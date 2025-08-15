Cardano (ADA) décolle pendant que le marché souffle

Alors que la plupart des cryptos marquent une pause, Cardano (ADA) joue les trouble-fête. En 24 heures, son prix a grimpé de 10,45 %, avant de redescendre un peu, jouant avec la barre symbolique des 1 $, pendant que le reste du marché subissait une petite correction. Mais pourquoi ADA grimpe-t-il pendant que le marché corrige ?

Le marché recule, ADA monte

Depuis le nouvel ATH du Bitcoin à plus de 124 000 $, le marché traverse une correction logique. L’annonce d’un PPI américain plus élevé que prévu a refroidi les investisseurs, déclenchant une vague de liquidations massives, près d’un milliard de dollars envolés en 24 heures.

Dans ce contexte, la plupart des altcoins ont perdu du terrain… sauf ADA. Sur 7 jours, le token gagne encore près de 20 %, et surpasse même Bitcoin en performance relative.

Cette résistance ne passe pas inaperçue. En chart, ADA/BTC a progressé de plus de +18 % sur la semaine, preuve qu’il ne s’agit pas juste d’un rebond “porté par le marché”, mais bien d’un momentum propre à Cardano.

Des signaux techniques en béton et des baleines à l’achat

Depuis plusieurs mois, ADA évoluait dans une figure de triangle de consolidation. Ce blocage graphique a enfin cédé, et pas timidement : la cassure s’est accompagnée d’une forte hausse des volumes et d’une série de sommets et creux plus élevés depuis mi-juillet.

Les indicateurs techniques confirment la dynamique : un RSI à 60,53 qui laisse de la marge avant la zone de surachat, un Supertrend repassé en mode haussier, et surtout un triple croisement haussier des EMA, un signal rare souvent annonciateur de gros mouvements.

Mais la technique ne fait pas tout. Les baleines sont aussi de la partie : 200 millions d’ADA ont été avalés en seulement 48 heures par les plus grosses adresses. Cette boulimie d’achats a absorbé la pression vendeuse et donné un signal fort au marché.

Mieux encore, les détenteurs historiques ne bougent pas leurs tokens, ce qui réduit l’offre disponible et favorise la hausse.

Un écosystème en plein boom et des rumeurs qui excitent le marché

Cardano ne se contente pas de performer sur les graphiques, son écosystème grandit à vue d’œil. En 2025, plus de 2 000 projets sont déjà lancés sur la blockchain, avec une expansion rapide en Afrique et dans les marchés émergents.

Cette croissance attire les investisseurs, séduits aussi par les avancées technologiques comme Midnight, une sidechain qui combine confidentialité et conformité réglementaire.

À cela s’ajoutent des rumeurs persistantes sur l’arrivée d’un ETF Cardano. Sur Polymarket, la probabilité est estimée à 83 %.

Si un tel produit voyait le jour, il ouvrirait les portes des capitaux institutionnels tout en dopant la liquidité. Techniquement, le graphique d’ADA forme en plus une figure de “cup and handle”, souvent suivie de fortes accélérations.

Les volumes explosent : plus de 356 millions de dollars d’ADA ont changé de mains en 24 heures, et la capitalisation boursière a franchi les 30 milliards de dollars, consolidant Cardano dans le top 10 des cryptos mondiales. Les analystes fixent un premier objectif à court terme entre 1,05 $ et 1,08 $, et certains voient même ADA atteindre 5 $ d’ici fin 2025, soit un x6 par rapport au prix actuel.

Ce qu’il faut surveiller pour la suite

La prochaine résistance clé se situe à 1 $. Si ADA parvient à la franchir, une poussée vers 1,60 $ pourrait rapidement s’enclencher. Mais prudence : une correction du Bitcoin ou une mauvaise nouvelle réglementaire pourrait calmer les ardeurs. La concurrence d’Ethereum reste aussi un facteur à ne pas sous-estimer.

Au final, ADA profite d’un cocktail idéal : signaux techniques solides, confiance des baleines, expansion rapide de l’écosystème et contexte économique favorable. Tant que le support des 0,70 $ tient et que les volumes restent élevés, la tendance haussière pourrait continuer à surprendre.

