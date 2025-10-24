LIVE : Prédictions XRP et BTC, rebond cryptos, airdrop Meteora, ETF, altcoins…

Le marché crypto tiens bon. Bitcoin, ethereum et les altcoins continuent de remonter la pente progressivement. Pour cause ? Une réaction classique, faisant suite aux excès baissiers de ces derniers jours. Les altcoins se retrouvent sur un support oblique historique en matière de capitalisation (excluant BTC et ETH).

D’ici quelques jours, la situation pourrait se débloquer rapidement. La semaine prochaine sera déterminante pour la fin d’année 2025. Des négociations se tiendront entre la Chine et les États-Unis. Dans le même temps, la FED se prononcera sur les taux directeurs et le Quantitative Tightening amorcé en septembre dernier. Un contexte réglementaire et politique en pleine évolution.

Bien entendu, à chaque FOMC, ce qu’il convient d’analyser en détail est le discours, apportant des informations complémentaires pour la direction de la FED durant les prochains mois.

Étant donné que le marché crypto évolue dans le vert, le contexte est idéal pour apporter quelques prédictions sur des altcoins comme XRP, ASTER et bien plus encore.

Pour aller plus loin sur le sujet :