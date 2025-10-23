LIVE : Rebond des cryptomonnaies, prédictions XRP et RLUSD, réglementation Web3, altcoins…

Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 23, 2025

Après un début de semaine dans le rouge, la globalité du marché se retrouve dans le vert. Toutefois, attention aux pièges. Bien que les cryptomonnaies marquent une hausse moyenne entre 2 % et 5 % durant ces dernières heures, cela ne suffit toujours pas à effacer les récentes pertes.

En parallèle, l’actualité crypto reste plutôt chargée. Que s’est-il passé ces dernières heures dans l’industrie Web 3 ?

Rabby Wallet a affiché dans son portefeuille une interface avec un claim imminent en lien avec les points. Airdrop en approche ? En complément, le projet prévoit également d’ intégrer Polymarket pour les marchés prédictifs.

Ce Q3 2025, Tesla conserve toujours ses bitcoins, valorisés pour 1,3 milliard de dollars (11 509).

L’airdrop de Turtle , un Liquidity Distribution Protocol, est désormais disponible.

, un Liquidity Distribution Protocol, est désormais disponible. Polymarket, intégrant du trading de prédiction sur Bitcoin, est en discussion pour une nouvelle levée , qui la porterait de 12 milliards à 15 milliards.

, qui la porterait de 12 milliards à 15 milliards. Les stablecoins ont traité un volume d’échange trois fois plus élevé que celui de Visa sur un an (46 T$, signe d’une adoption en pleine croissance.

La situation se débloque d’un point de vu fondamental, bien que les cours ne retranscrivent pas réellement ces changements. Dans ce contexte, nous vous proposons de rester à nos côtés pour suivre l’actualité en temps réel, découvrir certaines prédictions de prix et les scénarios à privilégier pour des altcoins comme HYPE, XRP et bien plus encore.

Pour aller plus loin sur le sujet :