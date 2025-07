BTC perd du terrain : sa dominance chute comme jamais depuis 3 ans

Un tournant sur les marchés crypto : la part de Bitcoin dans le marché total (sa “dominance”) vient de chuter sous les 61 %, une première depuis des années. En clair : Bitcoin n’est plus le seul roi. Les altcoins prennent de plus en plus de place… et attirent les capitaux. Est-ce le début d’une nouvelle altseason ? Ou juste un moment passager ? Voici ce qu’il faut savoir.

Chute historique : la dominance de BTC s’effondre

En une semaine, Bitcoin est passé de 66 % à moins de 61 % de dominance. C’est la plus grosse baisse en si peu de temps depuis juin 2022. Pendant ce temps, la capitalisation du marché crypto grimpe vers 3 800 milliards de dollars. Mais cette hausse, ce n’est plus Bitcoin qui la mène… ce sont les altcoins.

Avec un Bitcoin qui stagne sous les 120 000 $, beaucoup d’investisseurs cherchent de nouvelles opportunités. Résultat : les flux d’argent vont vers des altcoins plus dynamiques.

Ethereum, par exemple, a gagné 27 % cette semaine. Solana, XRP, et même certaines memecoins explosent aussi. Les gens veulent plus de mouvement, plus de rendement. Et pour ça, ils se tournent vers les altcoins.

Décorrélation : Bitcoin n’entraîne plus le marché

Jusqu’à maintenant, quand le Bitcoin bougeait, tout le marché suivait. Mais ce n’est plus aussi vrai. Les altcoins semblent évoluer de façon plus autonome : certains montent pendant que BTC reste calme. C’est un signal fort : le marché entre dans une nouvelle phase, où chaque projet joue sa propre partition.

On parle d’altseason quand les altcoins surperforment le Bitcoin. Et là, on s’en rapproche clairement. L’indice Altcoin Season est autour de 55–60, ce qui indique une phase de bascule.

Sur Binance, les altcoins représentent désormais environ 70 % des volumes, contre 25 % pour le BTC. Autrement dit : les altcoins sont au centre de l’action. Et si la tendance continue, certaines pourraient exploser.

Mais attention : plus de gains = plus de risques

Un marché dominé par les altcoins, c’est aussi un marché plus instable. La baisse de corrélation avec le BTC rend les mouvements plus imprévisibles. Et avec les hausses rapides viennent aussi les dangers : liquidations, chutes brutales, fausses cassures…

La dominance du Bitcoin est tombée sous les 61 % pour la première fois depuis trois ans. C’est un signal fort : les investisseurs se tournent vers d’autres cryptos, à la recherche de rendements plus rapides.

Des projets comme Ethereum, Solana ou XRP mènent cette nouvelle vague, et beaucoup voient dans ce mouvement le début d’une altseason.

Mais attention : plus de volatilité signifie aussi plus de risques. Il est essentiel d’avoir une stratégie, de savoir quand prendre ses bénéfices, et de ne pas miser tout sur un seul pari.

Le marché change de rythme. À vous de décider si vous suivez le courant… ou si vous attendez la prochaine vague.

Bitcoin Hyper attire pendant que BTC recule

Alors que la dominance du Bitcoin chute, Bitcoin Hyper attire les regards avec une promesse simple : rendre BTC plus rapide, moins cher et compatible DeFi.

Construit sur la Solana VM, ce Layer 2 natif Bitcoin séduit de plus en plus d’investisseurs : la prévente a déjà levé plus de 4 millions de dollars, et les achats de baleines s’enchaînent.

Avec son token $HYPER, ses récompenses de staking à 232 %, et sa vision ambitieuse, Bitcoin Hyper se place comme l’alt à surveiller de près.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

Source : CryptoQuant

