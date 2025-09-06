Staking et produits dérivés SOL/ETH : Gemini en Europe

Gemini va un peu plus loin dans son opération de conquête du marché européen. Désormais, les utilisateurs de l’Espace économique européen (EEE) peuvent mettre leurs avoirs en Ether (ETH) et Solana (SOL) en staking. Par la même occasion, la plateforme d’échange des frères Winklevoss va également devenir une passerelle vers des contrats perpétuels libellés Particuliers.

Les dérivés prennent le relais du spot

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que Gemini ait obtenu ses licences MiCA à Malte et MiFID II en mai dernier. Et selon les déclarations de Mark Jennings, l’exchange ambitionne de devenir un acteur européen majeur. Avec une offre unifiée de spot, staking et produits dérivés, la plateforme veut rivaliser avec des leaders déjà installés comme Binance.

Le marché du spot trading ralentit. Selon TokenInsight, les volumes spot ont reculé de 32 % au premier semestre 2025, pour s’établir à 3,6 trillions $ au T2. Or pendant ce temps, les produits dérivés crypto affichent une explosion. Sur la même période en effet, le flux des transactions est évalué à 20,2 trillions $ de volumes sur la même période.

GM



🇪🇺The cryptocurrency exchange Gemini has started offering staking for ETH and SOL, as well as perpetual futures contracts for its EU customers. pic.twitter.com/oRG6ASZ6Vj — Captain GM (@g13m) September 6, 2025

Gemini en opportuniste

On note depuis quelques temps déjà, un important changement dans le comportement des investisseurs et qui explique la nouvelle tendance. En fait, contrairement à la cryptomonnaie elle-même qui au final ne peut faire l’objet que d’achat ou de vente, les ETF sont techniquement plus intéressants.

Ils offrent un large répertoire de stratégies d’investissement permettant de s’exposer à la hausse comme à la baisse. Pour Jennings, le marché global des produits dérivés crypto pourrait peser 23 000 milliards $ d’ici fin 2025.

Gemini semble dont surfer sur la bonne vague. Miser sur les dérivés en Europe, au moment où le spot stagne, est une décision stratégique à point nommée. Cela lui permet de capter un flux croissant d’investisseurs institutionnels et de traders experts.

Le staking ETH et SOL séduit l’Europe

L’autre axe fort de Gemini, c’est le staking réglementé. En effet, le dispositif MiCA a ouvert la voie à un encadrement plus clair des cryptos en Europe, et les chiffres confirment l’engouement. Selon CoinLaw, la participation au staking dans l’UE a bondi de 39 % en 2025, contre seulement 22 % hors UE.

Ethereum en particulier domine ce mouvement. Les dépôts d’ETH en staking dans l’UE ont grimpé de 28 % sur un an, atteignant 90 milliards $. Solana suit la tendance, profitant d’un regain d’intérêt pour son écosystème après une série d’améliorations techniques.

Gemini met en avant un rendement compétitif, accessible aux investisseurs institutionnels comme aux particuliers. Mais la cible prioritaire reste les retail sophistiqués. Ceux-là qui cherchent à générer du revenu passif sur une plateforme centralisée, sans multiplier les intermédiaires.

Un contexte réglementaire qui favorise Gemini

Contrairement à d’autres exchanges encore en quête de clarté juridique, Gemini capitalise sur sa conformité. Ses agréments sous MiCA et MiFID II lui permettent de proposer une gamme élargie, là où certains concurrents se limitent encore au spot.

Cette avance réglementaire pourrait s’avérer décisive. En Europe, les investisseurs institutionnels privilégient les plateformes dûment autorisées. En se positionnant tôt, Gemini espère verrouiller une partie de ce marché avant que Binance, Coinbase ou Kraken ne réagissent.

Une expansion qui coïncide avec l’IPO américaine

Ce lancement européen intervient alors que Gemini prépare aussi son avenir côté américain. L’exchange a déposé le formulaire S-1 auprès de la SEC pour une IPO estimée à 317 millions $. La société prévoit d’émettre 16,67 millions d’actions, à un prix compris entre 17 et 19 $.

Ce double mouvement de part et d’autre de l’Atlantique illustre la volonté des frères Winklevoss de repositionner Gemini parmi les grands noms mondiaux de la crypto. Reste à savoir si Gemini saura convaincre une base d’utilisateurs européens déjà courtisée par les géants du secteur. Mais une chose est certaine : la bataille des exchanges en Europe vient de s’intensifier.

Source : Gemini Trust

