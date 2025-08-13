Live : actualité crypto du 13 août – ATH Ethereum, Altcoins, Solana, LINK…

Suivez en direct l’actualité crypto : Ethereum s’approche d’un nouvel ATH, SOL et LINK s’envolent, Bitcoin résiste. Actus et analyses en temps réel.

Ethereum continue de grimper et passe les 4 600 $, Solana et Chainlink affichent +10 % en 24 h, et même les outsiders s’invitent à la fête. C’est le cas de Fartcoin, qui s’envole de +24 % et signe la plus grosse hausse du jour.

Bitcoin, lui, reste sage autour des 120 000 $, mais l’ensemble du marché repasse au-dessus des 4 000 milliards $ de capitalisation. Une dynamique portée par des chiffres d’inflation US plus légers que prévu et par l’IPO très attendue de la plateforme Bullish.

On suit tout ça ensemble aujourd’hui : prix en temps réel, dernières actus et signaux à surveiller.