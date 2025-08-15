Bitcoin et darknet : la police tchèque implique un ancien ministre dans une affaire à 45 millions $

Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 15, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Cette opération de la police tchèque pourrait bien marquer un tournant dans l’un des plus gros scandales politico-financiers du pays. Les forces de l’ordre ont interpellé Tomas Jirikovsky, figure connue du darknet et fondateur du tristement célèbre Sheep Marketplace. En cause, un pot-de-vin en Bitcoin de 45 millions de dollars. Cette affaire, qui a déjà provoqué la démission de l’ancien ministre de la Justice Pavel Blazek plus tôt cette année, revient aujourd’hui sur le devant de la scène.

Un raid spectaculaire et une tentative d’évasion

Selon les médias locaux, l’opération policière s’est déroulée jeudi soir. Lors de la perquisition, Jirikovsky aurait tenté de fuir en grimpant sur le toit de sa maison. Il a ensuite été rapidement rattrapé et placé en garde à vue. D’ailleurs, sa tentative désespérée de dissimuler des preuves n’a pas empêché les enquêteurs de poursuivre leurs saisies.

D’après les déclarations du procureur d’État Radim Dragoun, cette nouvelle opération de police s’inscrit dans le cadre d’une autre affaire pénale. Toutefois, aucun nom n’a été mentionné. Mais les recoupements des journalistes tchèques ne laissent guère de place au doute.

Le cerveau d’un marché noir numérique

Tomas Jirikovsky est plutôt bien connu des autorités. En 2013, alors que le Bitcoin valait à peine une centaine de dollars, ce programmeur tchèque avait lancé Sheep Marketplace. C’est un marché noir en ligne proposant drogues, armes et produits contrefaits.

La plateforme, est rapidement devenue l’une des plus fréquentées après la chute de Silk Road. Elle a ensuite fait l’objet d’un ban en décembre 2013. Mais avant de disparaître, elle a été au cœur d’un vol massif de 841 BTC en plus des 680 BTC générés par ses activités.

Policie včera večer za dramatických okolností zasahovala v břeclavském domě, kde přebývá dárce miliardy v bitcoinech Tomáš Jiřikovský. Muž, kterého vyšetřovatelé podezírají z nedovolené výroby a jiného nakládání s drogami, během razie unikl na střechu domu. Posléze jej policisté… pic.twitter.com/zUYkVoWxCV — Deník N (@enkocz) August 15, 2025

En 2017, le tribunal régional de Brno le condamne à neuf ans de prison pour détournement de fonds, trafic de drogue et possession illégale d’armes. Il avait pourtant bénéficié d’une libération conditionnelle en 2021, après avoir purgé la moitié de sa peine. Ses avoirs en Bitcoin, soupçonnés d’être bien supérieurs aux 1 500 BTC identifiés, n’ont jamais été retrouvés.

Le lien avec l’ancien ministre de la Justice

L’affaire actuelle trouve son origine dans un don de 468 BTC (environ 45 millions de dollars au moment des faits) qui aurait été versé à Pavel Blazek, alors ministre de la Justice. Ce transfert, révélé en mai dernier, avait provoqué un tollé médiatique et conduit à la démission du ministre.

⚖️🇨🇿 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek převzal miliardu v bitcoinech z webu, na němž zločinci prodávali prudké jedy, drogy a zbraně.

🔎 Seznam Zprávy to zjistily analýzou archivů internetového tržiště Nucleus. Za jeho provoz dodnes nebyl postižen nikdo.https://t.co/It7o2P3IY9 — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) June 7, 2025

Les enquêteurs soupçonnent que cette transaction visait à éviter à Jirikovsky une nouvelle condamnation. Selon plusieurs médias, l’argent proviendrait du darknet Nucleus. C’est un autre marché noir en ligne détenant plus de 5 000 BTC, et potentiellement lié à l’ex-programmeur.

Des traces indélébiles sur la blockchain

En mars 2025, la société d’analyses blockchain Arkham Intelligence avait repéré un transfert de 77,5 millions de dollars en Bitcoin depuis un portefeuille associé à Nucleus. Le portefeuille dormant depuis neuf ans, l’événement a immédiatement attiré l’attention des analystes et des forces de l’ordre.

Pour Lucien Bourdon, analyste Bitcoin chez Trezor, cette affaire illustre parfaitement la difficulté pour les criminels de passer entre les mailles du filet dans l’écosystème crypto. Les gros transferts laissent une empreinte indélébile.

Un criminel peut essayer de brouiller les pistes, mais la blockchain conserve la mémoire. Si les transactions gouvernementales en monnaie fiduciaire étaient aussi visibles, il y aurait moins de problème de transparence financière.

Un scandale aux répercussions politiques et judiciaires

Cette nouvelle arrestation risque donc de remuer beaucoup de vieux dossiers. Les autorités tchèques continuent de creuser pour déterminer l’ampleur des réseaux impliqués, les complicités éventuelles et la destination finale des fonds.

Entre l’héritage criminel de Sheep Marketplace, les ramifications du darknet et les implications politiques, l’affaire rassemble tous les ingrédients d’un scandale d’État. Pour la République tchèque, elle pose aussi la question plus large de la régulation et du suivi des flux en cryptomonnaies.

Source : Seznam Zprávy

Pour aller plus loin sur le sujet :