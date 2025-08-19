Ripple mise 75 M$ sur Gemini : un coup de pouce géant avant l’IPO ?

Gemini vient de faire un dépôt de formulaire S-1 auprès de la SEC. Avec cette action, la plateforme d’échange des frères Winklevoss officialise son intention d’entrer au Nasdaq sous le ticker GEMI. Si le projet aboutit, Gemini deviendrait la troisième plateforme crypto cotée aux États-Unis, après Coinbase et Bullish. Mais le document révèle aussi des chiffres qui inquiètent.

Ripple entre en scène

Pour des raisons évidentes d’attractivité, les entreprises ont généralement tendance à faire leur entrée en bourse lorsque les voyants sont au verts. Mais Gemini affiche une perte nette de 282,5 millions de dollars au premier semestre 2025.

C’est près de sept fois plus que l’an dernier, où le bilan était déjà déficitaire à 41,4 millions. De plus, le chiffre d’affaires lui, est descendu à 67,9 millions, contre 74,3 millions sur la même période de 2024.

Pourtant, Gemini choisit de lancer son IPO malgré ces paramètres. Selon des sources proches du dossier, Gemini a conclu en juillet un accord de prêt avec Ripple Labs. Grâce à cela, l’entreprise a pu lever 75 millions de dollars, avec la possibilité d’étendre le dispositif jusqu’à 150 millions sous certaines conditions.

Chaque appel à souscription doit être d’au moins 5 millions, avec un taux d’intérêt fixé entre 6,5 % et 8,5 % et garanti par des collatéraux. Fait notable, au-delà du seuil initial, les emprunts peuvent être libellés en RLUSD, le stablecoin adossé au dollar récemment lancé par Ripple.

Une manœuvre stratégique pour Ripple

Même si Gemini n’a pas encore activé cette ligne, le symbole est fort. Ripple s’invite directement dans l’une des opérations financières les plus scrutées du secteur. D’ailleurs, l’enjeu va bien au-delà du simple financement.

En réalité, cet accord pourrait bien une rampe de lancement pour le stablecoin RLUSD. Ce serait en effet, une occasion toute trouvée pour en faire une option de règlement de premier plan sur une plateforme américaine majeure. Une première incursion qui traduit l’ambition de Ripple de concurrencer USDT (Tether) et USDC (Circle), ultra-dominants aujourd’hui sur le marché des stablecoins.

En plaçant le RLUSD dans l’équation Gemini, Ripple teste sa légitimité face aux leaders et se donne une visibilité inespérée. Le crédit devient alors une arme stratégique pour faire sa propre promotion.

Un pari risqué pour Gemini

Toutefois, le timing de l’opération soulève quelques questions. C’est peu de le dire puisque Gemini se lance vers l’IPO avec des pertes massives et une dépendance accrue à un partenaire externe. Certes, l’accord avec Ripple apporte une bouffée d’oxygène des plus utiles. Mais pour la concurrence et le marché en règle générale, il révèle aussi la fragilité de la plateforme.

Pour convaincre le marché, Gemini devra prouver qu’elle peut inverser la tendance et restaurer sa croissance. Sans quoi, l’entrée en bourse pourrait tourner au désavantage. Et pour cause, les investisseurs se montrant de plus en plus exigeants après les déconvenues du secteur crypto.

