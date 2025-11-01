MEXC change sa procédure suite au gel de fonds de clients

Un incident majeur a éclaté au sein de l’entreprise, exposant un gel de fonds sur plusieurs comptes clients. MEXC, l’une des plus grosses plateformes d’échanges centralisées dans le monde, a dû s’excuser publiquement à White Whale. En effet il s’est fait geler 3 millions de dollars sur son compte. La plateforme doit changer sa procédure pour regagner la confiance des utilisateurs.

Juillet 2025 : le gel de crypto sur les comptes des utilisateurs

L’incident remonte il y a 6 mois, lorsque White Whale se rend compte que l’intégrité de son compte est gelé sans préavis. La plateforme alertée par l’incident sur X, se justifie en invoquant que des mesures de sécurité ont été mises en place. White Whale aurait utilisé des bots de trading ou un accès API non autorisé ce qui violerait les conditions d’utilisation de la plateforme, ce que le trader dément évidemment.

MEXC demande alors au trader de se rendre en Malaisie pour faire vérifier son identité. C’est la goutte de trop pour le trader qui refuse de se plier aux exigences de la plateforme justifiant un risque de sécurité pour lui et sa famille. Pour rappel les risques d’enlèvements liés à la crypto sont courants.

La Croisade de White Whale

Refusant les exigences de la plateforme, le trader lance alors sur les réseaux une campagne de 2 millions de dollars en août dernier dans le but d’exercer une pression sur MEXC. Il était ainsi possible de mint un NFT gratuit sur le layer 2 de Coinbase (Base) pour participer à la campagne et soutenir le trader.

À ce moment-là, si MEXC libérait les fonds gelés, 1 million de dollars serait accordé en récompenses aux participants possédant le NFT et 1 million de dollars supplémentaire seraient destinés à des associations caritatives.

La campagne a rassemblé 24 000 participants et a également attiré le regard de ZachXBT le fameux détective on chain qui a relayé les pratiques opaques de la plateforme.

MEXC reconnaît ses torts et promet des changements

Cecilia Hsueh, directrice stratégique chez MEXC, a présenté sur X ses excuses à White Whale. Elle a également confirmé le dégel de ses fonds le 31 octobre 2025. Elle a admis sur son compte X : “Nous avons merdé. Nos équipes d’opérations, de risque et de relations publiques n’ont pas suivi notre croissance.”

Hsueh explique aussi qu’elle a rejoint la structure récemment et qu’elle fait son possible pour mettre en place des changements. Elle a ainsi révélé que le cas de White Whale n’était pas un cas isolé. En effet, plusieurs centaines de traders se plaignaient d’avoir leurs fonds gelés.

La restitution des fonds a provoqué un retrait massif important chez MEXC, reflétant un manque de confiance évident. Le token MX a chuté de 15 % ce jour. Pour rappel, la plateforme MEXC est sur liste noire de l’AMF reflétant ces activités douteuses.

