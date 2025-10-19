La Russie écrase l’Europe : 376 Md$ de flux crypto, selon Chainalysis

Chainalysis place la Russie en tête du marché crypto européen. Sur la période de juillet 2024 à juin 2025, des entités rattachées au pays auraient reçu 376,3 Md$ en cryptoactifs, loin devant le Royaume-Uni. Cette poussée s’appuie sur des transferts de gros montants et une montée rapide de la DeFi, dans un contexte de sanctions qui redessine les circuits de paiement.

376 Md$ reçus : la Russie prend la tête, le Royaume-Uni recule

Chainalysis chiffre à 376,3 Md$ la valeur reçue par des clusters attribués à la Russie entre juillet 2024 et juin 2025, contre environ 273,2 Md$ pour le Royaume-Uni. L’écart se creuse par rapport aux millésimes précédents.

Dans le top 5, l’Allemagne, l’Ukraine et la France suivent, avec des montants significatifs mais en retrait. Le cabinet insiste sur deux moteurs : davantage de transferts institutionnels (tickets supérieurs à 10 M$) et une expansion de la DeFi au premier semestre 2025. La croissance ne vient donc pas seulement du retail.

La Russie capte aussi un effet réseau. Les acteurs locaux ont multiplié les canaux d’accès et les interfaces avec des stablecoins. Le rapport souligne que l’activité DeFi accélère par rapport à 2024, ce qui facilite les mouvements de capitaux entre plateformes et paires.

Pourquoi ça explose : gros tickets, DeFi… et contournements sous surveillance

Premier facteur, la taille des ordres. Chainalysis note une hausse marquée des transferts à l’échelle institutionnelle, avec des flux concentrés en semaine et pendant les horaires de bureau, un pattern classique des professionnels.

Deuxième facteur, l’essor de la DeFi en Russie, désormais bien supérieure à son niveau de 2023. Cela réduit les frictions de passage entre actifs et abaisse le coût d’exécution sur de gros volumes.

Reste le contexte sensible des sanctions. Plusieurs enquêtes décrivent l’émergence d’instruments adossés au rouble, dont le stablecoin A7A5, mis en cause par Washington et Londres pour des usages de contournement. Malgré des mesures en août, les flux ont continué, avec des destructions et recréations de jetons qui brouillent la traçabilité. L’Union européenne envisage, elle aussi, des restrictions ciblées. Ces éléments n’invalident pas les chiffres de Chainalysis, mais ils éclairent la composition des flux et la pression réglementaire autour de certains rails.

L’usage de stablecoins USD reste néanmoins majoritaire pour les règlements transfrontaliers, mais des solutions alternatives émergent côté rouble. L’activité se déplace vers des circuits plus techniques et plus internationaux, où la supervision dépend de la coopération entre juridictions et de l’analyse on-chain.

Ce que l’Europe doit surveiller maintenant

D’abord, la qualité des flux. Le total en dollars masque une hétérogénéité de canaux. Concrètement, il faut séparer les usages légitimes (paiements, couverture), les mouvements techniques d’arbitrage, et les flux à risque. La Travel Rule, le socle MiCA et la future AMLA donneront des leviers, mais l’efficacité passera par une identification fine des clusters et contreparties problématiques.

Ensuite, la DeFi. La montée des volumes on-chain invite à renforcer les outils d’analyse, les exigences de proof-of-reserves pour les intermédiaires, et les garde-fous sur les front-ends.

Par ailleurs, le calendrier Chainalysis compte. Le rapport 2025 doit livrer des tableaux plus détaillés. Les révisions de méthodologie et l’attribution par pays seront scrutées, car elles conditionnent la lecture des tendances. Une chose est sûre, la géographie européenne des flux crypto n’est plus figée. Elle reflète à la fois la demande de marché, la pression des sanctions et l’ingénierie des acteurs pour continuer d’opérer.

Enfin, les professionnels regardent les effets de second tour. Si une part croissante des volumes se fixe autour de hubs russes, la liquidité des paires et la profondeur des carnets pourront s’en trouver modifiées. À l’inverse, des sanctions supplémentaires sur certains rails pourraient fragmenter la liquidité et renchérir les coûts de transaction.

Source : Chainalysis

