang secara efektif dapat menghapus berita ketidakstabilan makroekonomi besar dalam waktu dekat.

Jadi, bagaimana cara membangun portofolio kripto di pasar seperti ini? Bagi banyak trader ritel, jawaban yang paling jelas adalah mencari presale crypto terbaik yang berpotensi meledak setelah peluncuran.

Best Wallet Token (BEST) — Presale Crypto Viral yang Menjadi Inti Dari Ekosistem Best Wallet

Best Wallet berpotensi untuk merevolusi cara orang berinvestasi pada presale crypto. Saat ini, Best Wallet adalah satu-satunya dompet crypto yang memungkinkan Anda untuk membeli token presale langsung dari dalam aplikasi.

Sementara itu, ketika Anda menggunakan dompet lain, Anda perlu mengunjungi situs web presale tersebut, menghubungkan dompet Anda di sana, lalu kembali ke aplikasi untuk mengotorisasi transaksi.

Bagian Upcoming Tokens di Best Wallet mencantumkan peluang moonshot pada tahap awal di satu tempat. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi repot mencari-cari pilihan investasi terbaik.

Tim internal Best Wallet akan menyeleksi setiap daftar coin baru sebelum mencantumkannya di bagian Upcoming Tokens, menambahkan lapisan keamanan ekstra yang sangat penting bagi pengguna. Sebab, langkah tersebut dapat menyelamatkan pengguna dari rug pull maupun situs web phising.

Berbicara soal keamanan, dompet ini menggunakan enkripsi canggih dan otentikasi dua faktor (2FA) yang kuat, termasuk login biometrik. Best Wallet juga merupakan dompet crypto yang sepenuhnya non-kustodian. Ini berarti hanya Anda yang memiliki akses ke kunci pribadi.

Selain itu, Anda juga memiliki opsi untuk mengatur beberapa dompet ERC-20 dan multi-chain, memberikan Anda kebebasan untuk mengatur aktivitas kripto Anda sesuka hati.

Token $BEST akan memberikan diskon biaya transaksi, imbal staking lebih tinggi, dan hak tata kelola. Token tersebut saat ini ditawarkan melalui presale dengan harga hanya $0,025875 per token, dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari $16,7 juta atau sekitar Rp278 miliar.

Berdasarkan prediksi harga Best Wallet Token kami, harga $BEST akan naik ke level $0,228 pada akhir 2025, atau tepat setelah peluncuran dan terdaftar di bursa. Ketika adopsi meningkat, $BEST bahkan dapat mencapai harga $0,9 pada 2030.

Jika Anda belum pernah berpartisipasi dalam presale crypto, ikuti panduan membeli token $BEST yang telah kami susun dalam artikel cara beli Best Wallet Token.

PEPENODE (PEPENODE) — Mengubah Penambangan Kripto Menjadi Lebih Mudah Diakses dan Menyenangkan

Penambangan kripto umumnya sulit diakses oleh masyarakat umum karena biaya yang tinggi dan membutuhkan keahlian teknis. Ada opsi lain untuk mendapatkan kripto secara sampingan, dan opsi ini jauh lebih mudah, murah, dan tidak membosankan.

PEPENODE (PEPENODE), proyek kripto yang menawarkan pengalaman penambangan crypto secara virtual. Anda akan mendapatkan hadiah kripto sembari bersenang-senang dalam permainan yang ringan dan dapat diakses hanya melalui browser.

Saat Anda menjadi pemegang $PEPENODE, Anda akan mendapatkan akses ke ruang server digital kosong. Langkah berikutnya adalah membeli node penambangan menggunakan token $PEPENODE.

Setiap node memiliki karakteristik, kualitas penambangan, dan kompatibilitas dengan node lain yang unik. Artinya, Anda perlu bereksperimen dan menyesuaikan untuk membangun setup penambangan terbaik untuk ruang server Anda.

Selain itu, PEPENODE mengklasifikasikan penambangnya dalam papan peringkat. Penambang terbaik berhak untuk menduduki peringkat teratas, yang pada akhirnya akan menghasilkan imbalan terbesar.

Hadiah ini termasuk token $PEPENODE, serta trending crypto lain seperti $PEPE dan $FARTCOIN.

Hal menarik lain dari PEPENODE adalah model deflasi token. Tim akan membakar 70% dari total $PEPENODE yang dibelanjakan oleh pengguna untuk membeli node penambangan. Artinya, jumlah pasokan token akan semakin menyusut dari hari ke hari, yang berpotensi menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga ketika permintaan terus naik.

Token $PEPENODE saat ini tersedia untuk dibeli melalui presale, dengan harga hanya $0,0011272 per token. Proyek ini juga menyediakan fitur staking dengan imbal hasil dinamis mencapai 642% APY.

Cari tahu bagaimana potensi jangka panjang $PEPENODE dengan membaca artikel kami tentang prediksi harga PEPENODE. Dapatkan juga cara beli PEPENODE paling cepat dan aman melalui situs web resminya.

