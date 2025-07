Standard Chartered : première banque mondiale à lancer le trading spot crypto

C’est tout simplement historique. Standard Chartered, l’une des plus grandes banques au monde, vient de rendre possible le trading spot de Bitcoin et d’Ethereum pour ses clients institutionnels. Alors que le Bitcoin est au plus haut, et que l’adoption par les institutions est croissante, la multinationale britannique décide à son tour de se lancer dans l’aventure. Stratégie d’expansion ou simple opportunisme : est-ce le début d’un mouvement global ?

Standard Chartered : pionnière du trading spot

Poids lourd du système bancaire, Standard Chartered est présente dans la liste G-SIB publiée par le Financial Stability Board (FSB). Cette liste recense et classe les banques « globales » qui sont d’une importance systémique (dont l’activité impacte fortement la santé du marché). Cela témoigne de sa dimension internationale.

Le trading spot est le fait de pouvoir acheter des crypto actifs comme Bitcoin ou encore Solana, et de les détenir réellement. Il ne s’agit donc pas de trading de produits dérivés, ou de trading plus classique où les investisseurs parient sur la hausse ou la baisse du cours. Son lancement via Standard Chartered permettra d’offrir une solution sécurisée et simple pour les institutions désireuses de diversifier leurs investissements.

Une annonce qui change la donne

Jusqu’à présent, les institutions étaient quelque peu freinées par certaines choses :

Le problème de la garde des actifs (difficile de les confier à des acteurs encore trop instables — comme Binance).

Des enjeux liés à la régulation (quid des pays dont le cadre juridique est trop flou — l’exemple récent est celui de la Hongrie).

Ou encore, par un manque de solutions bancaires fiables (obligation d’avoir recours à des alternatives — aux CEX notamment).

Désormais, la Standard Chartered propose un trading conforme aux réglementations britanniques (à la UK FCA) et adapté aux attentes institutionnelles en matière de sécurité. L’accès au Bitcoin et à l’Ethereum est littéralement « clé en main ».

On peut s’attendre à ce que davantage de fonds traditionnels fassent le choix d’entrer sur le marché crypto, ce qui pourrait réduire la volatilité sur le long-terme. De plus, cette nouvelle vient légitimer l’univers de la crypto et renforcer sa crédibilité.

Des réactions positives

Certains y voient un catalyseur de plus pour le bull run. Dans un contexte où l’adoption institutionnelle est en plein développement (surtout via le lancement d’ETF, en lien avec le Bitcoin ou des actifs plus volatils comme les memecoins), l’annonce vient signaler une « institutional green light » (un feu vert institutionnel).

$400 BILLION STANDARD CHARTERED JUST LAUNCHED #BITCOIN AND CRYPTO TRADING FOR INSTITUTIONAL CLIENTS



THIS IS MASSIVE!!! pic.twitter.com/xxa6wcKCEs — Vivek⚡️ (@Vivek4real_) July 15, 2025

D’autres y voient un « structural shift », un virage moins hostile et méfiant vis-à-vis des actifs crypto. La Deutsche Bank avait déjà annoncé sa volonté d’offrir un service de « custody » (de garde) pour 2026, ce qui avait été perçu comme très « bullish ». Verra-t-on un effet boule de neige ? Quelles banques rejoindront la Standard Chartered et la Deutsche Bank dans cette ouverture ?

Take-away : un avenir brillant pour la crypto ?

Se dirige-t-on vers une adoption institutionnelle massive ? Une chose est sûre, des acteurs comme la HSBC ou la JPMorgan pourraient être tentés d’entrer en course et concurrencer la Standard Chartered.

Il est possible que ces incursions par les banques traditionnelles viennent changer définitivement le paysage du trading crypto. Effectivement, les CEX (exchanges centralisés) comme Binance ou Coinbase devront composer avec de nouveaux concurrents.

Plusieurs scénarios sont possibles pour l’avenir :

On pourrait assister à une intégration plus fluide des cryptos dans la gestion traditionnelle d’actifs.

Toutefois, la nouvelle pourrait aussi encourager une régulation européenne plus poussée (en faveur des banques plutôt que des CEX ?)

En définitive, Standard Chartered vient de frapper un grand coup et cela devrait sans doute continuer d’alimenter un secteur crypto en plein boom.

Source : Reuters

