Goldman Sachs et BNY Mellon veulent révolutionner la finance : ensemble, ils lancent un projet pour transformer des fonds classiques en tokens, directement échangeables sur une blockchain. L’objectif ? Rendre la finance plus rapide, plus simple et surtout plus intelligente.

Goldman Sachs tokenise la trésorerie des géants de la finance

Le projet repose sur la plateforme GS DAP, développée par Goldman Sachs. Une blockchain privée, qui permet de créer des versions “tokenisées” d’actifs financiers classiques. En l’occurrence ici, ce sont des parts de fonds monétaires, des produits d’investissement très utilisés par les grandes entreprises pour placer leur argent à court terme.

*GOLDMAN SACHS, BNY TO OFFER TOKENIZED MONEY MARKET FUNDS: CNBC pic.twitter.com/nVV504orLB — Investing.com (@Investingcom) July 23, 2025

Ces parts deviennent des tokens. On peut alors les acheter, les vendre ou les échanger instantanément, sans dépendre des délais traditionnels, qui prennent parfois plusieurs jours.

BNY Mellon, de son côté, agit comme garant du système : c’est lui qui conserve les enregistrements officiels, via sa plateforme LiquidityDirect.

Parmi les partenaires du projet, on retrouve aussi des géants comme BlackRock et Fidelity. Autrement dit : c’est tout le cœur de Wall Street qui se met en mode blockchain.

Une révolution discrète mais profonde

Pourquoi tokeniser ce type d’actifs ? Pour gagner en efficacité.

Aujourd’hui, les opérations financières sont souvent lentes, complexes, et coûteuses. La tokenisation permet de rendre ces actifs disponibles 24h/24, d’automatiser les échanges, et de les rendre compatibles avec des usages innovants comme le collatéral programmable (par exemple, pour des emprunts).

Autre avantage : les parts tokenisées peuvent être fractionnées. Cela permet une plus grande flexibilité, notamment pour les grandes institutions qui aiment ajuster leurs positions très précisément.

C’est donc une petite révolution dans le fonctionnement des marchés financiers, même si, pour l’instant, tout cela reste limité aux acteurs institutionnels.

Un marché gigantesque dans le viseur

Le secteur des fonds monétaires, rien qu’aux États-Unis, représente environ 7 000 milliards de dollars. Ce sont des montants colossaux, utilisés chaque jour par les entreprises pour gérer leur cash.

Si ne serait-ce qu’une fraction de ces montants passe sur des blockchains privées comme GS DAP, cela marquera une vrai transformation de la finance traditionnelle. Et à terme, d’autres classes d’actifs pourraient suivre : actions, obligations, produits dérivés…

On parle ici d’une évolution qui pourrait prendre des années, mais le mouvement est lancé.

Un contexte réglementaire plus favorable

Aux États-Unis, deux lois viennent d’être votées : le GENIUS Act, qui encadre les stablecoins, et le Clarity Act, qui définit clairement ce qu’est un token ou un actif numérique. Ces textes donnent un cadre plus stable aux projets de tokenisation.

Contrairement aux stablecoins grand public, qui posent parfois problème aux régulateurs, les tokens émis par Goldman Sachs sont adossés à des actifs réels, surveillés et conformes. La SEC semble donc plus tolérante, tant que les projets concernent des grands acteurs bancaires.

Une révolution réservée aux géants ?

Tout cela soulève tout de même quelques questions. D’abord, le système n’est pas ouvert au public. Il s’agit d’un registre privé, réservé aux institutions.

Pas de transparence blockchain à la Ethereum ici : tout est sous contrôle. Ensuite, il faudra s’assurer que ces systèmes restent interopérables avec la finance classique, et qu’ils soient bien sécurisés.

Enfin, cette transformation risque de consolider encore plus le pouvoir de Wall Street sur les marchés financiers. On parle de blockchain, de tokens… mais on reste très loin de l’esprit décentralisé du Bitcoin.

Conclusion : la tokenisation, l’arme secrète de Wall Street ?

Goldman Sachs ne fait pas la une des journaux traditionnels avec ce projet. Et pourtant, c’est peut-être l’un des tournants les plus importants de l’année dans le monde de la finance.

Sans bruit, la finance traditionnelle devient programmable. Et ce sont les plus grandes banques du monde qui mènent la danse. La révolution crypto continue, mais ce chapitre appartient aux institutions.

Source : Goldman Sachs

