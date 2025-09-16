Toncoin (TON) : staking record, rachat d’actions, mais le prix reste sous pression

TON Strategy Company, confirme qu’elle détient désormais plus de 713 millions de dollars en Toncoin, dans le cadre d’une trésorerie totale de 780 millions $. En parallèle, le conseil déjà son plan de rachat d’actions de 250 millions $, tout en lançant des opérations de staking pour ses avoirs TON. Wall Street découvre peu à peu le potentiel du staking, et TON Strategy pourrait bien avoir une longueur d’avance, mais pourtant, le prix du TON n’arrive pas à passer les 3,25 $.

Toncoin devient l’actif clé d’une entreprise cotée

La société détient aujourd’hui plus de 217 millions de Toncoin, ce qui représente environ 713 millions de dollars. C’est colossal, surtout quand on sait que le projet TON (issu de Telegram) est en pleine explosion, entre le lancement de bots, de mini‑apps et d’une adoption grand public.

Et ce choix d’allocation n’est pas anodin : l’entreprise parie clairement sur la croissance à long terme et le staking de Toncoin. Une façon aussi d’apporter un peu de reconnaissance à un projet encore trop souvent vu comme un outsider.

Toncoin (TON) : analyse des derniers mouvements de prix

Sur les cinq derniers jours, Toncoin (TON) est passé de 3,06 $ à 3,16 $, avec un pic à 3,26 $ le 13 septembre. Il n’a pas tenu à 3,25 $ car le niveau résiste, le volume n’a pas suffi à pousser au‑delà, et beaucoup de traders ont pris des profits près de cette résistance. Même si le prix a un peu bougé dans tous les sens, il reste en légère hausse sur la semaine (+1,5 %). C’est plutôt rassurant, surtout dans un marché pas très dynamique en ce moment

Le niveau des 3,10 $ tient bien, ce qui montre que les acheteurs sont là. Le pic vers 3,26 $ montre qu’il y a encore de l’intérêt, sûrement grâce au staking massif annoncé. Si TON arrive à repasser au-dessus des 3,25 $, une nouvelle hausse vers 3,40 $ pourrait se déclencher. Pour l’instant, il ne décolle pas, mais il reste solide.

La société cotée qui mise tout sur Toncoin

À la base, TON Strategy n’était pas du tout une entreprise crypto. Il s’agissait d’une société tech cotée au Nasdaq sous le nom de Verb Technology. Mais début septembre, elle a décidé de changer complètement de cap : elle est devenue une société de trésorerie numérique, avec un seul objectif en tête… accumuler et staker des Toncoin ($TON).

Derrière ce repositionnement, une idée simple : plutôt que de miser sur des projets incertains ou de la croissance hypothétique, autant construire une sorte de coffre-fort TON coté en bourse, rempli d’actifs crypto. Et Toncoin, avec sa montée en puissance dans l’écosystème Telegram, est au cœur de cette stratégie.

Staking crypto + Bourse : TON Strategy test un nouveau modèle

Plutôt que de laisser ses Toncoin dormir, TON Strategy a commencé à les mettre en staking. Le rendement estimé est d’environ 4,8 % par an.

En chiffres, si tous les Toncoin détenus étaient stakés, cela représenterait jusqu’à 34 millions de dollars de revenus annuels, uniquement grâce aux intérêts générés. Une stratégie qui transforme un actif statique en source de cash, tout en renforçant le réseau TON.

Pourquoi Toncoin intéresse Wall Street ?

Ce mélange entre finance traditionnelle (actions cotées, rachats, trésorerie) et mécanisme de staking, intrigue Wall Street. TON Strategy se positionne un peu comme un fonds indiciel crypto, centré sur un seul actif : Toncoin. Mais avec une touche en plus : le rendement du staking.

C’est aussi un modèle très transparent. L’entreprise publie régulièrement la valeur de ses actifs, et gère son rachat d’actions via des agents spécialisés comme Cantor Fitzgerald. Elle veut prouver qu’on peut marier le monde crypto à la rigueur des marchés financiers.

Source : The Daily TON | News (Telegram)

