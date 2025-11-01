Japon : le mining Bitcoin branché au réseau électrique

Le Japon passe du discours à l’action. Une grande utility du pays va déployer 4,5 MW de mining bitcoin avec des serveurs Avalon signés Canaan, afin d’équilibrer le réseau en temps réel. L’objectif : utiliser une charge modulable pour absorber les surplus renouvelables, lisser les pics de demande et améliorer la stabilité du système. C’est le premier projet public relié à l’État dans l’archipel.

4,5 MW au compteur : un pilote pensé pour le grid

Selon Canaan, le contrat porte sur 4,5 MW de capacité avec des Avalon A1566HA. Ces machines hydro-refroidies disposent d’un smart control capable d’ajuster fréquence, tension et hashrate. Concrètement, l’opérateur peut sur-cadencer ou sous-cadencer les unités en quelques secondes pour suivre la courbe de charge. Le mining devient alors une charge flexible, pilotée par algorithmes, qui se comprimes ou s’étend selon les besoins du réseau.

Ce design vise la régulation fine. Lorsque le vent souffle fort ou que le solaire dépasse la consommation locale, les mineurs absorbent l’excès. À l’inverse, en pointe de dîners ou lors d’un front froid, ils ralentissent sans couper l’outil industriel. La mise en service est annoncée d’ici fin 2025.

Dans la pratique, l’intégration passera par une interface type SCADA/EMS pour recevoir les signaux d’activation (montée/descente), enregistrer les télémétries et tracer la conformité. L’intérêt économique vient d’un « revenue stack » : valorisation de l’énergie excédentaire, éventuelles rémunérations de flexibilité locales et, en toile de fond, la production de bitcoins lorsque la machine rend service au réseau.

Pourquoi c’est majeur : flexibilité, renouvelables et précédent TEPCO

Le mining bitcoin n’est pas qu’un consommateur d’électricité. Bien utilisé, il agit comme tampon et outil de demande pilotable. Cela évite le curtailment des fermes éoliennes et solaires lorsque la production dépasse l’appel du marché. En retour, la utility monétise un surplus autrefois perdu. L’intérêt est immédiat pour un système électrique fragmenté et soumis à de fortes saisonnalités.

Ce pilote s’inscrit dans une trajectoire déjà visible au Japon. Des expérimentations menées avec TEPCO et Agile Energy X ont montré que le mining peut valoriser des poches d’énergie non utilisées et stabiliser localement des réseaux. La nouveauté tient à l’ancrage public revendiqué et à l’échelle industrielle du test. Le message est aussi politique : le mining peut servir le système électrique, au lieu d’être seulement jugé à l’aune de sa consommation brute.

Si l’essai est concluant, il fournira un précédent réglementaire et opérationnel. Autrement dit, de quoi dé-risquer des projets similaires dans d’autres préfectures.

Ce qu’il faut surveiller : calendrier, montée en charge, empreinte

Il faudra d’abord surveiller le calendrier. Les points d’attention portent sur la réactivité du smart control, la qualité de la réponse fréquence et la disponibilité en période critique. Les opérateurs publieront, on l’espère, des KPI lisibles : temps de montée en puissance, temps de repli, dispersion des réponses et impact sur les indicateurs de stabilité.

Ensuite, la scalabilité. Si les KPI sont bons, la capacité peut dépasser 4,5 MW et se répliquer dans d’autres régions. Les coûts d’eau et de refroidissement pèseront dans l’équation, de même que l’accès à des tranches renouvelables bon marché. Enfin, la traçabilité carbone compte. Le pilote devra préciser la part de renouvelables, le facteur d’émission horaire et la courbe d’appel des mineurs lors des contraintes réseau. Cette transparence fera la différence, en interne comme auprès des régulateurs.

Dernier point, la cybersécurité. Une charge pilotable connectée au dispatching doit respecter un périmètre strict (segmentation réseau, journalisation, audits) pour éviter que l’outil de flexibilité ne devienne un point d’entrée.

À ce stade, l’essentiel est posé. Une utility adopte un outil numérique capable d’absorber des chocs de charge tout en créant une recette additionnelle. Pour l’écosystème Bitcoin, c’est un signal fort. Le mining n’est plus seulement une activité de marge, il devient une brique d’infrastructure au service du grid. Si les résultats confirment la promesse, le Japon pourrait ouvrir la voie à d’autres modèles hybrides qui mêlent flexibilité, production verte et sécurité énergétique.

Source : Canaan

