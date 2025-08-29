Cloud mining ou staking : quelle stratégie crypto rapporte le plus en 2025 ?

Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 29, 2025

Au-delà des secousses et turbulences du marché, il est certain qu’aujourd’hui, les investisseurs n’auront jamais eu autant de solutions pour générer un revenu passif en crypto. En 2025, le cloud mining et le staking sont les deux approches qui dominent le plus les débats. Chacune à sa façon, promet des revenus réguliers, tout en introduisant une logique singulière. Derrière ces expressions simples se cachent des dynamiques de rendement, de risque et de liquidité adapté selon le profil.

Cloud mining en 2025 : rentable, mais pas sans pièges

A l’origine, le minage (mining) est probablement l’approche la plus simple et directe d’obtenir de la cryptomonnaie sans casser sa tirelire. Mais avec le regain d’intérêt autour du sujet ainsi que la taille des nouveaux acteurs du milieu, ce filon est épuisé depuis longtemps pour monsieur et madame tout le monde.

C’est justement à ce niveau que le cloud prend tout son sens et séduit par sa simplicité. Le particulier n’a donc plus besoin d’investir des fortunes pour acheter des ASIC ou de gérer une ferme minière. Des prestataires fournissent désormais ce service auquel chacun peut souscrire selon ses moyens. Les plateformes comme MiningToken, ECOS ou NiceHash dominent ce marché.

Chacun y va à coup d’arguments marketing pour séduire le plus de souscripteurs. Mining Token par exemple, met en avant son approche écoresponsable ainsi que la notoriété de la réglementation suisse. ECOS de son côté, propose des contrats de souscription déjà à partir de 50 $. NiceHash de son côté, mise plutôt sur la vente de puissance de calcul (hashpower) avec des frais autour de 3%.

C’est un revenu modeste certes, mais il est relativement stable. Cela dit, l’écosystème lui-même reste turbulent. En effet, les pratiques dans le milieu ne sont pas toujours des plus orthodoxes. Au-delà des risques d’arnaque de type ponzi, le cloud mining expose aux coûts énergétiques, à la centralisation et aux variations du prix du Bitcoin.

Staking : stabilité et rendement progressif

En face, le staking lui a rapidement imprégné le quotidien crypto au point de se transformer en véritable pilier de la DeFi. Immobiliser ses cryptomonnaies (ETH, SOL ou ADA) au service du fonctionnement du réseau est aujourd’hui, l’une des activité crypto rémunératrices les plus en vue.

Certes, le niveau de rémunération est tout aussi modeste. Mais on parle quand même de 3 % sur Ethereum, 6 % à 8 % sur Solana, et jusqu’à 10 % à 12 % sur des solutions de liquid staking comme Marinade. Lorsqu’on sait qu’un livret A est à 1,7% de rentabilité aujourd’hui, cela semble être une alternative bien plus intéressante.

L’un des principaux intérêts du staking réside dans la régularité du revenu et la stabilité accrue du système. Les risques existent (pénalités en cas de défaillance de validateurs, volatilité du token), mais le cadre s’est considérablement professionnalisé. Les solutions comme Lido ou Marinade offrent de la liquidité grâce à des jetons dérivés (stETH, mSOL), permettant de gagner tout en conservant la possibilité de vendre.

De plus, l’institutionnalisation du secteur est un signe clair de l’évolution et de la crédibilité du staking. D’ailleurs, de plus en plus de prestataires proposent des services avec audits, assurances et garde réglementée. Cela rapproche le staking des standards financiers traditionnels.

Qui gagne la course du rendement ?

En comparant les chiffres, le staking offre un rendement moyen de 3 % à 11 %, avec une visibilité supérieure. Le cloud mining, lui, plafonne autour de 5 % à 10 %. Sauf à prendre le risque d’entrer dans des schémas douteux promettant 100 à 800% surtout sur les contrats XRP.

Par ailleurs, la liquidité est aussi un facteur à prendre en compte. Dans le cloud mining, le capital est bloqué jusqu’à la fin du contrat. En staking, même si certains réseaux imposent des délais de déblocage, le liquid staking a changé la donne.

Sur le plan environnemental, l’avantage est évident : le proof-of-stake consomme infiniment moins que le minage. Pour les profils sensibles aux critères ESG, le staking s’impose comme un choix logique.

Ce n’est d’ailleurs pas anodin si de plus en plus de projets comme Maxidoge en font un aspect important de leur tokenomic. Un moyen de stimuler l’engagement communautaire et donc soutenir la dynamique du prix post ICO.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Pour aller plus loin sur le sujet :