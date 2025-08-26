Liquidations record : plus de 900 M$ effacés en 24 h, le marché sous pression

Le marché crypto a subi une séance brutale. En l’espace de 24 heures, près de 900 millions de dollars de positions à effet de levier ont été liquidés. Ce choc intervient après une rechute du bitcoin sous les 110 000 $, qui a entraîné dans son sillage la plupart des altcoins. La purge a rappelé la fragilité du marché dérivés, toujours vulnérable aux excès de levier.

Un choc brutal sur les dérivés

On observe environ 900 M$ de liquidations concentrées sur bitcoin et ether. La majorité des pertes concerne des positions longues, prises par des traders qui anticipaient la poursuite du rallye. Lorsque les seuils techniques ont cédé, l’effet domino s’est enclenché et les carnets se sont vidés en quelques minutes.

Le bitcoin est brièvement passé sous 109 000 $, ce qui a déclenché une cascade de ventes forcées. Cet épisode survient dans un contexte particulier. Les gains accumulés après Jackson Hole avaient déjà été effacés, et les traders scrutaient les volumes sur ether après un rebond rapide. La correction a remis à zéro une partie des positions, tout en accentuant la nervosité.

Les chiffres clés : BTC et ETH en première ligne

La ventilation des pertes met ether en tête avec environ 320 M$ de liquidations, devant 277 M$ pour le bitcoin. Le reste est réparti entre Solana, XRP et Dogecoin, confirmant que la spéculation ne se limite plus aux deux majors. L’ampleur des liquidations sur ETH reflète le rôle central de l’actif dans les produits dérivés.

Pour l’heure, le bitcoin s’échange autour de 110 360 $, en baisse de 0,9 % sur 24 h, pour un volume quotidien de 54,9 Md$. La correction ramène l’actif à un plus bas de sept semaines. ETH, de son côté, cote 4 425 $, en recul de 2,4 % sur la journée. Les deux actifs restent volatiles mais conservent une profondeur de marché suffisante pour absorber les ordres, malgré des spreads élargis pendant la purge.

Cette baisse ne remet pas en cause la tendance haussière de moyen terme, mais souligne la vulnérabilité du marché aux mouvements de levier. L’effet boule de neige des liquidations pèse encore sur la confiance à court terme.

Liquidations BTC et ETH : un marché assaini mais encore fragile

Les plus gros volumes d’exécution se situaient autour des niveaux techniques balayés, preuve que la purge a assaini une partie du marché. L’open interest, en baisse, devrait désormais conditionner la reprise des paris directionnels.

Autre facteur de nervosité : l’expiration imminente d’options BTC et ETH pour un total de 14,6 Md$. En conséquence, les positions ouvertes présentent un biais de protection plus marqué sur le bitcoin, ce qui entretient la volatilité.

Avec près d’un milliard de dollars partis en fumée en 24h, certaines préventes attirent un intérêt croissant. Token6900 fait partie de ces projets émergents qui séduisent par leur résilience face aux secousses du marché : sa tokenomics est pensée pour capter l’enthousiasme lié à l’altseason tout en offrant une alternative aux investisseurs fatigués par les effets destructeurs du levier.

Les desks institutionnels restent prudents. Plusieurs évoquent des rachats échelonnés sur les actifs majeurs, mais pas d’afflux massif de nouvelle liquidité. Le marché reste vulnérable aux faux signaux haussiers mais la réduction forcée du levier crée aussi les conditions d’un rebond technique si les supports actuels tiennent.

