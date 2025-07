20 milliards de $ envolés : XRP dévisse après un faux départ de la SEC

En l’espace de quelques heures, l’altcoin a perdu près de 20 milliards de dollars de capitalisation, plongeant d’environ 10 %. Derrière cette chute ? Une décision surprenante de la SEC concernant un ETF très attendu. Retour sur une journée qui a laissé les investisseurs sonnés.

Un ETF lancé… puis suspendu dans la foulée

Tout a commencé par une bonne nouvelle. Le 22 juillet, la SEC – via sa division Trading & Markets – approuve officiellement le lancement du Bitwise 10 Crypto Index ETF, un produit censé offrir une exposition à dix cryptomonnaies majeures, dont XRP.

Dans ce fonds, XRP devait représenter environ 5 % de l’allocation. L’annonce rassure les marchés. Pour beaucoup, c’est un signal positif : la SEC commence enfin à ouvrir la porte aux altcoins dans les produits financiers traditionnels. Les traders saluent la nouvelle, le prix de XRP grimpe, et l’optimisme est palpable.

Mais tout bascule quelques heures plus tard. Le même jour, la SEC annule soudainement sa propre décision, invoquant une clause interne (la “Rule 431”) pour suspendre l’approbation. Résultat : l’ETF ne sera pas lancé immédiatement. Pire, il pourrait être réexaminé, voire repoussé à une date inconnue.

Ce revirement laisse tout le monde perplexe. Des analystes comme Nate Geraci parlent d’un comportement « étrange ». Un feu vert suivi d’un demi-tour complet ? La confiance en prend un coup.

Un effet domino immédiat sur le cours de XRP

L’impact sur le marché ne se fait pas attendre. Dès le 23 juillet au matin, XRP plonge violemment. Son cours chute d’environ 3,56 $ à 3,21 $, soit une baisse de 9,6 % en une seule journée. La capitalisation de l’actif passe de 208,8 milliards à 190,4 milliards de dollars. En clair : près de 20 milliards se sont évaporés en quelques heures.

Cette chute a été encore plus violente à cause des effets de levier sur les plateformes de trading. Environ 38 millions de dollars misés sur la hausse ont été liquidés. Les investisseurs, pris à contre-pied, ont dû vendre en urgence. Résultat : les ventes se sont enchaînées et la baisse s’est amplifiée.

Pourquoi cette décision a provoqué un tel choc ?

Pour beaucoup, cet ETF était plus qu’un simple fonds : c’était un signe que les autorités reconnaissaient enfin XRP et les autres altcoins. Une forme de légitimation. Mais la suspension brutale de l’ETF a tout remis en question.

Elle a rappelé que la situation réglementaire autour de XRP restait fragile, malgré la fin du litige entre Ripple et la SEC en mars 2025. Certes, Ripple a payé une amende réduite, et la justice avait partiellement blanchi l’entreprise. Mais ce geste de la SEC montre que le climat reste incertain. Rien n’est encore vraiment acquis. Le marché l’a compris. Et il a réagi avec panique.

L’affaire laisse un goût amer. Non seulement l’ETF a été suspendu sans vraie explication, mais le message envoyé aux investisseurs est flou. D’un côté, la SEC donne l’impression d’ouvrir la porte à des produits innovants. De l’autre, elle la referme aussitôt.

Pour XRP, c’est un coup dur. Même si le token reste l’un des plus solides du marché en termes d’usage et de soutien institutionnel, la confiance a été ébranlée. Et tant que la régulation reste aussi imprévisible, les investisseurs risquent de rester prudents.

Une date est désormais dans toutes les têtes : le 15 août 2025, moment où la SEC doit publier un nouveau rapport sur l’évolution du dossier. Peut-être une chance de clore enfin ce chapitre ?

Source : Nasdaq

