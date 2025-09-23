SEI, SOL, WEPE : 3 signaux haussiers qui attirent les traders

Dans un marché crypto encore hésitant, certains tokens arrivent à tirer leur épingle du jeu. Cette semaine, trois projets font particulièrement parler d’eux : SEI, Solana et le meme coin Wall Street Pepe (WEPE). Les analystes mettent en avant des signaux techniques clairs sur SEI et Solana. Et pendant ce temps-là, WEPE crée le buzz avec son expansion sur Solana et sa stratégie multichaîne agressive.

WEPE : l’armée des memes débarque sur Solana

Pendant que SEI et Solana séduisent les fans d’analyse technique, Wall Street Pepe (WEPE) joue une carte différente : celle du buzz communautaire et du marketing offensif. Né sur Ethereum, il vient de débarquer sur Solana, une blockchain plus rapide et moins chère, parfaite pour les degens.

La stratégie est simple : chaque achat de $WEPE (SOL) entraîne un burn automatique d’une quantité équivalente de $WEPE (ETH). Résultat : offre réduite, hype renforcée. Le projet vise un double impact : s’imposer comme le meilleur meme coin Solana, tout en asséchant la supply côté Ethereum.

Avec plus de 4 milliards de tokens déjà brûlés, une armée active sur Telegram et X, et des NFT “grenouilles non fongibles” à venir, WEPE veut frapper fort. Les traders à la recherche d’un potentiel x10 ou x20 gardent un œil dessus… tout en sachant que ce genre de token reste ultra spéculatif.

SEI : un signal de rebond qui surprend

SEI revient dans le radar des traders après une longue phase de baisse. Ce token, qui alimente une blockchain axée sur la finance décentralisée (DeFi), avait vu son prix chuter de façon continue ces dernières semaines. À tel point que beaucoup pensaient que la tendance restait baissière pour un moment encore.

Mais voilà qu’un signal technique bien connu vient tout bouleverser : le TD Sequential. Cet indicateur est souvent utilisé pour détecter les retournements de tendance, surtout après des séries de bougies rouges. Et cette fois, il vient de passer en “buy” sur SEI. Un retournement à la hausse est donc potentiellement en cours, pile au niveau de l’ouverture mensuelle.

$SEI is screaming buy!



Ce qui intrigue, c’est que la dernière fois que cet indicateur a été déclenché, c’était pour signaler… un top local. Autrement dit, il avait vu juste. Résultat : beaucoup de traders prennent ce signal au sérieux. Pour ceux qui cherchent un pari court terme sur un rebond, SEI pourrait bien être la pépite inattendue de la semaine.

Solana : un support clé avant la prochaine hausse

De son côté, Solana continue d’impressionner. Après avoir cassé la résistance des 210 $, le prix est revenu sur cette zone pour la tester une nouvelle fois. Et ce test, appelé “retest” en analyse technique, s’est très bien passé. Le niveau a tenu, ce qui renforce la solidité du breakout précédent. Le prix est remonté doucement à 219 $.

Ce genre de mouvement est très suivi par les traders, car il permet de valider un point d’entrée avec un bon ratio risque/rendement. Si on en croit les graphiques, la suite logique serait une nouvelle phase haussière vers 320 $, en s’appuyant sur les extensions de Fibonacci. Une cible ambitieuse certes, mais plutôt cohérente avec la structure actuelle du marché.

Solana, déjà considéré comme l’un des leaders du secteur, continue donc de montrer une vraie force technique. Et ce genre de comportement attire forcément les regards : les traders aiment les tendances propres, les niveaux clairs et les objectifs bien définis. Ici, tous les voyants semblent au vert.

Pourquoi ces deux signaux comptent

SEI et Solana ont beau évoluer dans le même univers crypto, leur profil est très différent. Et c’est justement ce qui rend l’analyse intéressante.

SEI joue la carte du retournement après une grosse chute.

après une grosse chute. Solana confirme une tendance haussière déjà installée.

Deux approches différentes, mais un point commun : des signaux techniques nets et bien identifiables. Dans une période où le marché crypto est encore instable, ce type de setup attire naturellement les traders actifs. On peut les comprendre : mieux vaut parier sur des actifs qui montrent des signes de vie que rester bloqué sur des tokens sans dynamique.

Comme toujours, DYOR

Un petit rappel s’impose : l’analyse technique est un outil, pas une garantie. Les signaux peuvent échouer, surtout si le marché global ne suit pas. Donc, comme toujours : faites vos propres recherches (DYOR), et n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

SEI pourrait bien surprendre avec son signal de rebond. Solana, de son côté, continue de tracer sa route avec un objectif clair à 320 $. Dans les deux cas, les traders ont de quoi s’activer. Que vous soyez à la recherche d’un pump rapide ou d’une tendance solide, ces deux configurations méritent clairement le détour.

Source : TradingView, Ali_Charts

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

