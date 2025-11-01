10X Research mise sur une baisse prochaine d’Ethereum

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Novembre 1, 2025

A l’approche d’une échéance majeure et très attendue (plus de 16 milliards de dollars d’option sur BTC et ETH arrivent à maturité), le marché des cryptomonnaies était en alerte ce vendredi 31 octobre 2025. Dans ce contexte, la société d’analyse 10X Research adopte une position claire : elle recommande de vendre l’Ethereum à découvert ! Décryptage…

Le marché des dérivés : des signaux contrastés pour Bitcoin et Ethereum

Le vendredi 31 octobre 2025, plus de 16 milliards de dollars d’options sur Bitcoin et Ethereum ont expiré officiellement sur la plateforme Deribit. Pour les connaisseurs, cette concentration de contrats est souvent associée à des fluctuations marquées sur les cours !

Pour BTC, il faut savoir que les données de marché affichent un ratio put/call de 0,70 environ, ce qui est le signe d’un biais légèrement haussier. Quant à lui, le niveau de « max pain » avoisine les 114 000 dollars.

Parallèlement, plusieurs analystes identifient des supports techniques vers 112 000 dollars. Un seuil clé, qui confirme la présence d’un éventuel rebond. Bien évidemment, ces zones agissent comme un aimant pour le prix et neutralisent une partie des positions ouvertes.

De son côté, la trajectoire de l’Ethereum est tout aussi influencée par cette configuration, avec 2,5 milliards de dollars d’options ayant expirés hier sur cet actif. On observe d’ailleurs une hausse marquée des puts, ces contrats utilisés pour se protéger d’une baisse des prix. Un comportement qui pousse les investisseurs à adopter une approche plus défensive, à mesure que l’échéance approche.

Notons aussi que le “max pain” théorique de l’ETH se situe autour de 4 100 dollars, soit bien au-dessus de son cours actuel. Ce décalage crée un risque de pression à la baisse si la demande ne parvient pas à absorber les flux. Dans l’immédiat, les ajustements de positions pourraient donc orienter le prix vers les niveaux qui maximisent les pertes potentielles pour les traders.

Baisse de l’Ethereum : que préconise 10X Research ?

D’après 10X Research, la stratégie à adopter est claire : couvrir les positions haussières sur le Bitcoin en vendant notamment l’Ethereum à découvert. Ce même cabinet précise que la demande structurelle pour l’Ether s’est nettement affaiblie, y compris chez les grands investisseurs. Les données issues du marché des options confirment cette tendance, avec un intérêt plus marqué pour les puts, signe d’une recherche accrue de protection.

Cette divergence se retrouve également dans les flux de capitaux. En effet, les analyses de marché montrent que les institutionnels privilégient désormais le Bitcoin, dont la liquidité reste plus solide sur les produits listés. À l’inverse, l’Ethereum souffre d’un positionnement plus incertain. Dans ce contexte, les prises de couverture se multiplient, tandis que le récit autour de l’Ether comme “trésor numérique” peine encore à convaincre les grands investisseurs.

Agilité tactique et recherche de valeur

Cela fait des mois déjà que 10X Research souligne la difficulté pour l’ETH de surperformer en 2025. Pour cette institution, cette méforme est le résultat d’une demande institutionnelle hésitante et d’une visibilité encore limitée sur ses moteurs de croissance.

Pour l’heure, on peut donc affirmer que le Bitcoin conserve l’initiative, à condition de rester au-dessus de ses principaux niveaux de support. Face à cette situation, le cabinet adopte une position tactique prudente sur l’Ethereum. C’est le cas aussi des opérateurs qui pour limiter la volatilité de leurs placements en ETH privilégient des stratégies sobres : tailles de position mesurées, stops crédibles et analyse rigoureuse des flux dérivés, plutôt que de se fier aux narratifs du moment.

