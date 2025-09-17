Google lance AP2 : un protocole IA qui unit stablecoins et paiements bancaires

Imaginez un monde où vos applications ne se contentent plus de répondre à vos questions ou d’automatiser vos mails, mais paient directement pour vous : abonnement, facture, ou même achat d’un service en ligne. Ce monde, Google vient de lui donner une première infrastructure avec le lancement de son Agent Payments Protocol (AP2). Et ce n’est pas un gadget expérimental. Derrière ce standard open source se trouve une coalition inédite : Coinbase, la Fondation Ethereum, Salesforce, American Express, Etsy et plus de 60 autres partenaires.

Quand les IA deviennent aussi des payeurs

Jusqu’ici, les assistants virtuels restaient cantonnés aux tâches immatérielles. Mais Google ouvre une porte différente : permettre aux agents IA d’échanger de la valeur entre eux. Plus besoin d’attendre une validation humaine pour régler un service, acheter des ressources ou exécuter une mission.

Le protocole AP2 joue sur deux tableaux : d’un côté, les stablecoins comme USDT ou USDC, avec toute la souplesse des blockchains ; de l’autre, les rails financiers traditionnels, cartes bancaires, virements, pour ne pas couper le lien avec l’économie classique. Le tout s’intègre dans la suite logique du projet Agent2Agent, lancé par Google en avril, qui visait à normaliser la communication entre IA. Cette fois, la conversation devient transactionnelle.

Une technologie au croisement de deux mondes

Ce qui rend AP2 fascinant, c’est la combinaison. L’IA assure la fluidité : elle détecte les anomalies, optimise le routage des paiements et gère la liquidité. La blockchain, elle, garantit la traçabilité et l’auditabilité. Chaque transaction peut être suivie en temps réel, inscrite dans un registre immuable.

Et ce n’est pas limité à une seule blockchain. Google annonce une compatibilité avec Ethereum, Solana ou encore Tron, dans une logique d’interopérabilité assumée. On entrevoit déjà des usages où un agent d’entreprise règle automatiquement un fournisseur en stablecoins, tout en gérant la trésorerie via un compte bancaire. Une automatisation qui, hier encore, relevait du futurisme.

Des partenaires aux profils complémentaires

Le poids des partenaires apporte une crédibilité immédiate. Coinbase a pris en charge l’intégration des stablecoins et l’articulation entre crypto et fiat. Salesforce et American Express ont, de leur côté, aidé à penser les besoins métiers. L’idée est claire : il faut que les entreprises puissent passer sans couture d’un paiement classique à un règlement blockchain.

Google and Coinbase have announced a new payment system that will make it easier for AI apps to pay each other. This open-source protocol not only supports traditional payment methods like credit cards and debit cards, but also integrates stablecoins that are pegged to a fixed… pic.twitter.com/cUbk2rN4P0 — Zero (@zerotoone0011) September 17, 2025

Les exemples de cas d’usage donnent le vertige : des agents IA conseillers financiers qui négocient automatiquement des prêts, des bots d’achat qui passent commande et règlent en un clic, ou encore des logiciels de gestion d’entreprise qui soldent factures et salaires en arrière-plan, sans action humaine.

Une promesse, mais aussi des questions

Évidemment, une telle révolution soulève des interrogations. Qui surveille ces agents IA ? Comment s’assurer que les données sensibles ne soient pas détournées ? Et jusqu’où doit aller l’autonomie financière d’un logiciel ? Google assure travailler main dans la main avec les régulateurs pour fixer des garde-fous, notamment en matière de conformité et de transparence.

Mais l’essentiel est là : AP2 ne se limite pas à une innovation technique, il tente de poser un standard global pour une économie où humains et machines partageront les mêmes rails transactionnels. Ce lancement pourrait bien marquer un tournant, celui où l’IA ne se contente plus d’assister, mais commence à agir dans la sphère financière.

Sources : Google

