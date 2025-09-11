XRPL muscle sa sécurité : le “pare-feu” XRP ultime contre les scams arrive

XRP Ledger annonce une nouvelle mise à jour qui devrait renforcer la protection des transaction Ripple. En effet, XLS-86 Firewall est le nouvel amendement du protocole qui vise à révolutionner totalement la façon dont vous ferez désormais vos transactions XRP. L’idée est d’en faire un véritable système de filtrage limitant les transactions sortantes de façon à rendre extrêmement difficiles, les tentatives de fraude. Le modus operandi ? Une combinaison tout aussi astucieuse qu’ingénieuse.

Le protocole XLS-86 introduit un système de paramètres de sécurité qui peut être configuré selon les besoins. Ainsi, il devient possible pour vous en tant qu’utilisateur, de plafonner toute transaction sortante. Vous avez également la possibilité de mettre en place un délai d’attente avant toute validation d’opération.

Autrement dit, il ne sera donc plus possible pour un hacker qui a subtilisé vos clés d’accès, de vider le portefeuille en un instant. Mais afin de garantir la praticité de l’ensemble, chaque utilisateur conserve le droit de déterminer quelles adresses sont autorisées à passer outre ce pare-feu.

Le temps de réaction est certainement l’un des plus gros avantages de cette mise à jour. Permettre à chaque utilisateur de remarquer l’anomalie pour la contrer est sans doute un game changer. Une innovation qui se destine aussi bien aux particuliers qu’aux acteurs de niveau institutionnel en quête solution de protection renforcée sans complexité technique.

Un processus de validation exigeant

Comme il est de coutume dans le fonctionnement du Ledger XRP, l’implémentation de ce nouveau pare-feu devra passer le processus de gouvernance interne. Le code fera donc l’objet d’une intégration dans la prochaine itération du logiciel rippled.

Ensuite, les validateurs voteront. L’amendement doit être approuvé par plus de 80% des votants de façon continue sur deux semaines pour être adopté. Le cas échéant, XLS-86 deviendra une fonctionnalité permanente de toutes les versions du XRPL. Grâce à ce dispositif, la communauté peut avoir la garantie que les évolutions du réseau ne sont pas imposées de façon arbitraire.

En quoi est-ce une avancée cruciale pour la XRP army ?

It's over for many scammers.



XLS-86 Firewall is an amendment for the XRP Ledger that is in development.



It will finally eliminate you losing your XRP, Tokens and NFTs entirely if you use this functionality.



Given the victims we have had in the past, i can't wait for it! — Vet 🏴‍☠️ (@Vet_X0) September 10, 2025

Il n’est un secret pour personne que la cryptomonnaies est aujourd’hui l’un des actifs les plus convoitée. Les jetons de premier plan comme XRP, ETH, SOL ou encore BTC sont d’autant plus exposés au risque de vol.

Les hackers ne tarissent pas d’ingéniosité pour dévaliser les wallets qu’ils arrivent à compromettre. Alors que nous n’en sommes qu’au troisième trimestre 2025, le total des cryptomonnaies volées dépasse déjà les 2,17 milliards de dollars. Dans un tel contexte l’annonce du XLS-86 Firewall envoie un signal fort.

Du point de vue de l’utilisateur, cette évolution est salvatrice en substance. Mais il faut prudent sur un point particulier. L’efficacité du projet va surtout dépendre de son implémentation et l’utilisation qu’en fait la communauté. Un pas stratégique sur le bon chemin certes, mais toujours exposé à la faille humaine.

Vers un registre XRP plus sûr

Le projet XLS-86 Firewall illustre la volonté de l’écosystème XRP d’accroître la sécurité de l’utilisateur final. Cette nouvelle couche de défense inédite transforme potentiellement le registre XRP en l’un des environnements les plus sûrs du secteur.

Si l’amendement est validé, les vols à grande échelle en seront rendus plus difficiles. Mais XRPL cherche surtout à transformer son réseau en une infrastructure résiliente et digne de confiance. La cible à peine voilée : l’adoption institutionnelle.

Best Wallet : une alternative multi crypto plus polyvalente

En attendant l’avènement du pare-feu XLS-86, Best Wallet est une solution de plus en plus plébiscité pour la sauvegarde de crypto-actifs. Il s’agit en effet, d’un portefeuille multi-chaînes mettant notamment l’accent sur la simplicité et la sécurité.

Son principal atout réside dans une interface épurée qui facilite la gestion des actifs pour tout profil d’utilisateur. En parallèle, il intègre des fonctions avancées comme le staking natif, des alertes intelligentes contre les transactions suspectes et une authentification renforcée.

L’ensemble du dispositif permet à Best Wallet de parfaitement s’inscrire au fait des exigences actuelles en la matière. Un contrôle plus direct et une protection active contre les risques de vol pour chaque détenteur. En combinant l’innovation d’XRPL et la praticité d’un wallet sécurisé, l’écosystème avance vers une utilisation plus sereine des actifs numériques.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

