Bitcoin : Trump Group sort 2,4 milliards $ et relance la FOMO institutionnelle

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Les marchés crypto viennent peut-être d’entrer dans une nouvelle phase. Selon un rapport financier, Trump Media & Technology Group (TMTG) a injecté 2,4 milliards de dollars en Bitcoin au cours du second trimestre 2025. L’information, qui a fuité ce week-end, a immédiatement fait le tour des desks de trading, attisant la curiosité et relançant la fameuse FOMO institutionnelle.

Une manœuvre offensive malgré des pertes nettes

Selon les sources proches du dossier, TMTG, maison mère de Truth Social, a vu ses actifs financiers bondir à 3,1 milliards de dollars, principalement grâce à ses acquisitions de Bitcoin. Les chiffres du bilan du deuxième trimestre suggèrent bel et bien un virage stratégique majeur vers les actifs numériques.

D’ailleurs, le rapport évoque déjà une première génération de cash flow positif pour TMTG. Ce serait 2,3 millions de dollars en flux de trésorerie d’exploitation, contre 20 millions de pertes nettes sur la période. Malgré le déficit global, la société semble miser sur le long terme avec une allocation crypto massive. L’objectif affiché semble clairement être un positionnement plus important dans l’écosystème en devenir du Web3.

Cette démarche n’a certainement rien de trivial. Compte tenu de course institutionnelle à l’acquisition de BTC, Trump Media désire certainement rejoindre le cercle restreint des plus grands détenteurs. Des firmes capables de peser sur la liquidité, la narration de marché et même les décisions futures autour des ETF Bitcoin spot.

Bitcoin en hausse : un timing soigneusement choisi

Difficile de ne pas y voir une opération de timing parfaitement calibrée. En dépit de la phase de correction en cours depuis environ 3 semaines, le Bitcoin flirte de nouveau avec les 115 000 $. Ainsi, sur la période des 3 derniers mois, le marché affiche une hausse de 20 %. La dominance du BTC dépasse les 61 %, pour une capitalisation totale de plus de 2 260 milliards de dollars.

Dans ce contexte enthousiaste, toute annonce d’adoption massive par une entreprise de cette envergure crée un effet boule de neige potentiel. Traders, analystes et investisseurs institutionnels se penchent à nouveau sur les fondamentaux du BTC. En ligne de mire : les ETF à venir, les intégrations de wallets, et une nouvelle vague de produits dérivés adossés au roi des cryptos.

Un signal fort pour Wall Street et les régulateurs

Le positionnement audacieux de TMTG risque également de bousculer le paysage réglementaire américain. En effet, la SEC continue de camper sur une posture encore prudente vis-à-vis des crypto-actifs. Mais de plus en plus d’entreprises cotées prennent désormais des initiatives plus agressives, et sans nécessairement attendre une bénédiction officielle.

La stratégie Bitcoin de Trump Media s’inscrit ainsi dans une dynamique aussi politique que financière. Ce nouvel épisode marque peut-être le retour d’un narratif abandonné depuis la fin du bull run de 2021. La promesse, souvent évoquée puis remise à plus tard, d’une vague d’entreprises entrant massivement dans le Bitcoin refait surface. Et avec elle, la possibilité que le marché crypto entre dans une phase d’expansion plus mature.

En attente de confirmations ; et de répliques

Pour l’heure, la communauté crypto s’est déjà emparée du sujet, spéculant sur les implications techniques et les scénarios d’arbitrage. En fait, il court déjà la rumeur de l’apparition d’un portefeuille institutionnel estampillé Trump Media beaucoup plus actifs dans les semaines à venir.

Si cette hypothèse se confirme, elle marquera probablement un tournant. Car dans la guerre d’influence autour du Bitcoin, ce ne sont plus uniquement les États et les banques centrales qui comptent. Les entreprises privées ont démontré une redoutable capacité à frapper fort, vite, et à contretemps.

Sur le même sujet :