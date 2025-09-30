Le Kazakhstan lance un fonds crypto d’État et choisit BNB pour démarrer

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 30, 2025

Le Kazakhstan franchit un cap inédit en lançant l’Alem Crypto Fund, son premier fonds national dédié aux actifs numériques. Créé par le ministère de l’IA et du Développement numérique et géré par Qazaqstan Venture Group, il débute avec l’achat de BNB, le jeton phare de Binance. Montant exact non dévoilé, mais un signal clair : le pays veut se poser en pionnier de la crypto.

Best Wallet ($BEST) : le wallet crypto nouvelle génération

Avant même de parler du fonds crypto kazakh, un autre projet buzze fort en ce moment : Best Wallet. Ce portefeuille non-custodial nouvelle génération lance son jeton $BEST en prévente. Avec des promesses alléchantes : frais réduits, accès anticipé aux nouveaux projets, récompenses de staking boostées et même des droits de gouvernance dans tout l’écosystème.

Le marché des wallets est déjà énorme (plus de 11 milliards $), mais Best Wallet veut aller plus loin en combinant sécurité, simplicité et intégration multi-chaînes. Pour les investisseurs, la prévente est l’occasion de miser tôt sur un projet qui se positionne comme un acteur central du Web3 en 2025.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Kazakhstan lance l’Alem Crypto Fund : un fonds d’État inédit

Ce fonds n’arrive pas par hasard. Ces derniers mois, le Kazakhstan a multiplié les initiatives autour des actifs numériques : en septembre, le pays a lancé un stablecoin adossé au tenge, le KZTE, sur Solana, en partenariat avec Mastercard, Intebix et Eurasian Bank. En mai, le gouvernement a présenté « CryptoCity », une zone pilote où les paiements en crypto sont autorisés.

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie plus large. Le président Kassym-Jomart Tokayev avait appelé à la création d’une « réserve stratégique en crypto » et à la mise en place d’un « écosystème complet d’actifs numériques » avant 2026. Avec l’Alem Crypto Fund, la promesse commence à prendre forme. Le Kazakhstan semble vouloir devenir un pôle de la blockchain et des fintechs.

BNB (Binance Coin) choisi comme premier achat stratégique

Pourquoi avoir choisi BNB pour démarrer ? D’abord pour des raisons pratiques : Binance Kazakhstan est un partenaire de longue date de l’État. Dès 2022, l’ancien PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, avait signé un accord d’entente avec le ministère du Développement numérique pour aider le pays à construire son cadre réglementaire crypto.

Ensuite pour des raisons stratégiques : BNB est aujourd’hui la 4e plus grande crypto au monde. C’est un token utilisé dans la DeFi, sur l’exchange Binance et pour la gouvernance sur BNB Chain. Miser dessus permet d’adosser le fonds à un actif liquide et reconnu. Mais ce choix n’est pas sans risque : Binance reste surveillé dans plusieurs juridictions et une trop grande dépendance à un acteur privé peut fragiliser la crédibilité du projet.

L’Alem Crypto Fund est logé dans le cadre juridique de l’AIFC (Astana International Financial Centre), hub qui offre un environnement adapté aux fintechs et aux technologies blockchain. Cette structure donne une base légale au projet et facilite les investissements étrangers.

Côté gestion, la stratégie annoncée est simple : buy-and-hold. La garde des actifs est assurée par Binance Kazakhstan. En revanche, plusieurs points restent flous : qui décidera des prochaines allocations ? Quels audits seront publiés ? Et quelles autres cryptos rejoindront BNB dans le portefeuille ?

Le Kazakhstan espère, grâce à ce fonds, diversifier ses réserves au-delà de ses richesses comme le pétrole ou le gaz. Il veut aussi attirer des capitaux étrangers et devenir un pionnier régional de la crypto.

Si ça marche, d’autres pays émergents pourraient suivre l’exemple et créer leurs propres réserves en crypto. Avec l’Alem Crypto Fund et son premier achat en BNB, le Kazakhstan se pose déjà en pionnier, misant sur l’innovation et la diversification pour booster son image à l’international.

Source : Republic of Kazakhstan

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :