Loi GENIUS adoptée : pourquoi XRP et ETH en sortent gagnants

C’est une journée historique pour la crypto : la Chambre des représentants a adopté le GENIUS Act, une loi qui encadre enfin les stablecoins adossés au dollar. Après l’approbation du CLARITY Act sur le statut des crypto-actifs, ce nouveau texte confirme un tournant réglementaire majeur. Et dans cette nouvelle ère, Ethereum et XRP sont les grands gagnants. On vous explique pourquoi.

Une régulation claire des stablecoins

Le GENIUS Act (Guaranteed Electronic Dollar-backed Issuance and Usage Standard) vise à fixer un cadre légal strict pour les stablecoins adossés au dollar américain. En résumé :

Seules les entités enregistrées pourront émettre ce type de jeton,

Les réserves devront être entièrement garanties,

Les stablecoins ne pourront plus offrir d’intérêts aux détenteurs.

Ce dernier point risque de changer la donne pour des offres comme celle de Coinbase, qui proposait jusqu’à 4,1 % sur l’USDC. Mais pour le reste du marché, c’est un signal clair : les stablecoins ont gagné leur légitimité aux yeux du gouvernement américain.

Pourquoi Ethereum en profite autant

Aujourd’hui, 42 % de tous les stablecoins circulent sur le réseau Ethereum. Pendant un temps critiqué pour ses frais élevés ou sa concurrence avec d’autres blockchains comme Solana, Ethereum s’impose à nouveau comme la colonne vertébrale de la finance crypto.

Avec cette nouvelle législation, les investisseurs institutionnels ont désormais une porte d’entrée réglementaire vers l’usage des stablecoins dans la finance décentralisée. Résultat ? L’ETH ne cesse de grimper depuis trois mois. Beaucoup réalisent maintenant que le plus grand “use case” de la crypto – les stablecoins – tourne majoritairement sur Ethereum.

Et XRP dans tout ça ?

Le CLARITY Act, voté peu avant, permet aux cryptos non considérées comme des valeurs mobilières (securities) de bénéficier d’un statut légal clair. Cela concerne directement XRP, qui était justement au cœur du conflit juridique entre Ripple et la SEC.

Avec cette victoire législative, XRP retrouve de la légitimité et surtout de la liquidité. Beaucoup d’investisseurs le considèrent désormais comme un actif régulé, adapté aux transferts rapides et transfrontaliers. Certains y voient même l’altcoin favori des institutions bancaires dans un monde post-réglementation.

L’ironie de célébrer la régulation

Entre la régulation des stablecoins et la clarification du statut légal des cryptos comme XRP, le marché américain s’ouvre enfin à une adoption massive et structurée.

Ironiquement, ce sont maintenant les investisseurs qui célèbrent l’implication du gouvernement dans la crypto – un énorme contraste avec le but premier des cryptos : le rejet total des autorités d’il y a encore quelques années.

Ethereum et XRP sortent renforcés de ces votes historiques. Et pour les investisseurs avisés, ce moment marque peut-être le début d’un nouveau cycle… solidement encadré.

Token 6900 : la pure spéculation dans un monde qui se structure

Dans un marché crypto de plus en plus encadré par les États et les régulateurs, certains projets misent encore tout sur l’aspect brut, viral et spéculatif. Token 6900 en est l’exemple parfait.

Pas de promesse d’adoption institutionnelle, pas de whitepaper sophistiqué. Juste une communauté, une narration absurde, et une volonté claire : aller là où ça pump.



Dans cet écosystème qui se structure autour de l’utilité et de la conformité, Token 6900 joue la carte inverse. Celle du dégénéré pur jus, là où les émotions, les memes et les paris fous font encore la loi.

