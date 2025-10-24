BTC $111,196.52 2.04%
ETH $3,960.09 2.96%
SOL $191.92 2.54%
PEPE $0.0000070 3.69%
SHIB $0.000010 2.24%
DOGE $0.19 2.32%
XRP $2.45 2.82%
Cryptonews Actualités Blockchain

LIVE : Prédictions XRP et BTC, rebond cryptos, airdrop Meteora, ETF, altcoins…

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Le marché crypto tiens bon. Bitcoin, ethereum et les altcoins continuent de remonter la pente progressivement. Pour cause ? Une réaction classique, faisant suite aux excès baissiers de ces derniers jours. Les altcoins se retrouvent sur un support oblique historique en matière de capitalisation (excluant BTC et ETH).

D’ici quelques jours, la situation pourrait se débloquer rapidement. La semaine prochaine sera déterminante pour la fin d’année 2025. Des négociations se tiendront entre la Chine et les États-Unis. Dans le même temps, la FED se prononcera sur les taux directeurs et le Quantitative Tightening amorcé en septembre dernier. Un contexte réglementaire et politique en pleine évolution.

Bien entendu, à chaque FOMC, ce qu’il convient d’analyser en détail est le discours, apportant des informations complémentaires pour la direction de la FED durant les prochains mois.

Étant donné que le marché crypto évolue dans le vert, le contexte est idéal pour apporter quelques prédictions sur des altcoins comme XRP, ASTER et bien plus encore.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,947,274,736,880
4.02
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$111,197
2.04 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$3,960
2.96 %
Ethereum
XRP
XRP
$2.45
2.82 %
XRP

Plus d'articles

Prédictions de prix
Mining Bitcoin : la Chine pèse désormais 14% du hashrate mondial malgré le ban
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-24 10:30:00
Communiqués de Presse
​​CZ gracié, la folie des mème coins de Binance peut recommencer et Maxi Doge compte bien en profiter
Cryptonews
2025-10-24 10:28:06
Jürgen Hoffmann
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs