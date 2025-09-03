Memecoin : les recherches Google en hausse, le retail de retour

Après plusieurs mois de calme, les memecoins semblent revenir sur le devant de la scène. Le terme « memecoin » explose en mots clés le plus recherché sur Google, signe d’un potentiel retour du retail sur le marché.

Google Trends : le signal du retail

L’indice Google Trends est souvent un bon indicateur pour savoir quand le retail revient sur le marché. Quand des termes comme « achetez bitcoin » ou encore « memecoin » explosent, c’est un signe d’un retour massif de liquidité sur le marché.

C’est un signe que de nouveaux investisseurs cherchent à rejoindre la partie, et avec le terme memecoin en hausse, cela prouve qu’ils cherchent de nouvelles opportunités d’investissement. Les recherches Google pour le mot-clé « memecoin » ont récemment grimpé à 57 sur une échelle de 100.

C’est moins qu’en janvier quand le terme memecoin était à 100 sur 100, mais beaucoup plus que depuis le début de l’été où il tombait entre 10 et 20 :

Un retour progressif

Sur les réseaux sociaux, le ton est plus calme. En janvier, sur X par exemple, les influenceurs crypto postaient quotidiennement des « nouvelles memecoin à potentiel x100 », signe d’un marché haussier où ils multiplient les collaborations commerciales et de nouveaux projets voient le jour. Aujourd’hui, même les gros comptes restent plus calmes.

Mais ce retour en douceur est au final une bonne chose pour le marché : signe d’un retour plus calme, moins de bulles et au final, un marché plus sain. Certains memecoin devraient pumper un peu, mais avec moins de volatilité que pendant les cycles précédents.

Les leçons des précédents cycles

Ceux qui ont déjà vécu un boom de memecoins le savent : elles laissent de nombreux investisseurs sur le carreau. Après des pump fulgurants, la majorité des projets ont chuté de plus de 80 %. Le TRUMP coin, par exemple, star du cycle de janvier, a connu une flambée spectaculaire… avant de s’effondrer, entraînant des pertes colossales.

Aujourd’hui, même si l’enthousiasme revient, le marché semble bien plus prudent. Le retail se souvient. L’idée de faire x10 reste évidemment séduisante, mais l’expérience des précédentes chutes incite à mieux gérer son risque, et à ne pas tout miser sur une hype passagère, ou un token inconnu.

Quelles perspectives pour les memecoins pour la fin d’année ?

Si la dynamique actuelle se poursuit, les memecoins pourraient bien retrouver une place de choix dans le cycle haussier de fin 2025. Contrairement à janvier, cette nouvelle vague pourrait être portée par une base plus large, plus organisée, et peut-être un peu plus consciente des risques.

Mais tout reste fragile. La moindre déception macroéconomique, ou une chute soudaine du marché pourrait à nouveau briser cet élan. D’ici là, les investisseurs scrutent les graphiques, les bots et les tendances Twitter… en espérant, cette fois, ne pas se brûler les ailes.

Snorter : le meilleur allié pour sniffer les memecoins

Si vous êtes amateur de memecoin mais que vous n’avez pas le temps de scruter des graphs toute la journée, le bot de trading de Snorter va vous changer la vie. Snorter, c’est un bot disponible directement sur Telegram qui détecte, snippe et achète/vend automatiquement les memecoins lancés sur solana.

Le principe est simple, vous le configurez et il fait le travail à votre place. Le bot propose même des fonctions anti-rug et des alertes personnalisées pour vous faciliter la tâche. Et avec son token en prévente, le SNORT, vous pourrez accéder à des fonctionnalités premium réservées au détenteurs. Comme des frais réduits, l’accès à des groupes de trading ou encore des partages de revenus. Snorter c’est le fourmilier qui sniffe… les memecoins.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Google Trends

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

