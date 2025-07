Trump pro-Bitcoin : « Je l’ai fait pour le pays, pas pour moi »

Depuis Washington, Trump a réaffirmé son soutien au Bitcoin, le qualifiant une nouvelle fois de « chance pour l’Amérique ». Il a déclaré qu’il n’était pas motivé par un intérêt personnel, mais par une vision stratégique pour les États-Unis. « Je l’ai fait pour le pays, pas pour moi », a-t-il affirmé.

« Bitcoin est devenu incroyable »

Dans une séquence filmée a la maison blanche, Trump revient sur son implication dans l’univers des cryptomonnaies :



« J’étais déjà dans le Bitcoin, sans savoir si j’allais m’y mettre une troisième fois. Et maintenant, c’est devenu incroyable. »

Il poursuit :



« Je parle de la richesse que cela crée […] Plus on paie en Bitcoin, plus les gens disent que cela réduit la pression sur le dollar. Et c’est une excellente chose pour notre pays. »

Trump précise ensuite qu’il n’agit pas pour son profit personnel :



« Je me fiche d’investir, vous savez. Mes enfants, eux, y croient. Mais moi, je suis président. Et ce que j’ai fait, c’est construire une industrie très importante. »

Une stratégie face à la Chine… et au dollar

Derrière cette sortie médiatique, Trump continue de pousser une idée : le Bitcoin peut renforcer la souveraineté économique des États-Unis. Il estime que l’adoption du BTC permettrait de relâcher la pression sur le dollar, alors que la Chine développe son yuan numérique à grande échelle.

Trump s’était déjà exprimé dans ce sens à la Bitcoin Conference de 2024, où il affirmait que “refuser le Bitcoin, c’est donner un avantage à la Chine”. Message aujourd’hui renforcé.

Une promesse politique ou un vrai engagement ?

Ces déclarations arrivent dans un contexte politique tendu. Trump continue de courtiser l’électorat jeune et pro-crypto. Certains observateurs y voient une manœuvre pour séduire un électorat en quête de liberté financière et lassé des banques et réglementations traditionnelles.

Mais il faut noter que Trump a aussi soutenu plusieurs projets douteux, comme son propre TrumpCoin, qui avait fait débat sur les réseaux sociaux. Reste à savoir s’il fera vraiment de Bitcoin une priorité.

Les États-Unis, leaders mondiaux du minage de Bitcoin

Depuis quelques années, les États-Unis ont consolidé leur place de numéro 1 mondial du minage de Bitcoin. Le pays représente désormais 38 % du hashrate global, loin devant la Chine, qui avait banni cette activité en 2021.

Ce tournant n’est pas anodin. Sous l’impulsion de Trump puis des entreprises privées, de grands noms comme Marathon Digital ou Core Scientific ont investi massivement. À eux seuls, ils contrôlent une large part du réseau Bitcoin mondial.

Marathon vise même 50 EH/s de puissance de calcul d’ici à la fin 2025, 50 milliards de milliards de calculs par seconde, un record absolu. Cela représente près de 8 % de la puissance totale du réseau Bitcoin mondial actuel.

Une chose est sûre : Bitcoin est devenu politique

Avec des propos aussi clairs et assumés, Trump inscrit Bitcoin au cœur du débat politique américain. Ce n’est plus un simple actif spéculatif ou une réserve de valeur. Pour lui, c’est un levier géopolitique, économique et symbolique.

Et peu importe qu’on l’aime ou non : quand un ancien président des États-Unis affirme avoir « construit une industrie importante », c’est que le virage crypto est bien réel.

Source : Fox News

