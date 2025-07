La Maison Blanche publie enfin son rapport crypto et mentionne ces 5 altcoins

La Maison Blanche vient de publier un rapport très attendu sur l’avenir des cryptomonnaies aux États-Unis. Et pour la première fois, cinq altcoins sont cités noir sur blanc comme faisant partie des réserves fédérales. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano sont les grands gagnants de ce document officiel.

Les 5 cryptos que l’État américain garde sous la main

Le rapport confirme que cinq cryptos, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano, sont bien présentes dans les portefeuilles détenus par le gouvernement américain.

Mais attention : il ne s’agit pas d’un fonds d’investissement ni d’un programme d’achat stratégique. Ces actifs proviennent uniquement de saisies judiciaires passées.

L’idée n’est pas de spéculer, mais de conserver ces cryptos dans un stock officiel, appelé Digital Asset Stockpile, géré par le Trésor. Le gouvernement n’achète rien, ne revend rien, mais choisit de les garder comme réserve, sans y toucher.

Même si ce n’est pas une validation officielle, cette présence dans les coffres de l’État donne un poids symbolique important à ces projets. Cela montre que ces cryptos sont suffisamment reconnues et solides pour figurer dans le patrimoine numérique du pays.

Introduction du rapport. Source.

Que contient le rapport crypto de la Maison Blanche ?

Ce n’est pas une découverte : le secteur crypto souffre depuis longtemps d’un manque de clarté réglementaire. Le rapport publié le 30 juillet vise justement à corriger ça.

Il propose une feuille de route complète pour réguler l’écosystème, avec des priorités comme la transparence fiscale, la supervision des stablecoins et la réforme des règles comptables liées au staking.

Le texte appelle aussi à clarifier le rôle des régulateurs, notamment entre la SEC et le CFTC, et recommande d’interdire définitivement l’émission d’une CBDC. Ce rejet officiel de la monnaie numérique de banque centrale était très attendu par une partie de la communauté crypto, qui y voyait une menace pour la vie privée.

Pourquoi ce rapport change la donne

Ce rapport marque une étape décisive. Il confirme que la crypto est désormais un enjeu stratégique pour les États-Unis. En désignant certains altcoins comme composants officiels d’une réserve nationale, l’État leur confère une légitimité nouvelle.

C’est aussi un signal d’ouverture vers une régulation plus moderne et plus cohérente. Le rejet de la CBDC rassure. Et la volonté d’intégrer les cryptos dans des domaines comme la retraite, les paiements, la fiscalité ou les prêts immobiliers montre un changement profond de cap. L’approche n’est plus défensive, mais proactive.

Et si ces altcoins profitaient de ce nouveau cadre ?

La reconnaissance d’un projet par le gouvernement peut agir comme un catalyseur. Ethereum, XRP ou Cardano offrent déjà des rendements via le staking. Dans un cadre plus clair, ils pourraient attirer encore plus d’investisseurs à la recherche de revenus passifs.

Et si l’adoption des cryptos continue de progresser aux États-Unis, ces cinq jetons pourraient bien devenir les piliers d’un futur système financier décentralisé mais régulé. Ce rapport, plus que symbolique, pourrait donc redéfinir les règles du jeu pour les années à venir.

Source : Strengthening American leadership in digital financial technology

