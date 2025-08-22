Pourquoi le marché crypto décroche aujourd’hui ?

Ce vendredi 22 août, le marché des cryptomonnaies montre des signes clairs de faiblesse. Le Bitcoin recule sous les 113 000 $, Ethereum hésite autour de 4 300 $, et la majorité des altcoins plongent dans le rouge. Certains y voient une simple pause, d’autres un vrai signal d’alerte. Alors, qu’est-ce qui provoque cette chute soudaine ? Voici 5 facteurs qui expliquent cette correction.

La Fed au centre de l’attention : Jackson Hole sous pression

Chaque année, les marchés scrutent avec attention les annonces faites au sommet économique de Jackson Hole. Et cette fois, c’est encore plus vrai. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, doit y prendre la parole. Les investisseurs craignent qu’il adopte un ton plus ferme face à l’inflation persistante.

À titre de comparaison, voici comment le S&P500 a réagi lors des précédents discours de Jerome Powell à Jackson Hole :

Ce contexte crée une grande incertitude. Car, si Powell confirme que les taux resteront élevés plus longtemps, cela pourrait rendre les actifs risqués, comme les cryptos, moins attractifs. Résultat : beaucoup préfèrent prendre leurs bénéfices ou se mettre en pause avant d’avoir une vision plus claire de ce qui se passera ensuite sur le marché.

BlackRock vend : 366 millions de dollars déplacés vers Coinbase

Un autre facteur de taille : les mouvements de BlackRock. Le géant de la finance a récemment transféré 220 millions de dollars en Bitcoin et 257 millions en Ethereum depuis ses ETF vers Coinbase. Ce type de mouvement est souvent perçu comme un signal de vente.

Même si BlackRock n’a pas officiellement vendu, les traders ont immédiatement réagi. Cette sortie massive renforce la pression vendeuse, et alimente la méfiance sur les intentions des institutionnels dans les jours à venir.

Prises de bénéfices : un classique après les sommets

Le Bitcoin a récemment dépassé les 124 000 $, un record. Après une telle hausse, beaucoup d’investisseurs ont pris leurs gains, surtout que de nombreux altcoins ont aussi fortement performé ces dernières semaines. C’est normal et plutôt sain, mais cela entraîne parfois des baisses rapides.

En parallèle, de nombreuses positions à effet de levier ont été liquidées en cascade. Ces ventes automatiques amplifient la baisse et entraînent parfois des réactions paniquées de la part des petits porteurs.

Un marché fébrile, des altcoins plus touchés

Le climat général sur le marché est clairement nerveux. Le Bitcoin recule légèrement, mais ce sont surtout les altcoins qui trinquent : XRP, Solana et Dogecoin perdent sur la journée. Seule Ethereum résiste un peu, grâce à sa position institutionnelle plus forte.

La prudence domine donc, et tant que le discours de Powell n’a pas eu lieu, il y a peu de chances de voir un rebond solide. Le seuil des 112 000 $ pour le Bitcoin devient un niveau technique à surveiller de très près dans les prochains jours.

En résumé : pas de panique, mais restez vigilants

Le marché crypto décroche aujourd’hui à cause d’un mélange d’attentisme, de prises de bénéfices, et de signaux macro inquiétants. Ce n’est pas un effondrement, mais plutôt une phase de respiration dans un contexte tendu.

Tout va maintenant dépendre du discours de Jerome Powell à Jackson Hole. En attendant, il peut être judicieux de surveiller les niveaux clés, ajuster ses positions… et ne pas trader sous le coup de l’émotion.

Source : Evan (X)

