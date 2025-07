FLOKI : 3 raisons qui pourraient en faire le prochain Dogecoin

FLOKI est tout simplement en feu. Ces dernières 24 heures, il a bondi de +29,6% et se repositionne parmi les leaders du secteur memecoins. Dans un contexte dominé par les géants comme Ethereum (ETH) ou Solana (SOL), il se démarque par des signaux techniques favorables et une visibilité accrue par l’évolution de son écosystème. Serait-il capable de rivaliser avec le roi des memecoins : Dogecoin ? On vous donne 3 raisons qui pourraient le laisser penser.

1ʳᵉ raison : une explosion technique majeure

Ce 17 juillet, FLOKI a atteint le prix de 0,000138$, brisant la ligne baissière qui datait de la fin d’année 2023. De plus, des indicateurs techniques laissent entendre que ce rallye n’est pas près de s’arrêter. En effet, son graphique laisse apparaître une “golden cross” (c’est-à-dire un croisement des moyennes à 20 et 50 jours). Généralement, cela vient signaler un rallye imminent.

De plus, après son breakout, FLOKI a validé son ancien support et ainsi, renforcé la conviction de ses investisseurs. Malgré un RSI plutôt élevé (ce qui indique une zone de surachat), le memecoin vise des extensions Fibonacci vers les 0,000167$ et 0,000196$. La bonne santé technique du token laisse croire à un momentum haussier qui le conduirait petit à petit vers une capitalisation plus proche de celle du Dogecoin.

2ᵉ raison : le développement de son écosystème

FLOKI ne connaît pas seulement une croissance technique, il innove par le lancement d’un jeu “play-to-earn” nommé “Valhalla“. Ce dernier permet de minter des NFTs et enregistre déjà plus d’un million de transactions sur opBNB.

VALHALLA MAINNET IS LIVE! ⚔️@ValhallaP2E, our flagship play-to-earn metaverse game, is officially live on opBNB mainnet!



Backed by a multi-million dollar in-game treasury, Valhalla rewards skill, strategy, and dedication.



🕹️ Explore the open world

⚔️ Battle with your Vera

🌱… pic.twitter.com/ilG14L3Y6D — FLOKI (@RealFlokiInu) June 30, 2025

Le jeu utilise FLOKI comme monnaie in-game et enregistre de plus en plus d’utilisateurs : sa visibilité est boostée. D’ailleurs, son lancement coïncide avec le listing de FLOKI sur Webull Pay, rendant le token accessible à 24 millions d’Américains. Grâce à cet écosystème en pleine expansion, FLOKI se montre moins volatil et jouit d’une croissance plus organique, portée par son innovation et sa communauté.

3ᵉ raison : un marché favorable aux memecoins

En dépit de la domination de la paire ETH/SOL du côté des altcoins, on remarque une plus grande présence des memecoins. Après 45 jours de creux, ces derniers ont enregistré un rebond de volume : 14,8 milliards de dollars sur la période. De plus, l’altcoin seson index pointe à 80,95% : là encore, un catalyseur pour la croissance de FLOKI.

Les actifs “high-beta” (comme FLOKI) bénéficient aussi d’un fear and greed index à 70. En bref, cela indique une tendance de greed : les investisseurs se jettent massivement sur les altcoins. Le climat est donc propice à la rotation de capital vers les tokens qui montrent un haut potentiel narratif, tel que FLOKI. Le marché actuel favorise l’avènement des memecoins, c’est un facteur qui pourrait le rapprocher peu à peu du Dogecoin.

Entre hype et croissance : un potentiel énorme pour FLOKI

En définitive, tous les ingrédients sont présents et font de FLOKI un Dogecoin en puissance :

Son breakout technique indique une dynamique bullish.

Valhalla attire de nombreux utilisateurs et fidélise la communauté.

Le marché est largement favorable à la croissance d’actifs tels que les memecoins.

S’il est capable de maintenir le rythme et que le secteur continue de capter un volume important de capital, alors FLOKI pourrait bien prétendre au trône qu’occupe actuellement Doge. Une question reste en suspens : est-il capable de transformer un élan spéculatif en adoption durable ?

