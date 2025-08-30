Flare renforce son cadre DeFi XRP avec une seconde recrue majeure

Le pari de Flare sur l’avenir de la finance décentralisée autour de XRP franchit une étape importante. Après VivoPower, c’est au tour d’Everything Blockchain Inc. (EBZT), société cotée aux États-Unis, de rejoindre le dispositif XRPFi. Un mémorandum d’entente a été signé pour permettre à l’entreprise d’exploiter XRP comme instrument de trésorerie productif. Une action qui rapproche un peu plus Flare de son objectif spécial.

Un cadre conçu pour les trésoreries d’entreprise

A l’origine de ce projet, une vision. Transformer XRP, longtemps perçu comme un actif spéculatif sans rendement, en un outil de yield compliant pour les institutions. Au cœur du mécanisme se trouve le système FAssets, qui permet de donner au XRP des fonctionnalités de smart contracts. Converti en FXRP, l’actif peut ensuite être utilisé dans des protocoles de prêt, de staking et de liquidité, le tout de manière non-custodiale.

Ce dispositif est renforcé par Firelight, la couche de restaking de Flare. L’ensemble vise à offrir aux entreprises un cadre sécurisé et auditable pour générer des rendements sur leurs réserves de XRP. Comme l’a rappelé Hugo Philion, cofondateur de Flare le but de ce projet est de donner à XRP, une utilité institutionnelle durable et conforme.

VivoPower et EBZT : deux validations publiques

Le choix d’EBZT intervient quelques mois après l’engagement de VivoPower International, cotée au Nasdaq. Cette dernière avait promis d’allouer 100 millions de dollars en XRP à l’écosystème Flare. Deux sociétés cotées en moins d’un an. Cela suffit à crédibiliser XRPFi comme standard émergent pour la gestion institutionnelle de XRP.

Arthur Rozenberg, PDG d’EBZT, insiste sur le changement de paradigme. Il ne s’agit plus de conserver des actifs numériques de façon passive, mais de les faire fructifier dans un cadre conforme aux exigences des sociétés publiques.

XRPFi on @FlareNetworks is quickly becoming the standard for corporate treasury yield.



Everything Blockchain Inc. (OTC: EBZT), a U.S.-listed public company, is teaming up with Flare to bring institutional-grade XRP yield strategies to treasuries.



By leveraging FAssets &… pic.twitter.com/8KaWRp4NUV — Flare ☀️ (@FlareNetworks) August 29, 2025

Un timing délicat pour XRP sur les marchés

Cette avancée institutionnelle intervient alors que le prix de XRP recule. En une semaine, le token a perdu plus de 7 %, tombant autour de 2,83 $. Mais derrière cette faiblesse apparente, plusieurs signaux haussiers émergent.

Les baleines ralentissent leurs ventes : depuis fin août, les transactions de plus de 100 000 XRP ont chuté de 95 %.

: depuis fin août, les transactions de plus de 100 000 XRP ont chuté de 95 %. Les retails paniquent , mais les grands porteurs restent en retrait, créant des conditions propices à un rebond.

, mais les grands porteurs restent en retrait, créant des conditions propices à un rebond. Le taker buy-sell ratio est tombé sous 1, un niveau qui a souvent marqué des planchers de prix récents.

En clair, ce que beaucoup perçoivent comme de la faiblesse pourrait en réalité préparer le terrain pour une reprise vers les 3 $.

Analyse : entre prudence et nouvelle narration pour XRP

Le message est double. Sur le plan des prix, XRP traverse une phase de consolidation, alimentée par la nervosité des investisseurs particuliers. Mais sur le plan institutionnel, Flare installe un nouveau narratif de productivité et de rendement pour un actif longtemps sous-utilisé.

Si d’autres entreprises cotées suivent VivoPower et EBZT, XRPFi pourrait devenir un cadre de référence pour les trésoreries crypto. Un mouvement qui placerait XRP dans une catégorie différente, moins centrée sur la spéculation et davantage tournée vers l’adoption institutionnelle.

Un tournant discret mais décisif

Flare ne bouleverse pas encore l’équilibre du marché. Mais en attirant deux sociétés cotées en moins d’un an, son dispositif XRPFi donne à XRP une utilité concrète dans la finance d’entreprise.

Pendant que le prix recule à court terme, les signaux fondamentaux s’alignent pour repositionner XRP comme un actif productif et institutionnel. C’est peut-être le début d’un nouveau chapitre, où la valeur du token ne sera plus jugée uniquement sur ses performances boursières, mais aussi sur sa capacité à générer du rendement réel.

Source : Flare

Pour aller plus loin sur le sujet :