Septembre explosif : 4,5 milliards $ de tokens bientôt libérés sur le marché

Le mois de septembre s’annonce mouvementé pour le marché des cryptomonnaies. Selon les données de Tokenomist, près de 4,5 milliards de dollars de tokens vont être débloqués. Ces libérations concernent des projets majeurs comme Sui, Fasttoken, Arbitrum ou Aptos. En détail, environ 1,17 milliard $ proviendra des cliff unlocks tandis que les 3,36 milliards $ restants seront libérés via un mécanisme plus progressif.

Pepenode : entre cristallisation de tension et excitation

Parmi les projets qui mettent le marché en haute alerte pour ce mois de septembre, Pepenode fait un intrigant mélange de tension et d’excitation. Memecoin structuré autour d’une véritable plateforme, le projet devrait passer un cap important pour début septembre. L’étape des 600 000 $ en prévente pourrait agir comme un test grandeur nature pour sa communauté.

Au-delà de son statut de memecoin, Pepenode puise sa particularité et son originalité d’un profil double. En effet, le jeton reprend dans un premier temps, les codes du memecoin via un branding viral. Mais de l’autre, il ambitionne l’établissement d’une infrastructure orientée vers la DeFi.

Cette combinaison particulière lui offre une exposition accrue aux mouvements de marché. En cas de pression vendeuse, le prix pourrait rapidement corriger. Mais à l’inverse, si la communauté absorbe l’offre et maintient l’engagement, Pepenode est véritablement positionné comme altcoin x100.

Pour les observateurs, le cas Pepenode illustre bien le dilemme des unlocks de septembre. Risque de dilution immédiate vs opportunité de consolidation à long terme. Un scénario qui en dit beaucoup sur la maturité réelle du marché.

Cliff unlocks vs linear unlocks

La différence est cruciale. Les cliff unlocks agissent comme un séisme : l’arrivée soudaine d’une grande quantité de tokens peut peser sur les prix. Les linear unlocks, eux, étalent la libération, ce qui donne au marché le temps d’absorber l’offre supplémentaire.

En septembre, les deux modèles coexisteront. Et si certains projets s’exposent à des secousses immédiates, d’autres bénéficieront d’un impact plus contenu.

Parmi les projets les plus exposés on retrouve :

Sui (SUI) : avec 153 millions $ de tokens libérés, c'est le projet le plus impacté. Seule 35 % de son offre totale est actuellement en circulation. La pression potentielle est donc forte.

Fasttoken (FTN) : environ 90 millions $ de tokens débloqués. Ici, l'effet relatif est moindre, car 96 % de l'offre circule déjà.

Aptos (APT) : près de 50 millions $ en tokens ajoutés au marché.

Arbitrum (ARB) : environ 48 millions $ de libération.

Au nombre des autres unlocks notables Starknet (16,8 M$), Sei (16,5 M$), Immutable (13,4 M$) et ZK (10,7 M$) sont également attendus. En cumulé, ces déblocages pèseront lourd. Mais leur impact dépendra surtout de la psychologie des investisseurs.

Vers un marché plus mature ?

Il y a quelques années, chaque annonce d’un token unlock déclenchait une vague de panique. Les investisseurs craignaient des ventes massives et une chute inévitable des prix. Ce phénomène est connu sous le nom de “unlock anxiety”.

Aujourd’hui, le regard a changé. Les investisseurs institutionnels et les acteurs sophistiqués ne s’arrêtent plus seulement au court terme. Ils scrutent désormais les fondamentaux. L’adoption réelle, la clarté de la gouvernance, la transparence des équipes et la capacité des projets à créer de la valeur sur la durée.

Comme le souligne Vincent Kadar, CEO de Polymath, cette évolution est constructive pour l’industrie. Elle marque une transition : moins de spéculation pure, plus d’analyse de fond.

Analyse : un test de confiance pour septembre

Ce mois de septembre sera un révélateur. Si le marché parvient à absorber ces 4,5 milliards $ de tokens sans secousses majeures, ce sera un signe de maturité. Cela prouvera que l’écosystème crypto peut gérer des chocs d’offre importants sans céder à la panique.

À l’inverse, une vague de ventes pourrait rappeler à quel point les memecoins et altcoins restent sensibles aux dynamiques de liquidité.

Source : Tokenomist

