Le réseau Shibarium, la solution layer-2 de Shiba Inu, a été frappé hier par une tentative de détournement particulièrement sophistiquée. En l’espace de quelques heures, un hacker a réussi à détourner environ 3 millions de dollars via le pont reliant Shibarium à Ethereum. Mais heureusement, plus de peur que de mal. La supercherie est repérée à temps, et les devs ont promptement réagi pour empêcher le vol. L’histoire aurait normalement dû s’en arrêter là. Mais contre toute attente, l’écosystème en a récolté un bénéfice improbable.

BONE : le paradoxe de la hausse dans l’adversité

Étrangement, le token BONE qui a été la cible du détournement n’a pas vu son prix chuter après l’annonce. Au contraire, il explose à la hausse. Sa valeur a temporairement doublé avant de se stabiliser sur un gain d’environ +40 %.

On pourrait facilement penser que le fait que les devs aient déjoué l’attaque a rendu le token plus populaire. Mais la réalité est beaucoup plus technique. En fait, la tentative de piratage a simulé un achat massif du token. Or dans un marché régi par la loi de l’offre et de la demande, ce type d’action a systématiquement tendance à faire grimper le prix.

Mais cela seul ne suffit pas à expliquer que la hausse se soit maintenue. En réalité, les jetons qui ont été sauvés sont encore bloqués en staking avec un délai de retrait. Autrement dit, ils ne peuvent pas être revendus immédiatement. Par conséquent l’offre disponible reste limitée, et la pression acheteuse domine à court terme.

Une faille inquiétante pour la confiance

Dans le même temps, SHIB, le token phare de l’écosystème, a progressé de +8 %, profitant indirectement de l’attention médiatique. Ce hack pose néanmoins des questions sérieuses sur la sécurité de Shibarium.

Selon le développeur Kaal Dhariya, il reste à déterminer si l’intrusion vient d’un serveur compromis ou d’une machine développeur piratée. Dans les deux cas, la confiance des utilisateurs est mise à l’épreuve.

🚨 Shibarium Bridge Security Update 🚨



Earlier today, a sophisticated ( probably planned for months ) attack was carried out using a flash loan to purchase 4.6M BONE. The attacker gained access to validator signing keys, achieved majority validator power, and signed a malicious… — Kaal (@kaaldhairya) September 13, 2025

L’équipe a ouvert une porte à la négociation. Sur X, Dhariya a proposé un accord à l’attaquant : si les fonds sont restitués, Ripple [sic → Shibarium team] renoncerait aux poursuites et offrirait une petite prime en guise de “bug bounty”. Une approche qui illustre l’urgence de récupérer les fonds, mais qui risque aussi d’être perçue comme un aveu de faiblesse.

Analyse marché : entre opportunité et risque

Pour les investisseurs, le signal est double. À court terme, BONE profite d’une dynamique paradoxale. La rareté artificielle du jeton et l’effet médiatique ont suffi à provoquer un rallye rapide. Mais à moyen terme, la fragilité du réseau et la dépendance à des mesures d’urgence laissent planer un doute sur la durabilité de cette hausse.

La volatilité reste donc extrême. Tant que les fonds détournés restent bloqués, les spéculateurs peuvent encore jouer sur l’effet de rareté. Mais si la situation se dénoue, que cela soit par un unstake ou par une revente massive, le choc sur le prix pourrait être brutal.

Un test grandeur nature pour Shibarium

L’exploit du 1er septembre montre la vulnérabilité des blockchains émergentes. Shibarium, censé incarner la montée en gamme de l’écosystème Shiba Inu, se retrouve fragilisé. L’équipe a réagi vite, mais l’affaire laisse une trace : la sécurité reste le talon d’Achille des projets layer-2.

Pour BONE, l’envolée actuelle n’est peut-être qu’un feu de paille. Les traders avisés devront surveiller de près les prochaines. Car si les tokens libérés finissent par revenir en circulation, la correction pourrait être tout aussi rapide que l’explosion.

