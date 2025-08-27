Dogecoin (DOGE) : vers un breakout historique à +100% ?

Dogecoin refait parler de lui. Longtemps relégué au rang de simple memecoin, le célèbre token semble revenir sur le devant de la scène. Alors que la crypto consolide depuis plusieurs semaines, de nombreux signaux techniques pointent désormais vers un scénario explosif. Est-ce enfin l’heure du grand décollage pour DOGE ? Plusieurs analystes y croient. Décryptage.

Une résistance décisive à 0,23 – 0,25 $

Depuis plusieurs semaines, le Dogecoin évolue dans une zone de compression entre 0,20 $ et 0,25 $. Ce niveau n’a rien d’anodin : c’est une résistance majeure qui bloque les haussiers depuis le printemps. Chaque tentative de cassure s’est soldée par un rejet… jusqu’à aujourd’hui ?

Plusieurs chandeliers haussiers se sont formés près de cette zone, suggérant que la pression des acheteurs augmente. Si le DOGE parvient à franchir clairement les 0,25 $ avec du volume, cela pourrait déclencher un véritable breakout. Certains analystes parlent même d’un “changement de cycle”.

Des structures en faveur d’un breakout

Les graphiques techniques de Dogecoin montrent des signaux intéressants. Sur les unités de temps 4H et 12H, on observe un triangle symétrique – un pattern qui anticipe souvent un mouvement puissant. La sortie de ce triangle donnera probablement la direction du prochain gros mouvement.

Autre figure : un double bottom ou “W inversé”, bien visible sur le graphique journalier. Ce type de pattern est souvent un signal haussier fort, en particulier s’il est confirmé par une cassure au-dessus de 0,25 $. Enfin, certains voient également une structure en cup-and-handle, qui renforce ce potentiel haussier.

RSI, MACD et moyennes mobiles au rendez-vous

Du côté des indicateurs, la situation devient très intéressante. Le RSI (indice de force relative) est sorti de sa zone de faiblesse et commence à monter, signalant un retour du momentum haussier. Sur les unités de temps courtes, il s’approche même de niveaux de surachat.

Le MACD, de son côté, vient de former un croisement haussier sur les graphiques 4H et daily. C’est souvent un signal de reprise. Seule ombre au tableau : DOGE reste encore en dessous de ses moyennes mobiles longues (50 et 200 EMA), ce qui invite à la prudence sur le long terme.

Volume et accumulation par les whales

Les volumes sont un facteur clé à surveiller en cas de breakout. Ces derniers jours, on a observé une nette hausse des volumes autour de la zone des 0,23–0,25 $, ce qui montre que les investisseurs sont aux aguets. Plus le breakout est accompagné de volume, plus il est crédible.

Autre point important : des mouvements d’accumulation ont été repérés sur certaines adresses dites “whales”. Cela peut indiquer que des gros porteurs se positionnent avant un mouvement haussier. Enfin, les bandes de Bollinger sont resserrées : la volatilité est comprimée… souvent le prélude à une explosion.

Scénarios possibles : breakout ou faux espoir ?

Si Dogecoin casse enfin les 0,25 $, le chemin pourrait s’ouvrir vers 0,30 $, puis 0,42 $, voire 0,80 $ selon certains analystes. Et dans un scénario ultra-haussier, comme lors des meilleures phases de bullrun, certains osent viser 1,85 $, un retour aux sommets de 2021.

Mais attention, tout peut aussi capoter. Si DOGE se fait rejeter sous les 0,25 $ ou retombe sous 0,21 $, le risque de rechute vers 0,20 $ voire 0,15 $ est bien réel. Pire encore, un faux breakout reste possible : une cassure rapide… avant de redescendre aussitôt. Mieux vaut donc attendre une vraie confirmation avec du volume.

Vers un breakout historique ?

Dogecoin est à la croisée des chemins. Les structures techniques sont en place, les indicateurs s’améliorent, et le marché est dans une phase d’attente propice aux mouvements explosifs. Si DOGE franchit les 0,25 $ dans les jours à venir, un nouveau chapitre pourrait s’ouvrir.

Comme toujours en crypto, il faut rester prudent : un breakout raté pourrait ramener DOGE sous les 0,20 $. Mais en cas de confirmation haussière, l’objectif du dollar, voire plus, pourrait redevenir un rêve atteignable. Et avec Dogecoin, tout est toujours possible.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : TradingView

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

