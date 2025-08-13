BTC $120,320.83 1.54%
Live : actualité crypto du 13 août – ATH Ethereum, Altcoins, Solana, LINK…

Julien Leroy
Julien Leroy
Suivez en direct l’actualité crypto : Ethereum s’approche d’un nouvel ATH, SOL et LINK s’envolent, Bitcoin résiste. Actus et analyses en temps réel.

Ethereum continue de grimper et passe les 4 600 $, Solana et Chainlink affichent +10 % en 24 h, et même les outsiders s’invitent à la fête. C’est le cas de Fartcoin, qui s’envole de +24 % et signe la plus grosse hausse du jour.

Bitcoin, lui, reste sage autour des 120 000 $, mais l’ensemble du marché repasse au-dessus des 4 000 milliards $ de capitalisation. Une dynamique portée par des chiffres d’inflation US plus légers que prévu et par l’IPO très attendue de la plateforme Bullish.

On suit tout ça ensemble aujourd’hui : prix en temps réel, dernières actus et signaux à surveiller.

Actualités Blockchain
Tron/Tether/T3 FCU : 250 M $ d’actifs criminels gelés en moins d’un an
News
ChatGPT 5 donne une pépite x100… Grok 4 n’est pas d’accord
Passionné par l'univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
