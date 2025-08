Pendant que le marché se corrige, ces 3 cryptos s’envolent (+1460%)

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 5, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Le marché est en baisse, les gros tokens stagnent… mais certaines cryptos explosent malgré tout. C’est le cas de MYX Finance, Illuvium et Snorter Token, qui affichent des performances impressionnantes alors que tout le monde regarde ailleurs.

MYX Finance (MYX) explose avec +1460 % : la nouvelle star des DEX ?

C’est LE projet qui affole les compteurs. En une semaine, MYX a bondi de +1444 %, avec une hausse de +517 % en seulement 24 heures. Le volume explose lui aussi : plus de 186 millions de dollars échangés sur une seule journée. Bref, tout le monde se rue dessus.

Mais c’est quoi MYX ? C’est un exchange décentralisé (DEX) spécialisé dans le trading de futures perpétuels. Sa promesse : un trading sans slippage, ultra rapide, avec un levier jusqu’à ×125, sur plusieurs blockchains (Arbitrum, BNB Chain, Linea…).

Il utilise une technologie maison appelée Matching Pool Mechanism, et tout le monde en parle comme d’un « GMX nouvelle génération ». Le projet a aussi levé plus de 10 M $, avec des soutiens de poids. Résultat : adoption massive, volume en explosion… et une hype bien méritée.

Illuvium (ILV) en pleine renaissance : +70 % en 24h

Autre phénomène du moment : Illuvium, un ancien géant du GameFi qu’on pensait presque oublié. Mais le token ILV est revenu en force avec une hausse de +72 % en un jour, pour atteindre 22,07 $. Son volume explose lui aussi, avec 263 millions de dollars échangés. Illuvium revient sur le devant de la scène.

C’est un projet de jeux blockchain haut de gamme, construit sur Ethereum via Immutable X. L’univers est riche : RPG open-world, auto-battler compétitif, city builder… Tous les jeux sont reliés entre eux, et les créatures (les Illuvials) sont des NFTs que les joueurs collectionnent, échangent et utilisent dans plusieurs modes.

Ce retour en force s’explique par de nouvelles annonces attendues, des partenariats solides comme Team Liquid, et une communauté toujours présente. Certains y voient le seul vrai projet AAA du Web3 gaming.

Snorter (SNORT) : le memecoin qui allie hype et utilité

C’est peut-être le projet le plus surprenant de cette sélection. Snorter, à la base un simple memecoin comme DOGE, a réussi à attirer l’attention grâce à un combo gagnant : de la hype + un vrai produit utile. Certains analystes estiment qu’il pourrait faire x5 à x10 d’ici la fin de l’année.

Cooking the ultimate Web3 bot while everyone else still arguing about the recipe. pic.twitter.com/EDB1P1M1to — Snorter (@SnorterToken) July 28, 2025

Concrètement, Snorter tourne sur Solana et alimente un bot Telegram qui permet de repérer et trader les nouveaux memecoins avant tout le monde. Le bot scanne les pools, détecte les arnaques (rugpulls, honeypots…) et exécute les ordres rapidement. En plus, le token peut être staké avec un APY de 150 %, ce qui attire pas mal d’investisseurs malins. Entre son branding décalé et son utilité bien réelle, Snorter s’impose comme un memecoin nouvelle génération.

Le calme avant un retour des altcoins ?

Pendant que Bitcoin glisse sous les 115 000 $ et qu’Ethereum peine à franchir les 3 700 $, une nouvelle tendance semble émerger : les investisseurs cherchent de nouvelles opportunités ailleurs. Et souvent, ce sont les altcoins à fort narratif qui en profitent.

Les secteurs comme la DeFi avancée, le gaming Web3 ou encore les memecoins avec utilité tirent leur épingle du jeu. C’est peut-être le début d’une rotation sectorielle, où les projets avec du fond, et pas juste de la spéculation, retrouvent la faveur du marché. Les trois cryptos vues plus haut en sont un bon exemple.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : CoinMarketCap

Sur le même sujet :