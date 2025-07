Bonk (+70 %) et Floki (+42 %) : 3 altcoins similaires pour faire x100

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Juillet 17, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Alors que certains les croyait relégués au rang de reliques d’un ancien temps, Bonk et Floki font un retour spectaculaire en 2025. Dans un marché dopé par les annonces législatives américaines et la reprise des altcoins, ces deux memecoins retrouvent les faveurs des traders… et de la spéculation. Tour d’horizon de cette résurrection crypto et 3 tokens similaires à surveiller pour ce bullrun.

Bonk : le chien de Solana revient mordre

Les développeurs ont lancé Bonk (BONK) sur Solana et l’ont souvent présenté comme une alternative “low cap” à Dogecoin ou Shiba Inu. Pourtant, ces derniers jours, BONK se comporte davantage comme une grosse capi hautement volatile :

Cours actuel : ~$0,000038

: ~$0,000038 +70 % sur la semaine , +17 % sur 24 heures

, +17 % sur 24 heures Volume 24 h : plus de 2,5 milliards de dollars

: plus de 2,5 milliards de dollars Capitalisation totale : environ 3 milliards USD

Mais au-delà des chiffres, c’est la narrative technique qui relance la machine : Bonk vient de croiser un golden cross, signal de hausse observé par de nombreux analystes.

Il a également été ajouté à certaines watchlists d’institutions, dont Grayscale, ce qui renforce la confiance autour du token.

L’activité sur Solana explose, et Bonk profite à fond de cet écosystème ultra-rapide. Liquide, facile à trader, et populaire sur les réseaux sociaux, il redevient un terrain de jeu idéal pour les swing traders et les parieurs de court terme.

$BONK is about to reach its last sell wall.



Once it breaks through that sell wall, the real bull market begins. pic.twitter.com/LOPdW10GQj — CW (@CW8900) July 16, 2025

Floki : du meme au métavers

Pendant que Bonk attire les scalpers, Floki (FLOKI) séduit les investisseurs à la recherche d’un projet plus étoffé. Né dans la lignée des Dogecoin, FLOKI tente depuis plusieurs mois de se réinventer autour de son propre métavers : Valhalla.

Et les chiffres suivent :

Cours actuel : ~$0,000132

: ~$0,000132 +42 % sur la semaine , +30 % sur 24 h

, +30 % sur 24 h Volume 24 h : environ 1 milliard USD

: environ 1 milliard USD Market cap : 1,27 milliard

Valhalla enregistre déjà plus d’un million de transactions et 125 000 mints d’objets numériques. Preuve que l’écosystème attire réellement des utilisateurs. Ajoutez à cela une stratégie marketing très agressive (publicités dans les stades, partenariats visibles, etc.), et Floki s’impose comme un memecoin avec ambition.

$FLOKI is trending on @CoinMarketCap alongside the bluechips like $ETH, $XRP, and $SOL.



A spot well-earned, don't you think?



The world is waking up to what the Floki community has known for years. pic.twitter.com/8O49FV7Bxn — FLOKI (@RealFlokiInu) July 17, 2025

Token6900 : la hype du néant

Token6900 est probablement le jeton meme le plus honnête du moment. Il ne promet rien, n’a aucune utilité, pas de whitepaper ni de roadmap – et c’est justement ce qui fait son charme. Avec son ton absurde et ses punchlines volontairement vides de sens, le projet assume totalement sa vacuité.

Résultat : plus de 570 000 dollars ont déjà été levés en prévente, avec un prix de départ à 0,0066 $ qui augmente progressivement par palier. Pour ceux qui misent uniquement sur la spéculation et l’effet communautaire, Token6900 coche toutes les cases du « projet inutile qui pourrait exploser juste parce que ça fait rire ». Un pur produit Web3 génération shitpost.

Snorter : un meme avec un vrai outil derrière

Snorter se présente comme un jeton meme, mais cache un projet bien plus concret : un bot Telegram de trading automatisé dédié aux memecoins. Capable de snipper les nouveaux tokens sur Solana, de protéger contre les attaques MEV et même de copier les portefeuilles les plus actifs, ce bot attire déjà une base d’utilisateurs.

En parallèle, la prévente du token SNORT cartonne avec plus de 1,4 million de dollars levés à un prix avoisinant les 0,0935 $. Coinsult a audité le projet, et l’équipe prévoit de lancer une extension multi‑chain. Moins drôle que Token6900, mais peut-être plus durable pour ceux qui cherchent un minimum d’utilité dans le monde du mème trading.

SUBBD : l’IA au service des créateurs

SUBBD se démarque des autres tokens en prévente avec un projet bien structuré. Une plateforme Web3 qui permet aux créateurs de contenu de monétiser leur travail via l’IA et la blockchain. Plus de 814 000 dollars ont déjà été levés, avec un token vendu autour de 0,0559 $.

Les détenteurs de $SUBBD peuvent accéder à du contenu exclusif, profiter de réductions, faire du staking à 20 %, et même créer leurs propres agents IA. Le projet a déjà attiré plus de 2 000 influenceurs partenaires pour un total de 250 millions d’abonnés cumulés. Il est aussi audité par SolidProof. Ambitieux, SUBBD vise à transformer l’univers du contenu digital en mélangeant influence, IA, et économie décentralisée.





Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

Source : Goldencrosser, Grayscale

Sur le même sujet :